Numele de copii care sunt interzise la nivel mondial. De ce nu pot fi folosite de părinți

Numele de copii care sunt interzise la nivel mondial includ și unele cuvinte bizare, pe când altele sunt denumiri acceptate în alte țări.

Mulți părinți petrec ore întregi pentru a cerceta numele perfecte de copii pentru noul membru al familiei. De la cercetare online, prin cărți de nume de copii, vorbit cu prieteni și rude, există numeroase metode pentru a ajunge la numele ideal.

Dar unii părinți aleg nume atât de bizare, încât acestea au ajuns să fie interzise în diferite țări din lume, scrie Daily Mail.

Cele mai multe nume sunt obișnuite sau, dacă sunt originale, nu fac trimitere la alte lucruri.

Unele nume sunt atât de controversate încât au fost create reguli împotriva lor.

Numele de copii care sunt interzise la nivel mondial

În unele situații, motivul pentru care unele nume de copii sunt interzise în unele țări e evident. De exemplu, Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, care e interzis în Suedia.

Dar altele nu par atât de problematice la prima vedere, precum Fraise sau Lord. Mai mult, chiar și unele țări comune, precum Linda, pot să fie interzise în alte culturi.

Linda e un nume comun în țările vorbitoare de engleză, precum Marea Britanie, dar e interzis în Arabia Saudită din anul 2014, pentru că a fost considerat „non-islamic”.

În Franța, numele Fraise, ce înseamnă căpșună în franceză, a fost interzis, pentru că are o conotație nefericită într-o expresie comună. Autoritățile din Franța au interzis și numele Nutella, pentru că persoanele numite după un brand atât de cunoscut riscă să aibă probleme atunci când vine vorba de socializare.

În Suedia, dincolo de numele Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116, ce nu a fost acceptat de autorități, e interzis și numele Metallica. Asocierea aici e clară - Metallica e denumirea uneia dintre cele mai cunoscute trupe din lume.

În 2007, un cuplu din Suedia a încercat să își numească fetița așa, dar autoritățile le-au respins cererea. În acest caz, autoritățile au avut îngrijorări legate de probleme de drepturi de autor. În același timp, nume precum Mayhem, Gojira și Opeth sunt în continuare permise în Suedia, deși sunt denumirile unor trupe.

Tot în Suedia, un cuplu a fost amendat după ce nu a înregistrat un nume pentru copilul lor care deja împlinise 5 ani. În semn de protest, cuplul a încercat să înregistreze numele de Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 pentru copilul lor. Părinții au susținut că acesta se pronunță Albin. Suedia a respins cererea cuplului în 1996 și a interzis numele de atunci.

De ce e interzis numele Linda în Arabia Saudită

În Marea Britanie, printre numele de copii interzise se numără și Rogue, care e un nume comun. Autoritățile resping acest nume pentru că sugerează un comportament periculos și/sau ilegal.

Și numele Cyanide (Cianură) e interzis din aceleași motive. Autoritățile cred că astfel de nume pot afecta negativ copiii din punct de vedere emoțional.

În Australia, numele LOL și Spinach (Spanac) nu sunt permise. Aceasta nu e singura țară în care denumiri de fructe și legume sunt interzise. Aceste denumiri, precum Apple (Măr) sau Papaya, nu sunt permise în Malaezia.

Numele de Linda e foarte comun în țări precum Marea Britanie, dar e interzis în Arabia Saudită pentru că e considerat „non-islamic”.

În Noua Zeelandă, unii părinți au vrut nume cu adevărat neobișnuite pentru copiii lor. Un cuplu a vrut să își numească gemenii Fish și Chips, un fel de mâncare cunoscut. La fel, un alt cuplu a vrut denumirea de Benson și Hedges pentru gemeni, după o companie cunoscută de țigări, dar aceste nume au fost permise.

În 2008, o fetiță de 9 ani pe care părinții au numit-o Talula Does the Hula from Hawaii a fost pusă sub supraveghere pentru ca numele ei să poată fi schimbat, după ce un judecător a aflat că fata era rușinată de acest nume.