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O maimuță nou descoperită e deja pe cale de dispariție. Cum a rămas ascunsă până acum

Experții au descoperit o nouă maimuță în Africa, dar deși oamenii nu știau de existența ei, deja am reușit să avem un impact negativ asupra speciei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Iulie 2026, 17:29 | Actualizat Vineri, 17 Iulie 2026, 17:32
Specia inedită trăiește într-o zonă aflată în pericol | Shutterstock
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În adâncul pădurilor din Republica Democrată Congo, cercetătorii au descoperit o nouă specie de maimuță colobus.

E doar a 5-a specie nouă de maimuță descrisă în ultimii 75 de ani, scrie IFL Science.

Din păcate, experții cred deja că aceasta este pe cale de dispariție.

Specia e în pericol din cauza activității umane, ce a dus și la încălzirea globală care face ravagii.

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O maimuță nou descoperită e deja pe cale de dispariție

Primele zvonuri despre existența unei specii necunoscute au apărut în 2008, după observarea neașteptată a unei maimuțe și realizarea unei fotografii neclare, în care animalul era surprins doar parțial.

Timp de aproape 1 deceniu nu a mai fost văzută, până când, în 2018, o imagine mult mai clară a readus misterul în atenția cercetătorilor.

Imaginea i-a determinat să pornească într-o expediție dedicată găsirii acestei specii misterioase.

„Primul indiciu a apărut în 2008, în timpul unei expediții a Fundației Lukuru în pădurile izolate aflate la est de râul Lomami, în ceea ce e astăzi Parcul Național Lomami, din centrul țării,” a declarat Kate Detwiler, cercetătoare la Florida Atlantic University.

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„Echipa a fotografiat o maimuță mare, de culoare neagră, însă imaginea surprindea doar spatele animalului și era prea neclară pentru a putea stabili despre ce specie era vorba,” a continuat experta.

Între 2018 și 2022, cercetătorii au înregistrat 114 observații ale noii specii. Maimuța a primit denumirea științifică Colobus congoensis și e cunoscută de comunitățile locale sub numele de Likweli.

Locuitorii din zonă au avut un rol esențial în descoperirea speciei. Echipa a discutat cu oamenii din 52 de sate, însă doar 8 comunități au recunoscut maimuța, au putut să o descrie și să indice aproximativ arealul în care trăiește.

„Această descoperire e atât emoționantă, cât și profund personală, deoarece evidențiază biodiversitatea extraordinară a țării mele și cât de multe specii rămân încă nedocumentate,” a declarat Junior Amboko, doctorand la Florida Atlantic University și membru al echipei. „Am fost onorat să numesc specia Colobus congoensis, în onoarea patrimoniului natural al Bazinului Congo. După cunoștințele noastre, e prima primată care poartă numele Republicii Democrate Congo.”

De ce e deosebită specia

Analizele genetice și caracteristicile anatomice arată că noua specie este distinctă de toate celelalte maimuțe colobus cunoscute.

Exemplarele Likweli cântăresc aproximativ 7 kilograme, au blană neagră și lucioasă, o coadă lungă și o combinație de blană portocalie și albă în jurul gurii și nasului.

Astfel, au un aspect asemănător unei măști, întâlnit la nicio altă specie de colobus. De asemenea, au un petic alb strălucitor la baza cozii. Masculii și femelele seamănă foarte mult între ei, ceea ce îi face greu de diferențiat atunci când sunt observați în coronamentul pădurii.

Maimuțele colobus sunt împărțite în 3 genuri principale, în funcție de culoarea blănii. Există colobus alb-negru (Colobus), colobus roșu (Piliocolobus) și colobus măsliniu (Procolobus).

Noua specie a fost observată frecvent alături de colobusul de Angola (Colobus angolensis) și colobusul roșu de Lomami (Piliocolobus parmentieri).

Una dintre rudele sale apropiate, colobusul roșu al domnișoarei Waldron, se află pe lista speciilor dispărute întocmită de organizația Re:Wild. Acesta e foarte aproape de a deveni prima primată declarată dispărută în ultimii 500 de ani, deși e posibil să mai existe un grup restrâns în Coasta de Fildeș.

Ultima observație confirmată datează din 1978, iar în prezent nu există fotografii sau înregistrări video ale speciei.

O altă caracteristică distinctivă a maimuței Likweli e răgetul său. Toate maimuțele colobus emit astfel de vocalizări puternice, care se pot auzi pe distanțe mari prin pădure.

Cercetătorii au înregistrat însă răgetul noii specii și au constatat că acesta e diferit din punct de vedere acustic de cel al celei mai apropiate rude, oferind încă o dovadă că e vorba despre o specie nouă pentru știință.

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Likweli ocupă un areal de numai aproximativ 1.700 de kilometri pătrați, o suprafață foarte mică pentru o specie de colobus. Habitatul său e reprezentat de păduri dese situate între râurile Lomami și Lilo.

Dimensiunea redusă a arealului sugerează că maimuțele sunt foarte sensibile la modificările habitatului. Din acest motiv, cercetătorii recomandă ca specia să fie inclusă pe Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) în categoria speciilor pe cale de dispariție.

„Principalele amenințări sunt vânătoarea și pierderea habitatului, pe măsură ce populația umană continuă să crească și să se extindă în zonele împădurite.” a explicat Kate Detwiler. „Pădurile preferate de Likweli sunt, de asemenea, foarte potrivite pentru agricultură, ceea ce le face tot mai atractive pentru cultivare și așezări umane.”

„Pentru că această specie nu trăiește nicăieri altundeva în lume, are foarte puține șanse de supraviețuire dacă habitatul său e fragmentat sau distrus,” a continuat experta.

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