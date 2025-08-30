Cât câștigă un angajat Lidl în Germania. Diferența față de România este cel puțin surprinzătoare

Retailerul german LIDL oferă unele dintre cele mai atractive salarii din domeniul retailului, atât în România, cât și în străinătate.

LIDL este recunoscut ca un angajator care oferă salarii și beneficii atractive | Shutterstock

Însă, deși atribuțiile angajaților sunt aceleași, salariile din Germania și România diferă enorm. Dacă un casier german câștigă sume impresionante, salariile din România par modeste în comparație.

Cât câștigă un angajat Lidl în Germania

LIDL este recunoscut ca un angajator care oferă salarii și beneficii atractive. De la venitul de bază până la avantajele suplimentare, compania încearcă să își motiveze și să își păstreze angajații prin pachete adaptate fiecărei piețe. Totuși, nivelul de trai și puterea economică din fiecare țară se reflectă direct în câștigurile angajaților.

Datele recente arată că un casier LIDL din Germania câștigă, în medie, un salariu anual brut de aproximativ 33.300 de euro, adică aproape 2.775 de euro brut pe lună. Raportat la piața muncii, această sumă este cu aproape 11% mai mare decât media din comerțul cu amănuntul, estimată la 29.900 de euro pe an.

Articolul continuă după reclamă

În Germania, un angajat LIDL câștigă în medie aproximativ 17 euro pe oră, iar pentru cei aflați la început salariul minim pornește de la 15 euro pe oră.

Salariile cresc considerabil o dată cu experiența

Veniturile diferă însă de la o regiune la alta: în landuri precum Baden-Württemberg sau Bavaria salariile sunt mai mari decât în Saxonia sau Mecklenburg-Pomerania Occidentală, diferență influențată de contractele colective și de costurile vieții.

Odată cu experiența, salariile angajaților cresc semnificativ, iar după zece ani media anuală poate ajunge la 36.000 de euro.

În plus, LIDL Germania oferă numeroase beneficii: prime de sărbători, planuri de pensii, programe de sănătate și acces gratuit la săli de fitness. Angajații au parte de șase săptămâni de concediu pe an și, după cinci ani, chiar de un concediu sabatic de trei luni.

Citește și: Mousse proteic de casă. Rețeta rapidă, mai ieftină și mai sănătoasă decât la Lidl

Cât câștigă un angajat Lidl în România

Dacă în Germania salariile sunt considerabile, în România veniturile sunt mai modeste, chiar dacă se situează peste media pieței locale.

Un vânzător LIDL full-time câștigă între 5.000 și 6.940 de lei brut pe lună, în funcție de oraș și de experiență. Salariul de început este de aproximativ 3.000 de lei brut, la care se adaugă tichete de masă și diferite bonusuri, notează Cancan.ro.

Diferențele regionale sunt influențate de costurile de trai și de nivelul salariilor, astfel că în orașele mari câștigurile brute sunt mai ridicate decât în orașele mici, apropiindu-se de nivelul maxim menționat.

În general, angajații spun că mediul de lucru este pozitiv, bazat pe încredere și spirit de echipă. Există și o atenție pentru dezvoltarea profesională, însă echilibrul dintre viața personală și cea profesională poate fi afectat de ture și ore suplimentare – o situație frecvent întâlnită în retail.

Potrivit recenziilor, aproximativ 72% dintre angajați, actuali sau foști, ar recomanda Lidl ca angajator – un rezultat peste media pieței.

Angajații Lidl beneficiază de un plan personalizat de onboarding și de sprijinul unui mentor dedicat. În plus, sunt recompensați financiar pentru orele lucrate în weekend sau cu ocazia sărbătorilor legale. Au garantat cel puțin un weekend liber pe lună și două zile libere de Crăciun și Paște.

Lidl este unul dintre cei mai mari retaileri de tip discount din Europa, parte a grupului german Schwarz. Compania este prezentă în peste 30 de țări și operează mii de magazine, fiind recunoscută pentru prețurile accesibile, gama variată de produse și campaniile de sustenabilitate.