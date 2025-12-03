Antena Căutare
Home News Inedit „Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri. De ce pot fi periculoase

„Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri. De ce pot fi periculoase

Experții au dezvăluit „duzina murdară” de fructe și legume care se găsesc în supermarketuri din întreaga lume, dar care ascund un secret ce poate fi periculos.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:30 | Actualizat Miercuri, 03 Decembrie 2025, 16:33
Unele fructe și legume au mai multe urme de pesticide decât altele | Profimedia Images

„Duzina murdară” de fructe și legume se găsește în supermarketuri din întreaga lume. Dar puțini consumatori știu că acestea pot conține o combinație periculoasă de pesticide.

Potrivit unei noi analize a ONG-ului Pesticide Action Network din Marea Britanie (PAN UK), aceste alimente conțin, de obicei, urme chimice, scrie Daily Mail.

Datele analizate au scos în evidență 12 dintre fructele și legumele ce au prezentat cea mai mare concentrație de astfel de pesticide.

În total, peste un sfert din toate legumele și 3 sferturi din fructele analize conțin peste un pesticid.

Articolul continuă după reclamă

„Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri

„Duzina murdară” de fructe și legume din supermarketuri reprezintă doar începutul atunci când vine vorba de pesticidele din mâncare. Potrivit lui Nick Mole, din cadrul PAN UK, alimentele noastre sunt „din ce în ce mai contaminate” și ne-ar putea afecta sănătatea pe termen lung.

Citește și: Medicii nutriționiști trag un semnal de alarmă în privința unui aliment consumat frecvent de români în timpul postului

„Limitele de siguranță sunt stabilite pentru un singur pesticid odată. Ignoră complet faptul că e foarte comun ca alimentele să conțină mai multe substanțe chimice,” a declarat Mole.

„Adevărul e că știm foarte puțin despre modul în care aceste substanțe chimice interacționează între ele sau ce face această expunere la sute de pesticide diferite sănătății noastre pe termen lung,” a continuat Mole. „Ceea ce știm e că pesticidele pot deveni mai toxice atunci când sunt combinate, un fenomen cunoscut sub numele de „efectul cocktail”.”

Anul acesta, ONG-ul a descoperit un total de 123 de substanțe chimice diferite în cele 17 tipuri de fructe și legume testate în Marea Britanie. Inclusiv 42 de pesticide care au legătură cu diferite tipuri de cancer.

Alte 21 de substanțe sunt cunoscute pentru efecte asupra sistemelor hormonale. Pot duce la malformații congenitale, tulburări de dezvoltare și probleme reproductive.

Ce fructe și legume au cele mai multe urme de pesticide

În total, 99% dintre probele de grapefruit (120 din 121) aveau prezente reziduuri multiple de pesticide, mai mult decât orice alt fruct sau legumă.

Pe lista alimentelor cu niveluri ridicate s-au aflat și strugurii (97 din 108 probe, adică 89.8% cu reziduuri) și fructele lime (19 din 24 de probe, adică 79%).

În clasament se mai găsesc și bananele (67%), ardeii (49%), pepenii (46%), fasolea (37.5%) și ardeii iuți (37.5%).

Citește și: 10 alimente care ascund mai multă sare decât crezi. Ferește-te de ele dacă ai probleme

O singură probă de struguri importați din Turcia conținea reziduuri de la 16 pesticide diferite.

„Duzina murdară” reprezintă cele 12 fructe și legume cel mai prost clasate. Dar dintre celelalte 5 testate, 4 au avut, de asemenea, probe cu urme multiple. Acestea sunt cartoful, rădăcinoasele, ghimbirul și usturoiul.

Sfecla roșie a fost singurul fruct sau legumă fără reziduuri multiple (au existat doar 3 probe de sfeclă roșie pe care s-a găsit un singur reziduu).

Cele mai frecvent detectate pesticide au fost 2 fungicide, despre care se suspectează că sunt perturbatori endocrini cu posibile legături cu cancerul.

Fiecare a apărut în 9% dintre probe (131 din 1.494), în principal în fructe, inclusiv grapefruit, banane și pepeni.

Miracol de Crăciun la grădina zoologică. Cum arată cei 2 pui de leu extrem de rari care tocmai s-au născut... Specia din Cernobîl care a suferit mutații din cauza radiației nucleare. Cum s-a schimbat...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Antena 3 O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul O femeie a fost găsită moartă la marginea unui drum, în urmă cu 40 de ani. Acum, două pungi din hârtie au elucidat misterul
SpyNews Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii Prima reacție a familiei Roxanei Moise, după moartea ei. Sportiva a lăsat în urmă trei copii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada sărbătorilor
Ce e „sindromul bradului de Crăciun”. Numeroase persoane se confruntă cu această problemă în perioada...
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu decolteu adânc
Sydney Sweeney întoarce din nou privirile asupra sa. Vedeta a strălucit la propriu într-o rochie mulată cu... Catine.ro
Mașina de spălat pentru oameni. Cum funcționează dispozitivul de 385.000 de dolari
Mașina de spălat pentru oameni. Cum funcționează dispozitivul de 385.000 de dolari
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul online
Thalía și Tommy Mottola au sărbătorit 25 de ani de căsnicie. Ce imagini celebre a publicat artista în mediul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un fost deputat, condamnat la închisoare pentru că a spălat la Herculane banii negri din embargo. „Grota Haiducilor”, omul de paie și 270.000 de euro în sacoșă
Un fost deputat, condamnat la închisoare pentru că a spălat la Herculane banii negri din embargo. „Grota... Libertatea.ro
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor lucrau 300.000 de oameni, ca acum să fie câteva zeci de mii
Care sunt cauzele din spatele crizei de la Barajul Paltinu. Specialist: Acum 30 de ani, în gospodărirea apelor... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză
Makowiec. Rețetă de ruladă cu mac, din bucătăria poloneză HelloTaste.ro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro
În Germania se caută candidați pentru un job de 100 de zile plătit cu 23.000 de euro Antena3.ro
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
Femeia care își acceptă durerea devine forța pe care nimeni nu o poate opri
Femeia care își acceptă durerea devine forța pe care nimeni nu o poate opri Kudika
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina
Cât de des se udă Crăciunița. Metoda corectă ca să nu putrezească rădăcina Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni
Criza apei a creat cozi în curtea unui liceu din Câmpina. Rezervele de stat rămân singura sursă până luni Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes
Brioșe cu aromă de turtă dulce și cremă fină de vanilie - Gingerbread cupcakes Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x