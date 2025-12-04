Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Alexia îl pune pe Tudor în fața unei condiții pentru a o salva pe Alina: Cred că știi ce vreau!

În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, în timp ce Alina trece printr-un atac de panică, Tudor află că Alexia este compatibilă și se grăbește să o roage să o ajute. „O ajut cu o condiție!”, spune Alexia, iar Tudor îi răspunde disperat: „Fac orice!”, moment în care ea îi amintește: „Cred că știi ce vreau!”.

Joi, 04.12.2025, 23:31