O româncă a dat lovitura în Italia cu o afacere banală pentru românii de rând. Cum i-a cucerit pe italieni și a făcut avere

"Am decis să-mi schimb viața în 2020, în perioada de izolare. Am vrut să am un loc de muncă al meu", așa a început povestea Mihaelei Dinică, cea care i-a cucerit pe italieni cu îndeletnicirile românilor.



Publicat: Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 15:58 | Actualizat Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 15:59 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 15:58 | Actualizat Miercuri, 01 Noiembrie 2023, 15:59

O româncă a dat lovitura în Italia cu o afacere banală pentru românii de rând. | Captură Facebook

Mihaela Dinică, în vârstă de 36 de ani, fostă muncitoare într-o fabrică, locuiește și crește găini în Monteriggioni, o comună de 10.000 de locuitori din provincia Siena. Și-a părăsit locul de muncă pentru a-și investi toate resursele în ferma și în afacerea sa agroturistică. Citește și: Cea mai sexy sportivă din lume spune că n-are bani, nici după ce să bea apă. Cu cât e platită de fapt, pentru performanțele ei O româncă a dat lovitura în Italia cu o afacere banală pentru românii de rând. Nu e deloc ușor ceea ce face, dar are o pasiune înnăscută Totul a început cu pandemia: “Am început să lucrăm imediat ce s-a terminat izolarea, cumpărând animale și echipamente, ajutată doar de familia mea”. Mihaela se consideră norocoasă, pentru că familia ei a fost întotdeauna de ajutor. Spre deosebire de stat, adaugă ea, "care nu m-a ajutat în niciun fel până acum". De fapt, cele mai mari dificultăți au fost cele economice: "Ajutorul vine doar pentru companiile mari", explică ea, "Cele mici trebuie să-și suflece mânecile și să facă totul singure. Este un adevăr trist pentru mulți". Mihaela s-a născut în România și se află în Italia de 20 de ani. “Am o educație de clasa a opta”, explică ea, “am început să fac primele lucrări la 18 ani”. Ferma ei are acum o suprafață de zece hectare și deține peste 300 de animale, inclusiv 200 de găini, un cal, doi măgari, trei alpaca, rațe, prepelițe și păuni. Producția include ouă, usturoi, legume de sezon. Ziua începe cu îngrijirea animalelor, hrănirea găinilor, curățarea lor și, de ce nu, "cu câteva momente pentru a se bucura de compania lor". Să lucrezi printre animale, spune ea, este “un lucru frumos”. Citește și: Femeia care a renunțat la meseria de pastor, iar acum întoarce banii cu lopata. Pentru ce job și-a schimbat radical viața Printre rasele crescute de Mihaela pe dealurile toscane se numără și Araucana, originară din Chile, rezultată dintr-o încrucișare între Colloncas și Queteros, care produce ouă de culoare albastră. Se spune că numele provine de la indigenii Mapuche - cunoscuți sub numele de Aruacani - un popor amerindian originar din centrul Chile și sudul Argentinei, care doreau să aibă un exemplar cu mult penaj, capabil să reziste la temperaturile aspre din Anzi. Mihaela i-a descoperit pe internet și a mers personal să recupereze câteva exemplare pentru a începe să le reproducă. Ea este acum singura care deține această rasă specială în regiunea ei. Culoarea ouălor lor nu se datorează unor experimente ciudate, ci este conținută în ADN-ul acestei specii. Ouăle sunt bune și conțin mai multe proteine decât rasele care fac ou[ și "pe lângă faptul că sunt mai gustoase, sunt și sărace în colesterol", explică Mihaela. Întreprinderea agricolă a Mihaelei a fost selectată câștigătoare a premiului Oscar Green 2022 promovat de Giovani Impresa Coldiretti Toscana, care exaltă spiritul de adaptare al noii generații de agricultori în epoca post-Covid și de valorificare a produselor locale. Pe de altă parte, Toscana este prima regiune italiană în ceea ce privește întreprinderile agroturistice feminine, potrivit datelor Coldiretti. Aceasta are cel mai mare număr de agroturisme conduse de femei, cu 1.734 de structuri din 5 406 active (cu o pondere de 20 % din totalul național). Există, de asemenea, 4.336 de exploatații conduse de un tânăr întreprinzător cu vârsta de până la 40 de ani: o cifră care face din Toscana a doua regiune italiană (după Umbria) cu cel mai mare număr de exploatații conduse de tineri întreprinzători cu diplomă universitară sau cu studii superioare. Ea a dat și un sfat celor care își doresc să se reîntoarcă la origini și să lucreze cu ceea ce natura ne oferă: "Suflecă-ți mânecile. Și ține-te bine", răspunde Mihaela. "Sper să fiu un exemplu pentru mulți, mai ales pentru femei. Sunt convinsă că în următorii ani oamenii se vor întoarce să lucreze pământul ca pe vremuri. Iar numărul celor care vor face această alegere va crește și mai mult", a declarat ea pentru publicația italiană ilfattoquotidiano.it. Citește și: Horoscop bani noiembrie 2023. Pică bani din cer pentru trei zodii! Ce nativi se vor confrunta cu probleme financiare A fost asistentă medicală, dar a decis să renunțe la halat. Ce a ajuns să facă pentru 90.000 de dolari pe lună | FOTO...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă povestea Luciei în noul serial de dramă și acțiune Forgive me God ▶ Episodul 1 e exclusiv în AntenaPLAY