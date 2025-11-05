Antena Căutare
Home News Inedit Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson. Miliardarul a dezvăluit secretul

Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson. Miliardarul a dezvăluit secretul

Bryan Johnson, controversatul miliardar care încearcă să își prelungească viața, a dezvăluit cea mai bună metodă de a bea cafeaua.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:22 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 16:23
Bryan Johnson vrea să descopere secretul longevității | Profimedia Images

Bryan Johnson susține că a descoperit care e cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea.

În trecut, miliardarul a susținut că a renunțat la cafea de mai mulți ani, pentru a-și îmbunătăți sănătatea, scrie Daily Mail.

Dar, acum, se pare că miliardarul de 48 de ani s-a răzgândit și a dezvăluit cum își consumă el cafeaua.

Miliardarul susține că are o vârstă biologică de 38 de ani, cu 10 ani mai mică decât vârsta reală.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson

Într-un nou video, Bryan Johnson a dezvăluit cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea. Miliardarul a vorbit despre rezultatele unui studiu realizat la Universitatea Tulane din Louisiana.

Cercetarea a arătat că persoanele care beau cafea au un risc cu 16% mai mic de deces din orice cauză. Și un risc cu 31% mai mic de boli cardiovasculare comparativ cu cei care nu beau cafea.

Totuși, Johnson a adăugat că „există un mic detaliu, contează când bei cafeaua.”

Studiul a inclus date de la 40.725 de adulți care au participat la sondajul american US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) între 1999 și 2018.

Experții au descoperit că băutul cafelei pe tot parcursul zilei nu oferă aceleași beneficii în reducerea riscului de mortalitate.

Cercetătorii au precizat că e nevoie de mai multe studii pentru a explica de ce limitarea cafelei la orele de dimineață e asociată cu beneficii mai mari pentru sănătatea inimii. Dar au sugerat că acest lucru se datorează probabil faptului că un consum de cafeină după-amiaza sau seara poate perturba somnul și hormonii.

Citește și: El este bărbatul care a eliminat microplasticul din corp cu ajutorul unui obicei simplu. Bryan Johnson s-a întinerit cu 10 ani

„Acesta e primul studiu care analizează tiparele de moment ale consumului de cafea și efectele asupra sănătății. Constatările noastre arată că nu e vorba doar dacă bei cafea sau câtă bei. Ci și momentul din zi în care o bei. De obicei, nu oferim recomandări legate de momentul consumului în ghidurile noastre nutriționale. Dar poate ar trebui să luăm asta în considerare pe viitor,” a declarat dr. Lu Qi, autorul principal al studiului.

În video, Johnson i-a avertizat pe spectatori că, dacă beau cafea după-amiaza s-ar putea să piardă beneficiile pentru longevitate.”

„Cafeina are un timp de înjumătățire în organism de 5 până la 6 ore,” a declarat Johnson. „Asta înseamnă că o ceașcă de cafea băută la ora 15:00 lasă echivalentul a jumătate de ceașcă de cafea în corp la ora 21:00. Acea cafeină rămasă în sistem îți poate distruge somnul. Și, dacă nu am spus-o deja suficient, somnul e cel mai important lucru pe care îl poți face pentru sănătatea ta generală.”

Bryan Johnson susține că trebuie să bei cafeaua dimineața

Dacă bei cafea dimineața și aceasta nu îți perturbă somnul, Johnson spune că obiceiul poate aduce multiple beneficii pentru sănătate și susține longevitatea.

„Poate accelera metabolismul, îmbunătăți funcția vasculară și circulația sângelui,” a declarat miliardarul.

Citește și: Bryan Johnson, miliardarul care vrea să fie mereu tânăr, își dezvăluie rutina zilnică în căutarea imortalității

Johnson susține că polifenolii din cafea pot reduce inflamația și pot proteja celulele cerebrale. Polifenolii sunt compuși naturali din plante care acționează ca antioxidanți. Ceea ce ajută la combaterea deteriorării celulare. Cafeaua conține peste 100 de tipuri de polifenoli.

Aceste substanțe pot, de asemenea, declanșa autofagia. Acesta e procesul natural al corpului de curățare a celulelor deteriorate sau îmbătrânite.

„Așadar, dacă vrei beneficiile potențiale ale cafelei pentru longevitate, concentrează-te pe orele de dimineață,” a continuat Johnson. „Evită după-amiaza târzie și renunță la siropurile dulci sau alte adaosuri care pot anula efectele benefice.”

Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia Salariul pe care un fost fotbalist al României îl câştigă la pește congelat, în Elveţia
Observatornews.ro Cine este Simona, doctoriţa găsită carbonizată în Franţa. Ar fi fost ucisă de fiul consumator de droguri Cine este Simona, doctoriţa găsită carbonizată în Franţa. Ar fi fost ucisă de fiul consumator de droguri
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit
Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit
Murăturile tale au început să fermenteze? Iată cauzele și soluțiile eficiente
Murăturile tale au început să fermenteze? Iată cauzele și soluțiile eficiente Catine.ro
Cele mai periculoase parole din 2025. Ce combinații nu trebuie să folosești pentru a-ți proteja conturile
Cele mai periculoase parole din 2025. Ce combinații nu trebuie să folosești pentru a-ți proteja conturile
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi lungă”
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi... Libertatea.ro
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori imobiliari, tot felul de personaje care au profitat de influența politică”
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux
Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă
Tocăniță de dovleac cu fasole roșie și carne tocată. Rețetă cu arome de toamnă HelloTaste.ro
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața”
Unui bărbat nu i-a venit să creadă ce a găsit la un second-hand cu doar 2 lei: „Mi-a căzut fața” Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021
DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021 Jurnalul
genstiri: România, țara cu cele mai multe decese pe șosele din UE în 2024
genstiri: România, țara cu cele mai multe decese pe șosele din UE în 2024 Kudika
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York
Democratul socialist Zohran Mamdani a câştigat cursa pentru primăria orașului New York Observator
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer
Care sunt cele mai nocive alimente pentru creier. Neurologii avertizează că pot crește riscul de Alzheimer MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
7 probleme de comportament ale copiilor mici și cum să le abordați
7 probleme de comportament ale copiilor mici și cum să le abordați DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare
Salată de sfeclă roșie cu cartofi, maioneză și iaurt, plină de culoare și savoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x