O nouă epidemie îngrijorează experții. Unde a fost descoperit focarul

O nouă epidemie îngrijorează experții, ce are la bază un virus pentru care nu există momentan vaccin.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 Mai 2026, 14:59 | Actualizat Marti, 26 Mai 2026, 15:29
Au fost înregistrate deja 800 de cazuri cauzate de noua epidemie | Shutterstock
O nouă epidemie de Ebola a fost declarată „o urgență de sănătate publică de îngrijorare globală” de către OMS.

Oficial, au fost confirmate peste 800 de cazuri noi de Ebola, inclusiv 180 de decese, scrie Live Science.

Cazurile au fost raportate în Republica Democratică Congo.

Există și 2 cazuri confirmate și un deces înregistrat în Uganda, în rândul unor oameni care au călătorit în RDC.

Potrivit experților, această nouă epidemie e extrem de dificil de controlat din cauza mai multor factori. Oficialii OMS suspectează că focarul de Ebola din RDC ar fi început în urmă cu aproximativ 2 luni.

Primul deces suspect a avut loc probabil pe 20 aprilie și ar fi fost urmat de un eveniment de „super răspândire” la o înmormântare sau într-o unitate medicală, spun oficialii. Mai mult, personalul medical nu a trimis probele primului pacient pentru teste suplimentare după ce acestea au ieșit negative pentru un anumit tip de ebolavirus.

Virusul respectiv, cunoscut ca virusul Ebola sau Zaire ebolavirus, e cel mai frecvent responsabil pentru focarele și decesele cauzate de boala Ebola. Alte 2 virusuri pot provoca focare de Ebola, virusul Sudan și virusul Bundibugyo. Acesta din urmă a cauzat actualul focar.

Cu doar câteva cazuri legate de călătorii în Uganda, precum și un american tratat în Germania după ce a fost infectat în Congo, focarul rămâne concentrat în RDC.

Totuși, OMS anticipează un risc ridicat de răspândire internațională. Directorul organizației a declarat stare de urgență fără a convoca mai întâi un comitet pentru a discuta decizia.

„În opinia noastră, amploarea și viteza epidemiei necesitau acțiuni urgente,” a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O parte din dificultatea controlării focarului vine din faptul că nu există un vaccin eficient împotriva virusului Bundibugyo, agentul care provoacă această epidemie, doar pentru alte tipuri.

„Totuși, aceste vaccinuri au fost concepute special pentru Zaire ebolavirus,” susține Ghebreyesus.

Nu există un vaccin specific pentru acest virus

Istoric, Zaire ebolavirus a provocat mai multe focare decât virusul Bundibugyo, a explicat dr. Madeline DiLorenzo, coordonatoare clinică pentru operațiuni de boli infecțioase și epidemiolog asociat la Tisch Hospital din cadrul NYU Langone. Cel mai mare focar de Ebola de până acum, între 2014 și 2016, a implicat Zaire ebolavirus.

Zaire ebolavirus și virusul Bundibugyo sunt distincte genetic, împart doar aproximativ 60%-70% din materialul lor genetic. Proteina vizată de vaccinurile existente e codificată de o genă specifică, iar secvența acelei gene diferă între cele 2 virusuri, a explicat DiLorenzo.

Studiile sugerează că răspunsurile imune împotriva filovirusurilor, familia de virusuri care include Zaire ebolavirus și virusul Bundibugyo, au o reactivitate încrucișată limitată. Ceea ce înseamnă că răspunsul imun e concentrat strict pe un singur tip de virus. Prin urmare, vaccinurile create pentru Zaire ebolavirus probabil nu ar ajuta în actualul focar.

Oficialii OMS au spus că există un vaccin experimental promițător împotriva virusului Bundibugyo. Însă nu există doze disponibile pentru un studiu clinic.

OMS estimează că producerea acestora ar putea dura între 6 și 9 luni. Un alt vaccin aflat în dezvoltare ar putea fi produs în 2-3 luni. Însă eficiența sa e necunoscută, deoarece oamenii de știință încă așteaptă rezultatele testelor pe animale de laborator.

În focarele de Ebola, vaccinurile sunt utilizate pentru „vaccinare în inel”. Adică imunizarea persoanelor care au fost expuse unui caz suspect sau confirmat.

Ele pot fi folosite și pentru „vaccinare geografică țintită”, în care toți oamenii dintr-o anumită zonă sunt vaccinați deoarece focarul este concentrat acolo sau pentru că urmărirea contactelor este prea dificilă. Fără un vaccin împotriva virusului Bundibugyo, ambele strategii sunt momentan imposibile.

