O româncă a fost rasă în cap cu forța de familia sa. Motivul pentru care cei pe care îi considera cei mai apropiați oameni din viața sa au apelat la un asemenea gest umilitor!

O româncă a fost rasă în cap cu forța de cumnata ei. Motivul pentru care propria familie a supus-o la o asemenea umilință | Shutterstok

Un caz de-a dreptul terifiant a avut loc la finalul anului trecut într-un apartament din orașul Strasbourg, acolo unde o româncă a fost supusă unor umilințe grave din partea propriei familii. Femeia a fost rasă în cap cu forța de cumnata sa. Potrivit publicației L`Alsace, citate de o sursă, totul ar fi pornit de la faptul că femeia își înșelase soțul.

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Motivul pentru care femeia a fost rasă în cap de familia sa: „Așa este la noi”

Femeia ar fi fost agresată de trei persoane, una dintre ele fiind chiar fratele ei. Cea care a ras-o în cap a fost chiar cumnata sa. În ceea ce îl privește pe amant, nici el nu a scăpat de agresiune, potrivit surselor citate mai sus.

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Scena în care femeia a fost umilită a fost surprinsă pe camere și prezentată în sala de judecată, acolo unde unul dintre agresori, în vârstă de 21 de ani, a explicat gestul:

„La noi, când ai o femeie și copii, nu poți lua femeia altcuiva. Familia ei a cerut să îi fie tuns părul pentru a spăla onoarea. Așa este la noi, atât. Nu aveam nicio putere să opresc lucrurile”, a declarat el, notează sursa citată mai sus.

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„Fratele meu și-a lăsat cei patru copii la mine pentru a pleca împreună cu ea. Iar ea și-a lăsat soțul și copiii în Germania pentru a veni aici. Familia ei a fost cea care a făcut presiuni asupra noastră. Trebuia să am grijă de copiii mei și de cei ai fratelui meu, eram panicată. Nu am reacționat bine și nu mă voi mai amesteca în treburile altora”, a declarat femeia de 36 de ani, care a ras-o în cap pe româncă.

Instanța i-a găsit vinovați pe cei trei care au agresat-o pe femeie. Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la opt luni de închisoare, în timp ce fratele victimei, care nu s-a prezentat la proces, a primit zece luni de închisoare cu executare. Femeia care a tuns-o pe româncă a primit 15 luni de închisoare, mai transmite sursa citată mai sus.