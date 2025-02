O mamă și-a lăsat fiul cu soacra, dar când a spionat-o nu i-a venit să creadă ce a descoperit. Ce făcea femeia, fără rețjnere

O mamă a dezvăluit ce s-a întâmplat când și-a lăsat soacra să stea cu fiul ei. A spionat-o pe femeie, dar a rămas mască atunci când a descoperit ce făcea mama soțului ei, pe furiș.

Numeroși tineri apelează la ajutorul părinților și al socrilor atunci când în viața lor apare un bebeluș, mai ales atunci când oboseala începe să își spună cuvântul. La fel a procedat și o femeie în vârstă de 30 de ani, când și-a lăsat fiul cu soacra. Nu i-a venit să creadă atunci când a spionat-o pe aceasta și a descoperit ce a putut să facă, fără pic de reținere. Întâmplarea a fost dezvăluită chiar de către mama furioasă și reacțiile nu au întârziat să apară.

O mamă și-a lăsat fiul cu soacra, dar când a spionat-o nu i-a venit să creadă ce a descoperit. Ce făcea femeia

Aceasta este neobișnuita, dar dureroasa situație cu care s-a confruntat o mamă în vârstă de 30 de ani. Femeia, deși știa că nu are o relație foarte bună cu soacra, a decis să își lase fiul de un an și două luni în grija ei. Totuși, când a decis să spioneze prin intermediul camerelor de supraveghere, ceea ce a descoperit a înfuriat-o atât pe ea, cât și pe partenerul ei.

„Mama soacră nu m-a plăcut niciodată, ea a adorat-o pe fosta iubită a soțului meu. După ce am devenit părinți, mereu am încercat să o includem în viața noastră, să îi trimitem mereu poze cu copilul, însă uneori are tendința să facă doar ce crede ea că trebuie. Pe la spate, i-a dat nepoatei sale carne, deși fiica sa i-a zis că nu e de acord cu asta. Am trecut cu vederea. Într-o zi, eu și soțul am decis să lăsăm fiul de un an și două luni cu ea. I-am explicat că trecemprintr-o perioadă de schimbări multe, că trebuie să mă întorc la muncă și că preferăm să îi mențină copilului rutina de somn, ca să nu îl agite maim ult despărțirea de mine. A acceptat. Eu și soțul avem camere de supraveghere în toată casa.

Mai târziu, soacra îmi dă mesaj că a pus copilul la somn, că nu a plâns deloc și că a adormit în opt minute. Îmi cunosc fiul, așa că am simțit imediat că e ceva în neregulă. Am ajuns acasă, am spionat-o prin intermediul filmărilor și am descoperit că soacra m-a mințit. Copilul a plâns mult, a strigat după mine și a durat mult să adoarmă. Am auzit cum râdea de mine, dar și cum vorbea cu cumnata mea despre cum l-a forțat pe copil să meargă singur, ca să ratez eu primii lui pași și să fie amuzant pentru ele. Copilul meu plângea, dar nu i-a păsat deloc să îl consoleze. Tot ce făcea era să îl forțeze să îi zică bunica sau să meargă, ca să ratăm noi momentul special. I-am arătat soțului meu filmările și a fost furios, a decis să rupem legăturile cu ea. Oare exagerez eu?”, a fost mesajul transmis de femeie, potrivit celor de la themirror.com.

Reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au criticat gestul făcut de soacră și au sfătuit-o pe mamă să nu își mai lase copilul singur cu ea.