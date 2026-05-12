De ce nu trebuie să îți piepteni părul 30 de minute după ce îl usuci. Secretul dezvăluit de experți

Mulți nu știu de ce nu trebuie să îți piepteni părul 30 de minute după ce îl usuci, printre alte trucuri pentru a-ți menține sănătatea firului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 14:57 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 14:59
Experții susțin că trebuie să eviți peria pentru minim 30 de minute după ce ți-au uscat părul | Shutterstock
Persoanele care se confruntă cu vârfuri despicate ar putea să apeleze la un truc puțin cunoscut, care a fost dezvăluit de experți.

Potrivit celor mai recente date, ideal e să nu îți piepteni părul minim 30 de minute după ce l-ai uscat sau ai folosit alte dispozitive fierbinți pe el, scrie Daily Mail.

Ideal e să îți lași părul să își „revină” după ce l-ai îndreptat cu placa sau l-ai uscat.

Astfel, ai putea să ai de-a face cu mai puține vârfuri despicate decât în mod obișnuit, susțin experții.

De ce nu trebuie să îți piepteni părul 30 de minute după ce îl usuci

Căldura face părul temporar mai slab și mai fragil, susțin experții. Ceea ce îl face mai predispus la rupere sub presiune. Din acest motiv, e recomandă să nu îți piepteni părul minim 30 de minute după ce ai aplicat căldură pe fire.

Totuși, acest efect e reversibil. În studiul lor, cercetătorii au descoperit că părul își revenea complet dacă era lăsat să „se odihnească” timp de 2 ore după îndreptare sau cârlionțare.

Dar pentru cei care nu au atât de mult timp la dispoziție, și o pauză de jumătate de oră este probabil benefică.

„Aplicarea căldurii provoacă o reducere drastică a rezistențe. Care e complet restaurată printr-o perioadă de repaus,” au scris experții în studiul publicat în Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. „Acest efect bine cunoscut, presupus a fi cauzat de deshidratare și rehidratare, e demonstrat clar și cuantificabil.”

Pentru studiu, echipa de la Universitatea din Dublin a construit un aparat care reproduce ceea ce se întâmplă atunci când ți-ai periat părul încâlcit.

„Firele individuale de păr sunt foarte subțiri și flexibile, așa că se pot literalmente înnoda între ele,” a declarat profesorul David Taylor. „Când ți-ai periat părul, ai forțat nodul să se deplaseze de-a lungul firului, până la vârf. Acest lucru pune o presiune enormă pe firele de păr, ceea ce poate duce la ruperea sau despicarea lor.”

Echipa sa a testat diferite tipuri de păr, inclusiv drept, creț, puternic, tratat și predispus la rupere, precum și păr natural predispus la deteriorare.

În loc să tragă de păr până când se rupe, cercetătorii au folosit un „test de oboseală cu buclă mobilă”, prin care firul era îndoit repetat și forțat să treacă printr-o buclă strânsă. Au simulat, astfel, stresul repetitiv cauzat de perierea părului încâlcit.

Căldura slăbește temporar părul

Când părul era încălzit cu placa de îndreptat la 150 de grade Celsius, numărul de cicluri pe care le putea suporta înainte să se rupă scădea semnificativ. De exemplu, de la 234 de cicluri la doar 38.

Echipa a atribuit această deteriorare în principal deshidratării provocate de încălzirea părului. Totuși, cercetătorii au descoperit și că efectul e reversibil dacă părului i se oferă timp să se rehidrateze.

„Există suficientă apă în aer pentru a rehidrata părul uscat, deși acest lucru variază mult în funcție de umiditatea aerului din jur,” a continuat profesorul Taylor. „Trebuie să realizăm mai multe teste pentru a afla cât timp durează până când părul revine la rezistența completă, dar bănuiesc că și câteva minute pot face diferența.”

Echipa a mai descoperit că părul „puternic” rezista cel mai mult înainte să se despice, în timp ce părul predispus la despicare dezvolta fisuri interne foarte devreme.

Atât părul creț, cât și părul umed au fost afectate de căldură, însă ambele și-au revenit aproape complet în intervalul de 2 ore.

