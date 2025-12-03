„Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri. De ce pot fi periculoase

Experții au dezvăluit „duzina murdară” de fructe și legume care se găsesc în supermarketuri din întreaga lume, dar care ascund un secret ce poate fi periculos.

„Duzina murdară” de fructe și legume se găsește în supermarketuri din întreaga lume. Dar puțini consumatori știu că acestea pot conține o combinație periculoasă de pesticide.

Potrivit unei noi analize a ONG-ului Pesticide Action Network din Marea Britanie (PAN UK), aceste alimente conțin, de obicei, urme chimice, scrie Daily Mail.

Datele analizate au scos în evidență 12 dintre fructele și legumele ce au prezentat cea mai mare concentrație de astfel de pesticide.

În total, peste un sfert din toate legumele și 3 sferturi din fructele analize conțin peste un pesticid.

„Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri

„Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri reprezintă doar începutul atunci când vine vorba de pesticidele din mâncare. Potrivit lui Nick Mole, din cadrul PAN UK, alimentele noastre sunt „din ce în ce mai contaminate” și ne-ar putea afecta sănătatea pe termen lung.

„Limitele de siguranță sunt stabilite pentru un singur pesticid odată. Ignoră complet faptul că e foarte comun ca alimentele să conțină mai multe substanțe chimice,” a declarat Mole.

„Adevărul e că știm foarte puțin despre modul în care aceste substanțe chimice interacționează între ele sau ce face această expunere la sute de pesticide diferite sănătății noastre pe termen lung,” a continuat Mole. „Ceea ce știm e că pesticidele pot deveni mai toxice atunci când sunt combinate, un fenomen cunoscut sub numele de „efectul cocktail”.”

Anul acesta, ONG-ul a descoperit un total de 123 de substanțe chimice diferite în cele 17 tipuri de fructe și legume testate în Marea Britanie. Inclusiv 42 de pesticide care au legătură cu diferite tipuri de cancer.

Alte 21 de substanțe sunt cunoscute pentru efecte asupra sistemelor hormonale. Pot duce la malformații congenitale, tulburări de dezvoltare și probleme reproductive.

Ce fructe și legume au cele mai multe urme de pesticide

În total, 99% dintre probele de grapefruit (120 din 121) aveau prezente reziduuri multiple de pesticide, mai mult decât orice alt fruct sau legumă.

Pe lista alimentelor cu niveluri ridicate s-au aflat și strugurii (97 din 108 probe, adică 89.8% cu reziduuri) și fructele lime (19 din 24 de probe, adică 79%).

În clasament se mai găsesc și bananele (67%), ardeii (49%), pepenii (46%), fasolea (37.5%) și ardeii iuți (37.5%).

O singură probă de struguri importați din Turcia conținea reziduuri de la 16 pesticide diferite.

„Duzina murdară” reprezintă cele 12 fructe și legume cel mai prost clasate. Dar dintre celelalte 5 testate, 4 au avut, de asemenea, probe cu urme multiple. Acestea sunt cartoful, rădăcinoasele, ghimbirul și usturoiul.

Sfecla roșie a fost singurul fruct sau legumă fără reziduuri multiple (au existat doar 3 probe de sfeclă roșie pe care s-a găsit un singur reziduu).

Cele mai frecvent detectate pesticide au fost 2 fungicide, despre care se suspectează că sunt perturbatori endocrini cu posibile legături cu cancerul.

Fiecare a apărut în 9% dintre probe (131 din 1.494), în principal în fructe, inclusiv grapefruit, banane și pepeni.