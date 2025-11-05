Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson. Miliardarul a dezvăluit secretul

Bryan Johnson, controversatul miliardar care încearcă să își prelungească viața, a dezvăluit cea mai bună metodă de a bea cafeaua.

Bryan Johnson susține că a descoperit care e cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea.

În trecut, miliardarul a susținut că a renunțat la cafea de mai mulți ani, pentru a-și îmbunătăți sănătatea, scrie Daily Mail.

Dar, acum, se pare că miliardarul de 48 de ani s-a răzgândit și a dezvăluit cum își consumă el cafeaua.

Miliardarul susține că are o vârstă biologică de 38 de ani, cu 10 ani mai mică decât vârsta reală.

Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson

Într-un nou video, Bryan Johnson a dezvăluit cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea. Miliardarul a vorbit despre rezultatele unui studiu realizat la Universitatea Tulane din Louisiana.

Cercetarea a arătat că persoanele care beau cafea au un risc cu 16% mai mic de deces din orice cauză. Și un risc cu 31% mai mic de boli cardiovasculare comparativ cu cei care nu beau cafea.

Totuși, Johnson a adăugat că „există un mic detaliu, contează când bei cafeaua.”

Studiul a inclus date de la 40.725 de adulți care au participat la sondajul american US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) între 1999 și 2018.

Experții au descoperit că băutul cafelei pe tot parcursul zilei nu oferă aceleași beneficii în reducerea riscului de mortalitate.

Cercetătorii au precizat că e nevoie de mai multe studii pentru a explica de ce limitarea cafelei la orele de dimineață e asociată cu beneficii mai mari pentru sănătatea inimii. Dar au sugerat că acest lucru se datorează probabil faptului că un consum de cafeină după-amiaza sau seara poate perturba somnul și hormonii.

„Acesta e primul studiu care analizează tiparele de moment ale consumului de cafea și efectele asupra sănătății. Constatările noastre arată că nu e vorba doar dacă bei cafea sau câtă bei. Ci și momentul din zi în care o bei. De obicei, nu oferim recomandări legate de momentul consumului în ghidurile noastre nutriționale. Dar poate ar trebui să luăm asta în considerare pe viitor,” a declarat dr. Lu Qi, autorul principal al studiului.

În video, Johnson i-a avertizat pe spectatori că, dacă beau cafea după-amiaza s-ar putea să piardă beneficiile pentru longevitate.”

„Cafeina are un timp de înjumătățire în organism de 5 până la 6 ore,” a declarat Johnson. „Asta înseamnă că o ceașcă de cafea băută la ora 15:00 lasă echivalentul a jumătate de ceașcă de cafea în corp la ora 21:00. Acea cafeină rămasă în sistem îți poate distruge somnul. Și, dacă nu am spus-o deja suficient, somnul e cel mai important lucru pe care îl poți face pentru sănătatea ta generală.”

Bryan Johnson susține că trebuie să bei cafeaua dimineața

Dacă bei cafea dimineața și aceasta nu îți perturbă somnul, Johnson spune că obiceiul poate aduce multiple beneficii pentru sănătate și susține longevitatea.

„Poate accelera metabolismul, îmbunătăți funcția vasculară și circulația sângelui,” a declarat miliardarul.

Johnson susține că polifenolii din cafea pot reduce inflamația și pot proteja celulele cerebrale. Polifenolii sunt compuși naturali din plante care acționează ca antioxidanți. Ceea ce ajută la combaterea deteriorării celulare. Cafeaua conține peste 100 de tipuri de polifenoli.

Aceste substanțe pot, de asemenea, declanșa autofagia. Acesta e procesul natural al corpului de curățare a celulelor deteriorate sau îmbătrânite.

„Așadar, dacă vrei beneficiile potențiale ale cafelei pentru longevitate, concentrează-te pe orele de dimineață,” a continuat Johnson. „Evită după-amiaza târzie și renunță la siropurile dulci sau alte adaosuri care pot anula efectele benefice.”