O navă sovietică se va prăbuși pe Pământ săptămâna aceasta, avertizează experții. Ce misiune avea

Experții avertizează că o navă sovietică se va prăbuși pe Pământ săptămâna aceasta, după un drum spațial de peste 50 de ani.

O navă sovietică se va prăbuși pe Pământ în curând, după ce a petrecut pentru 50 de ani în spațiu, într-o călătorie eșuată spre Venus.

Cosmos 482 (sau Kosmos 482) a fost lansată în urmă cu 50 de ani, cu destinația finală Venus. Dar sonda s-a stricat pe drum și, de atunci, plutește în Sistemul Solar, scrie CNN.

Nu se știu foarte multe detalii despre sondă, în afara misiunii originale și potențialei traiectorii recente.

Potrivit celor mai multe estimări, obiectul spațial va intra în atmosfera Pământului în jurul datei de 10 mai.

O navă sovietică se va prăbuși pe Pământ săptămâna aceasta, avertizează experții

Chiar dacă experții au estimat că o navă sovietică se va prăbuși pe Pământ în jurul datei de 10 mai, nu se știe exact ce formă sau mărime are. La această lipsă de informații se adaugă și imprevizibilitatea condițiilor spațiale.

Mai mult, nu se știe exact ce parte din navă va reintra în atmosfera Pământului. Dat fiind faptul că cele 5 decenii petrecute în spațiu au deformat sonda.

Experții cred că, cel mai probabil, pe Pământ se va întoarce „capsula de intrare” a Cosmos 482. Aceasta a fost creată pentru a supraviețui temperaturilor extreme și presiunii aterizării pe Venus. Această planetă are o atmosferă de 90 de ori mai densă decât cea a Pământului.

Ca urmare, ar putea supraviețui unei reveniri neașteptate acasă pe Pământ. Experții cred că revenirea navei nu reprezintă un pericol mare - poate chiar 0 - pentru cei aflați la sol.

Gunoiul spațial și meteoriții se îndreaptă des către Pământ. Dar cele mai multe din aceste obiecte se dezintegrează în atmosferă din cauza presiunii și forței de frecare, în timp ce au o viteză de mii de kilometri pe oră.

Dar dacă chiar avem de-a face cu această capsulă a Cosmos 482, atunci aceasta va fi dotată cu un scut împotriva temperaturilor ridicate.

Ca urmare, „ar putea supraviețui intrării în atmosfera Pământului și s-ar putea izbi de sol”, susține dr. Jonathan McDowell, astronom din cadrul Centrului de Astrofizică Harvard-Smithsonian.

Chiar dacă experții cred că o navă sovietică se va prăbuși pe Pământ, nu știu exact cu ce avem de-a face.

Potrivit calculelor, însă, șansele ca aceasta să lovească un om la sol sunt minime. Așa că „nu e nevoie de o îngrijorare mare”, a continuat McDowell. „Dar nici n-ai vrea să te lovească în cap”.

Nava Cosmos 482 a fost lansată în urmă cu 50 de ani

Institutul Sovietic de Cercetare Spațială (sau IKI) a fost înființat la jumătatea anilor 1960, în timpul cursei spațiale dintre Uniunea Sovietică și SUA.

IKI a dezvoltat programul Venera, în cadrul căruia au fost lansate mai multe sonde către Venus în anii 1970 și 1980. Unele dintre ele au supraviețuit călătoriei și au transmis înapoi date și imagini către Pământ, înainte să fie dezactivate.

2 nave din acest program, V-71 No. 670 și V-71 No. 671, au fost lansate în 1972, potrivit lui McDowell. Doar una dintre ele a ajuns cu succes la Venus. V-71 No. 670 a fost activă timp de 50 de minute pe suprafața planetei.

V-71 No. 671 nu a ajuns pe Venus. O rachetă a dus nava Venera în afara atmosferei Pământului. Dar nava nu s-a putut poziționa pe traiectoria spre Venus. Ca urmare, a rămas în orbita planetei noastre și, acum, s-ar putea întoarce înapoi pe Pământ.