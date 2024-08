Tot mai mulți turiști străini aleg România ca destinație de vacanță. Aceștia sunt surprinși de ceea ce descoperă în țara noastră.

O tânără din Olanda a fost convinsă de o prietenă să viziteze România. Reacția ei a devenit virală.

O turistă din Olanda, surprinsă de prețurile din România. Nu i-a venit să creadă cât a trebuit să plătească pentru trei mese

Nu mai este un secret faptul că România uluiește orice turist se încumetă să vină aici. Peisajele deosebite, obiectivele turistice, cultura gastronomică, arhitectura și ospitalitatea românilor îi cuceresc pe străini de la primii pași pe teritoriul țării.

O tânără olandeză s-a lăsat convinsă de o prietenă cu origini române să viziteze această țară din Europa de Est.

Cele două au vizitat Brașovul, Branul, Minele de Sare și au mai avut câteva activități turistice de tăiat de pe listă până au părăsit țara.

„Suntem din Olanda. Am venit pentru că ea este jumătate româncă și a vrut să îmi arate țara. Facem în principiu activități turistice. Am fost în Brașov, la Bran, bineînțeles, am vizitat Minele de Sare, ne-am bucurat de natură și de orașele de aici. Am rezervat doar Airbnb”, a declarat turista, conform unei surse.

Tinerele nu au fost surprinse doar de natură și obiective turistice, ci și de prețurile de aici.

„Păi, mic-dejun, prânz și cină undeva la 150 lei. Cred că este foarte ieftin”, a declarat una dintre tinere.

Prețurile și diversitatea mâncărurilor îi surprind întotdeauna pe turiștii care nu știu la ce să se aștepte când aterizează în România. Cei mai mulți aleg preparate tradiționale sau cu specific turcesc.

Potrivit sursei menționate anterior, în prima jumătate a acestui an s-a estimat un număr de aproximatic 1 milion de turiști doar în București. Printre destinațiile preferate ale turiștilor străini se numără Brașovul și Constanța.

De asemenea, cei mai mulți turiști străini vin din Germania, Italia, dar și Statele Unite ale Americii.

Platforma TikTok este foarte populară printre vloggeri de călătorie, iar România atrage multe priviri. Mulți străini încep să descopere locuri minunate din țara noastră și își exprimă uluirea deschis.