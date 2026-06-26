Parazitul periculos care infectează 1 din 3 persoane. Experții avertizează că reprezintă un risc real pentru sănătate

Experții au dezvăluit parazitul periculos care infecteaza 1 din 3 persoane, care reprezintă un risc real pentru sănătate.

Experții trag un semnal de alarmă legat de un parazit foarte comun, care infectează 1 din 3 persoane la nivel global, deși nu multe persoane știu despre el.

Mulți nu au auzit de parazitul Toxoplasma gondii sau de riscurile sale, scrie Science Alert.

Dar acesta reprezintă, de fapt, o problemă periculoasă, mai ales că e atât de răspândit.

Se estimează că parazitul infectează aproximativ o treime din populația globală și provoacă toxoplasmoză.

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Parazitul periculos care infectează 1 din 3 persoane

Deși majoritatea persoanelor sănătoase nu dezvoltă simptome, în unele cazuri acesta poate duce la probleme grave de vedere și chiar la pierderea vederii. De fapt, toxoplasmoza oculară e cea mai frecventă infecție intraoculară din lume.

Experții susțin că toxoplasmoza îndeplinește criteriile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru a fi clasificată drept „boală tropicală neglijată” (NTD). Această recunoaștere ar putea debloca finanțări și inițiative de sănătate suplimentare.

„Toxoplasmoza e o infecție oculară majoră și o cauză importantă de pierdere a vederii la nivel global, însă primește o atenție limitată în agendele de sănătate publică internațională,” susține Justine Smith, expertă de la Flinders University, Australia.

„Prin recunoașterea OMS, putem face progrese semnificative în prevenirea și gestionarea acestei infecții,” a continuat experta.

Oamenii se pot infecta prin consum de carne insuficient gătită, contaminată cu parazitul, sau prin ingerarea accidentală de ouă parazitare provenite din fecalele pisicilor (de exemplu din litieră sau din mediul înconjurător).

Infecția poate fi transmisă și de la mamă la făt în timpul sarcinii, prin placentă. Pe lângă problemele grave de sănătate, aceasta poate provoca și avorturi spontane.

„Toxoplasmoza e adesea considerată inevitabilă. Însă are căi de transmitere bine cunoscute și poate fi prevenită și controlată,” susține oftalmologul Joao Furtado, de la Universitatea din Sao Paulo, Brazilia.

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Există 4 criterii pentru ca o boală să fie clasificată drept NTD, iar cercetătorii arată că toxoplasmoza le îndeplinește pe toate.

În primul rând, boala trebuie să fie concentrată în zone sărace și trebuie să fie răspândită în țări tropicale și subtropicale, ceea ce de asemenea se confirmă. Boala e deosebit de frecventă în America de Sud).

Boala trebuie să poată fi prevenită și controlabilă și cercetătorii oferă dovezi în acest sens. În același timp, trebuie să fie neglijată în cercetare și politici publice. Studiul arată că finanțarea pentru toxoplasmoză e mult sub nivelul altor boli comparabile.

Parazitul are efecte periculoase

Există lacune importante în cunoașterea infecției, subliniază cercetătorii. În prezent nu există vaccin și nici un protocol standard de tratament, semne clare ale subfinanțării.

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În realitate, nu se cunoaște pe deplin impactul global asupra sănătății al parazitului T. gondii. Fără investiții suplimentare în cercetare, acest lucru nu va fi clarificat. Între timp, se estimează că aproximativ 190.000 de copii se nasc anual cu toxoplasmoză.

Mai mult, statisticile arată că cele mai severe efecte apar în comunitățile cu acces redus la servicii medicale și igienă.

„Aceste efecte ar putea fi reduse prin măsuri practice de sănătate publică, precum siguranța alimentară îmbunătățită, apă curată, canalizare și acces mai bun la îngrijire prenatală,” susține Furtado.