Elanul revine în România după 200 de ani. Cum a fost posibilă reapariția istorică

Elanul revine în România după 200 de ani, o reușită istorică pentru biodiversitatea din țara noastră, datorită rolului important pe care o are această specie în mediu.

În timp ce populațiile de elani se dezvoltă fără probleme în alte țări, această specie a dispărut oficial din țara noastră în urmă cu 200 de ani.

Acum, Parcul Natural Vânători Neamț și-a asumat misiunea de reintroducere a marilor erbivore europene în România, potrivit unui comunicat oficial.

După zimbru, 4 exemplare de elan (Alces alces) au sosit în Parcul Natural Vânători Neamț.

RNP Romsilva, Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, în parteneriat cu Asociația de Ecoturism din România (AER), Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB) și Asociația Mioritics (AM), au colaborat pentru realizarea acestei inițiative de importanță ecologică majoră.

Exemplarele care au ajuns în România în acest moment istoric pentru biodiversitatea țării provin din diverse centre din Germania, Franța și Elveția, în urma unei selecții riguroase. Aceasta a fost menită să asigure aclimatizarea și succesul reproductiv în noul habitat.

Inițiativa face parte din proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, finanțat de Fundația OMV Petrom prin programul „Verde pentru viitor”, dezvoltat de FDSC și Propark. Această abordare strategică urmărește restaurarea echilibrului natural și diversificarea faunei sălbatice a regiunii din perspectiva conservării biodiversității.

Animalele vor fi ținute în carantină o perioadă de 30 de zile, timp în care va fi permis doar accesul personalului Administrației Parcului Natural Vânători Neamț. După acest interval, elanii vor putea fi admirați de public, de la distanță.

Elanul e considerat un „inginer de ecosistem” și prezența sa e vitală din mai multe motive. E cel mai mare reprezentant al cervidelor, consumă cantități semnificative de vegetație arbustivă și, astfel, contribuie la menținerea echilibrului zonelor umede și al poienilor. De asemenea, prin obiceiurile sale de hrănire, creează microhabitate pentru specii de plante, păsări, insecte și mamifere mici.

Totodată, elanul e un indicator al sănătății mediului, deoarece are nevoie de habitate vaste și nepoluate. Prezența sa viitoare în libertate poate confirma valoarea conservativă ridicată a Parcului Natural Vânători Neamț.

„Aducerea elanilor e un act de reparație morală față de natură, începutul unui proces gradual, construit pe baze științifice și cu o viziune pe termen lung privind prezența speciei în libertate. Alături de reintroducerea zimbrului, acest nou început, privind elanul, poate consolida statutul Parcului ca reper pentru conservarea naturii în România, un model de bune practici în care conservarea speciilor vulnerabile merge mână în mână cu educația tinerei generații și dezvoltarea comunităților locale,” a declarat Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânători Neamț.

Elanul (Alces alces), întâlnit în zilele noastre în pădurile din nordul Europei, Siberia sau Alaska, este cel mai mare reprezentant al cerbilor. În fauna României, impresionantul erbivor (un mascul adult poate atinge o înălţime de 2 metri şi o greutate de peste 500 kg) era cunoscut şi vânat pentru carnea sa până pe la începutul secolului al XIX-lea. Elanul a dispărut din Româna de peste 200 de ani, dar a reapărut sporadic în secolul XX, când au fost semnalate exemplare rătăcite în Delta Dunării și în nordul Moldovei.

Revenirea speciei are o puternică semnificație istorică și culturală. În trecut, elanul era cunoscut și sub denumirea de „plotun”, termen prezent în toponimie și în izvoare vechi. Dimitrie Cantemir menționa în „Descriptio Moldaviae” apariția plotunilor pe malurile Nistrului, iar literatura populară evocă vânarea acestei specii în perioada medievală, alături de zimbri și de cerbi.

Dincolo de beneficiile ecologice, demersul Administrației Parcului Natural Vânători Neamț consolidează poziția Ținutului Zimbrului ca destinație de ecoturism. Pe lângă numeroasele atracții culturale ale zonei, vizitatorii vor avea, în viitor, ocazia să descopere o faună emblematică, în cadrul căreia zimbrul și elanul pot fi admirați în același areal, oferind o veritabilă lecție de istorie naturală.