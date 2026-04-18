Patru avorturi și șapte fertilizări in vitro. Cine e femeia care a născut fiul dorit la 47 de ani

O femeie de 47 de ani devine mamă după patru avorturi și multiple FIV, cheltuind peste 80.000 de euro pentru a-și împlini visul de a avea un copil.

O femeie a trecut prin patru avorturi și șapte fertilizări in vitro pentru a ajunge să-și țină în brațe copilul mult dorit. Minunea s-a întâmplat pentru ea la 47 de ani, dar a cheltuit peste 80 de mii de euro pentru a ajunge să fie mamă.

Un cuplu a cheltuit peste 70 de mii de lire sterline pe tratamente de fertilitate, după ce femeia a suferit patru avorturi spontane devastatoare.

Jessica Peacock, în vârstă de 47 de ani, din Essex, a visat dintotdeauna să aibă propriii copii, dar i s-a spus că nu va putea concepe pe cale naturală din cauza rezervei sale scăzute de ovule.

Articolul continuă după reclamă

Însă, pentru că soțul ei, Ian, în vârstă de 49 de ani, avea deja copii dintr-o altă relație anterioară, cuplul nu se califica nici pentru FIV prin intermediul sistemului de asigurări, așa că singura opțiune a fost să plătească la o clinică privată.

„Am fost devastată când am aflat că nu puteam avea copii pe cale naturală și că nu ne putem califica pentru FIV. Împlineam 40 de ani, dar nu m-am gândit la vârstă pentru că eu și Ian ne-am cunoscut târziu și tot ce mă interesa era să fiu fericită și să am un copil. Este o loterie cu FIV”, a spus femeia pentru Daily Mail.

Conform directivelor guvernamentale, comisiile de îngrijire integrată nu trebuie să finanțeze FIV dacă oricare dintre parteneri are copii în viață din relațiile actuale sau anterioare, indiferent de vârsta acestora sau dacă copilul locuiește cu ei. Acesta a fost și cazul Jessicăi și al lui Ian. De atunci, cuplul a cheltuit aproximativ 70.000 de lire sterline în Regatul Unit, înainte de a-și muta procedura în Spania, unde femeia poate urma tratament până la vârsta de 51 de ani.

Cine e femeia care a născut fiul dorit la 47 de ani

„Când am rămas însărcinată după prima rundă de FIV, am fost absolut încântată și nu-mi venea să cred că funcționase. M-am simțit cea mai fericită și norocoasă femeie din lume. Am fost distrusă când am pierdut sarcina. Visele mele s-au spulberat. Mă gândeam doar la cum ar fi arătat bebelușul. Eram foarte confuză și naivă, pentru că am crezut că voi rămâne însărcinată și că asta va fi tot. Dar erau multe lucruri pe care nu le înțelegeam și durerea a fost cu adevărat grea”, a spus femeia.

Jessica a trebuit să fie supusă unei proceduri manuale cu vacuum după avortul spontan pentru a îndepărta țesutul rămas în uter. În mod sfâșietor, ea avea să sufere încă trei avorturi spontane și să fie supusă încă la zece cicluri de fertilizare in vitro înainte de a-l duce la termen pe copilul lor, Oliver, acum în vârstă de un an. După două cicluri eșuate în Regatul Unit, cuplul a fost nevoit să caute opțiuni în străinătate, pe măsură ce economiile lor se împuținau.

Nici măcar utilizarea unui ovul donat cu sperma lui Ian nu a reușit, iar Jessica s-a confruntat cu șansa foarte reală de a nu avea niciodată propriul copil. De altfel, Jessica a fost diagnosticată în tot acest timp cu endometrioză și hidrosalpinx, prin care trompele uterine se blochează cu lichid. După trei avorturi spontane și încă șapte runde de fertilizare in vitro, Jessica Peacock a decis să termine cu încercările.

„I-am spus lui Ian că nu mai pot. Cheltuisem toți banii încercând să avem un copil, dar eram terminată fizic, mental și emoțional. Tânjeam să am un copil”, a declarat ea.

Într-o ultimă încercare, cuplul a vizitat o altă clinică din Marea Britanie, unde medicii au identificat o problemă trecută cu vederea: corpul ei ataca embrionul. În cele din urmă, sub o supraveghere atentă și un plan de tratament revizuit, femeia, în vârstă de 46 de ani, a dus la termen ultimul ei embrion sperat.

Cuplul a adus pe lume un fiu care a fost născut prin cezariană. Acum, Jessica Peacock spune că viața ei s-a schimbat pentru totdeauna.

„Îmi place să fiu o proaspătă mămică la patruzeci și ceva de ani. Ne-am iubit viețile, am călătorit și am petrecut, iar acum avem o familie. N-aș schimba asta pentru nimic în lume. Mă simt atât de binecuvântată că este un băiețel atât de fericit. Oliver este lumea mea.”

Cuplul a început acum să se gândească să încerce să mai aibă un copil în viitor.