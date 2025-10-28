Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională. Puțini știu ce se va întâmpla cu ea, de fapt

Puțini știu cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională, laboratorul spațial care va ieși din funcționare în curând.

Stația Spațială Internațională va fi retrasă din orbita Pământului în curând | Shutterstock

După peste 2 decenii în orbita Pământului, NASA vrea să distrugă Stația Spațială Internațională. Agenția spațială a confirmat că ISS va fi scoasă din funcțiune în anul 2030.

ISS a realizat peste 100.000 de orbite în jurul Pământului în timpul funcționării sale, scrie BGR.

Deși a reprezentat o reușită tehnologică istorică, ISS se află acum într-un proces de degradare.

Ca urmare, ISS trebuie să fie distrusă și înlocuită, susține NASA.

Cum vrea NASA să distrugă Stația Spațială Internațională

Stația Spațială Internațională e un simbol al progresului științific și al colaborării internaționale. Primul său modul a fost lansat în anul 1998 și primii astronauți au pășit la bordul stației în noiembrie 2000.

De atunci, ISS a devenit o stație permanentă pentru oameni în spațiu. E și un laborator în care astronauți din întreaga lume desfășoară cercetări în domenii precum medicina, fizica, știința climei și tehnologia navelor spațiale.

Când Stația Spațială Internațională își va încheia misiunea, în jurul anului 2030, NASA nu o va lăsa pur și simplu să cadă pe Pământ. Un astfel de scenariu ar aduce riscul ca fragmentele sale să lovească zone populate.

În schimb, agenția a conceput un plan în mai multe etape pentru a ghida structura masivă într-o reintrare controlată în atmosferă.

ISS va coborî treptat, pe măsură ce rezistența atmosferică naturală îi reduce orbita. Inginerii de la sol vor monitoriza procesul. Vor efectua corecții și manevre de stabilizare pentru a menține orientarea potrivită înaintea ultimei faze.

După întoarcerea ultimului echipaj pe Pământ, o navă spațială specială, numită U.S. Deorbit Vehicle (USDV), va fi trimisă spre ISS. Această navă e dezvoltată de SpaceX sub coordonarea NASA.

USDV va ghida stația spre o zonă izolată a Oceanului Pacific de Sud, cunoscută drept Punctul Nemo. Acesta e cunoscut și drept „cimitirul navelor spațiale” pentru că e locul unde, de-a lungul anilor, au fost scufundate în siguranță sateliți și resturi orbitale.

Cum poate fi înlocuită Stația Spațială Internațională

Există mai multe motive care se suprapun pentru retragerea stației. Modulele, radiatoarele, structurile de susținere și alte componente ISS au fost expuse timp de decenii la condițiile dure din spațiu.

Printre acestea se numără cicluri repetate de încălzire și răcire, forțele generate de andocarea navelor spațiale, manevre orbitale, uzură constantă și chiar impacturi cu micrometeoriți. Unul dintre ele a forțat Rusia să salveze un echipaj blocat. Menținerea și operarea stației devin tot mai costisitoare și mai riscante.

Pe viitor, NASA nu va mai deține și opera stația spațială. În schimb, agenția spațială va colabora cu mai multe spații private.

Numeroase firme americane concurează pentru a dezvolta noi stații comerciale. Printre acestea se numără Axiom Space, Orbital Reef de la Blue Origin, și Starlab de la Voyager Space.

Aceste platforme vor servi drept centre de cercetare, spații de producție și chiar destinații pentru astronauți privați. În loc să întrețină un laborator guvernamental, NASA intenționează să cumpere timp și spațiu de cercetare pe aceste stații comerciale.