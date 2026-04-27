Supraviețuirea „miraculoasă” a unei specii pe cale de dispariție în zona de excludere de la Cernobîl. Cum rezistă caii Przewalski

O specie rară, pe cale de dispariție, a avut o supraviețuire „miraculoasă” în zona de excludere de la Cernobîl.

Zona de excludere de la Cernobîl (CEZ) e una dintre cele mai radioactive locații de pe Pământ, din cauza accidentului nuclear ce a avut loc în urmă cu 40 de ani.

Ca urmare a dezastrului nuclear, oamenii nu pot locui în această zonă, care a fost abandonată de decenii, scrie Popular Mechanics.

Deși populația umană a părăsit zona, alte specii se pare că se dezvoltă neașteptat de bine aici.

Printre acestea se numără și caii lui Przewalski, o specie pe cale de dispariție, ce au fost descriși drept „ultimii căi cu adevărat sălbatici din lume”, deși un studiu din 2018 a sugerat că aceștia provin, de fapt, dintr-o rasă domestică din lumea antică.

Caii lui Przewalski sunt o specie mică și robustă, care se găsea în trecut pretutindeni în Europa. Dar acum sunt în mare parte limitați la Mongolia, China și Kazahstan, după reintroduceri de succes. Între 1998 și 2004, specialiștii în conservare au eliberat 36 de cai în CEZ. Populația s-a extins ulterior spre nord, în Rezervația Radioecologică de Stat Polesia din Belarus.

În decurs de 4 ani, populația aproape s-a dublat. Creșterea a fost impresionantă, dar nu suficientî pentru a susține o populație independentă. Însă experții care studiază noua populație, conduși de Peter Schlichting de la Universitatea de Stat din Arizona, au descoperit că acești cai profită de noul lor mediu.

„Când dimensiunea unei populații se reduce, aceasta pierde mult din variația naturală,” a declarat Schlichting. „Scopul programelor de conservare e să mențină cât mai multă diversitate posibilă și să prevină consangvinizarea. Asigura astfel că o populație poate face față schimbărilor de mediu și poate supraviețui pe termen lung.”

Camerele activate de mișcare au arătat că acești cai folosesc structurile abandonate, în special hambarele, ca adăposturi. Supraviețuirea lor și creșterea populației au fost descrise drept „miraculoase”.

„Rezultatele noastre indică faptul că acești cai folosesc în mod regulat structurile abandonate din CEZ,” a declarat James Beasley, profesor asociat la Universitatea din Georgia. „Ca urmare, aceste structuri pot servi ca puncte importante pentru cercetare pentru a obține informații demografice cheie, cum ar fi vârsta, raportul de sex, dimensiunea populației și structura genetică.”

Camerele au urmărit mișcarea cailor atât în ​​sezonul de iarnă, cât și în cel de vară. Au găsit cai de 35 de ori la 9 din cele 10 structuri monitorizate în lunile de iarnă. În timpul verii, i-au găsit de 149 de ori la toate cele 8 structuri monitorizate. Caii păreau să se bucure de timpul petrecut în structuri. Adesea petreceau mai mult de 5 ore consecutive în ele.

Nu doar acești cai se bucură de clădirile abandonate. Camerele au surprins numeroase alte animale în aceste structuri, precum iepuri de câmp, cerbi, elabi, mistreți, vulpi, câini enot și lupi.

Zona de excludere de la Cernobîl se transformă într-un sanctuar pentru animale neobișnuit

Pentru că oamenii nu au acces aici, animalele par să se dezvolte fără probleme în CEZ. Treptat, zona devine cunoscută drept un sanctuar pentru animale neobișnuit. Acesta e un rezultat neașteptat al dezastrului nuclear din 1986, care a dus la evacuarea a 116.000 de persoane din zonă.

Pe măsură ce nivelurile de radiații din CEZ au scăzut de-a lungul anilor și tensiunile politice s-au schimbat, guverne din întreaga lume s-au întrebat ce pot face cu această zonă.

Între timp, natura s-a dezvoltat în continuare și animalele s-au întors. Un studiu pe termen lung din 2015 a arătat că „indiferent de potențialele efecte ale radiațiilor asupra animalelor individuale, Zona de excludere Cernobîl susține o comunitate abundentă de mamifere după aproape 3 decenii de expuneri cronice la radiații.”

Studii suplimentare asupra cailor lui Przewalski din regiune ar putea arăta cu certitudine cât de departe a ajuns populația de la introducerea sa în regiune. Studiul a fost realizat exclusiv pe partea belarusă a graniței, cunoscută sub numele de Rezervația Ecologică de Stat pentru Radiații Polesie.

Următorul pas e extinderea activității pe partea ucraineană, care a fost intermitentă din 2022 din cauza războiului cauzat de Rusia. Cercetătorii ucraineni au propus câteva noi cadre de monitorizare geospațială.