NASA a cerut evacuarea medicală pentru toți astronauții de pe ISS pentru prima dată în istorie. Ce urgență a îngrijorat agenția

NASA a dezvăluit că echipajul de la bordul ISS e evacuat pentru prima dată în istorie, după ce unul dintre astronauți a suferit o urgență medicală.

Anunțul a fost făcut de noul administrator NASA, Jared Isaacman, într-o conferință de presă, scrie Daily Mail.

Astronauții Crew-11 nu își vor continua misiunea, ce urma să se încheie în februarie.

Potrivit reprezentanților NASA, detaliile întoarcerii de urgență a astronauților vor fi decise în următoarele 48 de ore.

„Am ajuns la concluzia că e în interesul astronauților noștri să aducem Crew-11 înapoi mai devreme decât data planificată,” a dezvăluit Isaacman.

Anunțul a venit la mai puțin de o zi după ce NASA a anulat o ieșire în spațiu programată pentru joi din cauza unei probleme medicale. Oficialii au declarat că au ales „să fie precauți în ceea ce privește siguranța membrului echipajului”.

Crew-11 e format din 4 astronauți, Zena Cardman și Mike Fincke de la NASA, astronautul japonez Kimiya Yui și cosmonautul rus Oleg Platonov.

Grupului li s-au alăturat recent astronautul japonez Koichi Wakata și astronautul NASA Chris Williams, care au ajuns la stație la bordul unei nave rusești Soyuz în noiembrie 2025.

Isaacman a declarat că Williams va rămâne pe stație împreună cu echipajul Soyuz pentru a menține prezența Statelor Unite în spațiu.

Unul dintre astronauții Crew-11 a avut o urgență medicală

Deși astronautul care a avut problema medicală nu a fost identificat, directorul medical al NASA, dr. James Polk, a spus că acesta nu se află în niciun pericol imediat și e îngrijit de colegii săi până la întoarcere.

Dr. Polk a adăugat că problema medicală nu are legătură cu ieșirea în spațiu planificată sau cu alte operațiuni de la bordul stației.

„E vorba în principal de apariția unei probleme medicale în condițiile dificile ale microgravitației,” a explicat Polk, fără a oferi detalii medicale specifice.

Oficialii NASA au precizat că nu sunt necesare măsuri speciale pentru a menține astronautul în siguranță până la întoarcere și au descris starea acestuia ca fiind „stabilă” până la finalizarea planului de evacuare.

NASA nu a fost nevoită niciodată să aducă un astronaut acasă din motive medicale. Însă un plan de evacuare e inclus în fiecare misiune pe ISS, cu vehicule de întoarcere ale echipajului menținute în stare de alertă.

„Căutăm momentul potrivit pentru a folosi zonele noastre de aterizare existente,” a spus Isaacman când a fost întrebat dacă NASA va face o aterizare de urgență pentru a aduce Crew-11 mai repede pe Pământ.

„Sunt mândru de efortul rapid depus până acum în cadrul agenției pentru a asigura siguranța astronauților noștri,” a adăugat șeful NASA.

Administratorul NASA a menționat totuși că agenția consideră situația o „afecțiune medicală serioasă”, care i-a forțat pe oficiali să concluzioneze că prima evacuare din istorie este necesară.

Cu toate acestea, dr. Polk a subliniat că astronautul nu se află într-un pericol imediat care să oblige NASA să grăbească evacuarea într-o fereastră de zbor nesigură.

„Membrul echipajului e absolut stabil, așa că nu prevăd schimbări majore în calendar sau în activitățile lor,” a spus Polk.