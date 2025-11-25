Când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil. Experții au estimat și ce preț ar avea dispozitivul

Noi informații neoficiale au scos la iveală când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil și experții au estimat și ce preț ar avea dispozitivul.

Primul iPhone pliabil ar ajunge pe piață în curând | Shutterstock

Mulți fani Apple se întreabă când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil. Acum, informații neoficiale au scos la iveală o potențială perioadă în care dispozitivul ar fi lansat.

Potrivit surselor, primul telefonul pliabil marca Apple ar urma să fie lansat anul viitor, scrie 9to5Mac.

Mai mult, sursele susțin că viitorul dispozitiv s-ar numi și iPhone Ultra.

Cu datele de până acum, experții au estimat și cât ar putea costa acest nou telefon pliabil.

Când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil

Primul iPhone pliabil ar urma să fie lansat anul viitor, potrivit zvonurilor. Decizia ar fi fost luată în contextul în care smartphone-urile se dezvoltă treptat în această direcție.

Directorul Samsung, Drew Blackard, a declarat recent că smartphone-urile pliabile vor ajunge să domine piața. Blackard a atribuit această schimbare faptului că produsele au devenit mult mai bune în ultimii ani. De menționat e faptul că Samsung continuă să domine acest segment de piață.

„Acum am ajuns la a 7-a generație. Am răspuns la feedbackul consumatorilor an de an și am ajuns la un tip de experiență pe care nu o poți avea pe niciun alt dispozitiv,” a declarat Blackard.

Ca urmare, mulți cred că momentul ales de Apple pentru primul său iPhone pliabil nu e o coincidență. Există mai multe zvonuri despre un nou design fără cută. Mulți cred că tehnologia pare în sfârșit suficient de dezvoltată pentru ca un smartphone iPhone pliabil competitiv să ajungă pe piață.

Un dezvantaj al acestor smartphone-uri e prețul considerabil. Cele mai multe smartphone-uri pliabile au un preț peste 1.500 de dolari. Se pare că viitorul iPhone pliabil va urma aceeași regulă.

Cât ar putea costa iPhone Ultra

Experții cred că un iPhone pliabil creat de Apple va costa în jur de 2.000 de dolari. Un nou raport al analiștilor de la Fubon Research susține că această estimare e prea mică.

Pe baza analizei lanțului de aprovizionare și pe marjele tipice ale Apple, Fubon anticipează ca prețul iPhone-ului pliabil să ajungă la 2.399 de dolari.

În comparație, iată cei 2 principali competitori americani ai Apple sunt Samsung Galaxy Z Fold7, cu un preț de 1.999 de dolari, și Pixel 10 Pro Fold, cu un preț de 1.799 de dolari.

iPhone 17 Pro Max e cel mai scump model iPhone lansat până acum și pornește de la 1.199 de dolari.

Prețul zvonit de 2.399 de dolari pentru un smartphone pliabil ar fi semnificativ mai mare. Ar dubla chiar costul unui Pro Max.

Recent, Apple a lansat noua serie iPhone 17, cu 4 noi modele de smartphone-uri. Modelul de bază are un preț de pornire de 799 de dolari pentru 256 GB de stocare. Varianta cu 512 GB costă 999 de dolari, același preț ca iPhone 16 cu aceeași capacitate de stocare.

Rămâne de văzut ce preț va avea viitorul iPhone pliabil. Apple nu a oferit nicio informație oficială despre acest dispozitiv până acum.