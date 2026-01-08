CIA contrazice NASA despre originea obiectului interstelar misterios. Ce ar fi, de fapt

Un nou raport CIA contrazice NASA despre originea obiectului interstelar misterios care a vizitat sistemul nostru solar recent.

Au apărut noi teorii ale conspirației legate de obiectul interstelar 3I/ATLAS, în urma unui raport CIA care contrazice concluziile NASA legate de originea sa.

NASA a susținut că obiectul e o simplă cometă, concluzie susțină de mai multe dovezi, scrie Daily Mail.

Dar CIA se pare că ar fi investigat obiectul interstelar în ultimele luni.

În noiembrie 2025, au fost cerute oficial informații despre obiectul 3I/ATLAS prin Freedom of Information Act (FOIA) și, acum, CIA a dezvăluit propriile concluzii.

CIA contrazice NASA despre originea obiectului interstelar misterios

Se pare că CIA ar fi investigat dacă obiectul interstelar ar fi fost de origine extraterestră. În urma solicitării din noiembrie, CIA a afirmat că „nu poate nici confirma, nici infirma existența sau inexistența unor înregistrări” privind 3I/ATLAS.

Guvernul federal a susținut că obiectul nu prezintă semne că ar adăposti viață extraterestră sau că ar fi o navă spațială construită artificial, încă de la momentul detectării sale, în iulie 2025.

Cu toate acestea, CIA a ales să ofere ceea ce e cunoscut drept un „răspuns Glomar”. Aceasta e o modalitate prin care guvernul poate păstra anumite informații sensibile. Răspunsul CIA a dus la numeroase teorii ale conspirației, deși nu există dovezi în acest sens.

Profesorul de la Harvard Avi Loeb a continuat să conteste afirmațiile NASA. Expertul a subliniat că 3I/ATLAS a prezentat cel puțin 12 comportamente ciudate pe care oamenii de știință nu au reușit să le explice ca fenomene naturale.

Printre aceste anomalii se numără un „anti-coadă” luminoasă orientată în direcția opusă celei a unei comete obișnuite, schimbări de traiectorie care sfidează legile gravitației și un înveliș de nichel, un metal utilizat frecvent la navele spațiale pentru a devia căldura.

„Faptul că aceste informații sunt tratate ca fiind suficient de sensibile pentru a fi clasificate de CIA e surprinzător, având în vedere că oficialii NASA au declarat categoric, într-o conferință de presă din 19 noiembrie 2025, că 3I/ATLAS e cu siguranță o cometă de origine naturală,” a spus Loeb.

Pe măsură ce 3I/ATLAS se apropie de Jupiter, pe 16 martie, fizicianul de la Harvard a afirmat că noile dezvăluiri ale comunității de informații din SUA sugerează că guvernul a investigat în secret posibilitatea ca obiectul să reprezinte o amenințare ostilă, așa cum a teoretizat anul trecut.

Nu există dovezi publice potrivit cărora 3I/ATLAS ar avea origine extraterestră

Cererea FOIA a fost depusă de cercetătorul în domeniul OZN-urilor și al conspirațiilor guvernamentale John Greenewald Jr., care a menționat într-o postare pe X că a depus o contestație pentru a obține un răspuns mai clar din partea CIA.

Greenewald Jr. a adăugat că a trimis aceeași solicitare de informații despre 3I/ATLAS și către NASA, precum și către alte agenții americane, și că încă așteaptă răspunsurile acestora.

Solicitările FOIA fac parte din legislația SUA și permit oricui, inclusiv cetățenilor, jurnaliștilor și cercetătorilor, să ceară agențiilor guvernamentale documente sau înregistrări pe un anumit subiect.

Agenția e obligată să ofere un răspuns, însă poate refuza divulgarea unor detalii dacă informațiile sunt clasificate din motive de securitate națională sau se încadrează în anumite excepții legale.

Noile dezvăluiri apar la câteva luni după ce NASA a respins complet posibilitatea ca 3I/ATLAS să fie de origine extraterestră. Administratorul agenției spațiale, Nicky Fox, a afirmat că nu au găsit nimic „care să ne facă să credem că ar fi altceva decât o cometă”.