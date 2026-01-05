Greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua. La ce setare trebuie să fii atent

Experții au dezvăluit greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua, după ce mai mulți utilizatori s-au plâns pe rețelele de socializare.

Atunci când vine vorba de trezitul de dimineață, alarma de pe telefon a devenit indispensabilă pentru milioane de utilizatori.

Dar o greșeală de pe iPhone îți poate strica toată ziua dacă nu te trezești la ora potrivită, mai ales dacă ai o programare, ședință sau un zbor, scrie Daily Mail.

Mai mulți utilizatori s-au plâns despre cum au pierdut zboruri sau ședințe importante din cauza unei setări de pe iPhone.

Dar situația poate fi remediată dacă utilizatorii sunt atenți atunci când își aleg ora pentru alarmă.

Articolul continuă după reclamă

Greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua

Mai mulți utilizatori au vorbit pe rețelele de socializare despre greșeala iPhone care îți poate strica toată ziua.

Brett Chody a spus că s-a trezit prea târziu pentru un zbor de dimineață către Chicago din această cauză. Ea a publicat un videoclip pe TikTok, care a devenit rapid viral și a strâns peste 217.900 de aprecieri.

Citește și: Greșeala care scurtează longevitatea telefonului. Ce nu trebuie să faci niciodată, potrivit experților

„Am pierdut zborul inițial către Chicago în această dimineață pentru că am setat o alarmă pe iPhone, în aplicația Alarmă de la Apple, iar aceasta a sunat, dar în mod silențios,” a dezvăluit Brett în video.

„M-am trezit singură la 6:30 dimineața. Avionul meu decolase deja. Am luat telefonul și pe ecran scria „alarmă în curs”, dar era complet liniște,” a continuat utilizatoarea. „Sunase timp de 2.5 ore.”

„Din fericire, am fost reprogramată pe un zbor mai târziu, dar când am fost gata să fac haz de necaz pe Instagram, cred că în jur de 100 de persoane mi-au scris spunând, „Mi s-a întâmplat și mie, am ratat un examen, am ratat un schimb de tură, am ratat prima zi de muncă. Mi se întâmplă foarte des pe iPhone”.”

Cum setezi corect alarma pe iPhone

Din fericire, există modalități prin care te poți asigura că acest lucru nu ți se va întâmpla. Primul pas e să verifici setările „Attention Aware Features” de pe iPhone.

Atunci când te uiți la dispozitiv, acesta va reduce volumul alertelor dacă opțiunea e activată, explică site-ul Apple.

După ce îți îndepărtezi privirea, volumul alertelor revine la normal. În mod ideal, această funcție asigură că alarma va suna.

Însă, dacă vrei să eviți orice risc, ar fi mai bine să dezactivezi această funcție, astfel încât volumul alarmei să nu fie redus deloc.

Accesează Setări, apoi Face ID și cod de acces, introdu codul, iar apoi dezactivează opțiunea „Attention Aware Features”.

De asemenea, poți verifica secțiunea „Sunete și feedback haptic” pentru a te asigura că volumul pentru „Tonuri de apel” și „Alerte” e setat corect.

Citește și: Când ar ajunge pe piață primul iPhone pliabil. Experții au estimat și ce preț ar avea dispozitivul

Alternativ, întoarce telefonul cu ecranul în jos în timpul nopții, pentru a te asigura că nu va fi activată această funcție.

Dar mulți utilizatori care nu știau despre această funcție au vorbit despre experiențele lor cu alarma iPhone.

„Da, mi s-a întâmplat și mie”, a comentat un utilizator la video–ul lui Brett.

„Aproape că mi-am pierdut locul de muncă din cauza asta, e funcția de atenție. Dezactivați-o, de atunci nu mi s-a mai întâmplat,” a continuat un alt utilizator.