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Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ieri, Lionel Messi a strălucit din nou pe cea mai importantă scenă a fotbalului, dubla sa ȋnregistrând un nou record de goluri la Campionatul Mondial: fotbalistul de aproape 39 de ani a devenit cel mai bun marcator din istoria competiţiei care se vede ȋn exclusivitate ȋn universul Antena.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Iunie 2026, 10:43 | Actualizat Marti, 23 Iunie 2026, 10:49
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Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY | antena 1
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Telespectatorii au urmărit ȋn direct calificarea Argentinei ȋn șaisprezecimile campionatului, ȋn confruntarea grupei J, cu Austria, rezultat 2-0, care alături de cea a grupei H, Uruguay – Capul Verde, rezultat 2-2, dar și de meciul din grupa G, Noua Zeelandă - Egipt, rezultat 1-3, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi s-au impus ca lider detaşat de audiență. De altfel, ieri Antena 1 a condus topul audienţelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile. Astăzi lupta continuă pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, ȋn exclusivitate pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu disputele din grupele L și K: Portugalia – Uzbekistan, Anglia – Ghana, Panama – Croaţia și Columbia - RD Congo, ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Astfel, partida disputată în intervalul 20.01 – 22.02, Argentina – Austria, din grupa J, rezultat 2-0, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 36.5% și un rating mediu de 9.3 puncte, urmată de Pro Tv cu 19.3% cota de piaţă și 4.9 puncte de rating, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 29.3% cotă de piaţă și 9.6 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 14.7% cota de piaţă și 4.8 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 23.9% cotă de piaţă și 7.5 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 15.8% cota de piaţă și 4.9 puncte de rating. În minutul de aur, 22.01, peste 1.8 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.4 puncte de rating și 23.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 26.4% cotă de piață.

Şi partidele din ziua anterioară, Uruguay – Capul Verde (grupa H, rezultat 2-2) și Noua Zeelandă – Egipt (grupa G, rezultat 1-3), pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi au condus clasamentul audienţelor, ȋnregistrând 30.5% cotă de piaţă, respectiv 29.1% cotă de piaţă la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

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Aseară, Argentina a ȋntâlnit Austria ȋnainte de calificarea ȋn șaisprezecimile Campionatului Mondial 2026, ȋntr-un meci care a scris istorie. Lionel Messi a strălucit din nou, dubla sa fiind suficientă pentru ca Argentina să obţină victoria și să se califice ȋn următoarea etapă FIFA World Cup 2026. Cu 18 goluri ȋnscrise ȋn turneele finale, fotbalistul de aproape 39 de ani s-a distanţat la două reușite de Miroslav Klose și pare tot mai greu de depășit. Mai mult, el a ajuns la 12 goluri înscrise la Cupa Mondială după vârsta de 35 de ani, mai multe decât alți fotbaliști au marcat per total la acest tip de turnee finale. Ca o comparație, Cristiano Ronaldo a marcat de opt ori la Cupa Mondială, la fel ca Maradona, Neymar și Rivaldo. Henry a punctat de șase ori, iar Harry Kane de 10 ori. Prin lovitura de la 11 metri din minutul 9, șut apărat de Alexander Schlager, Lionel Messi a devenit, de asemenea, jucătorul cu cele mai multe penalty-uri executate în istoria Cupei Mondiale (7), dar și cele mai multe ratate (3).


În această noapte, ȋn etapa a doua din Grupa I a Campionatului Mondial, Franţa a ȋntâlnit Irakul, ȋntr-un meci cu totul și cu totul special: participarea cu numărul 100 a francezilor la acest turneu, rezultat 3-0. Partida a fost suspendată timp de două ore, din cauza unei furtuni la Philadelphia. Kylian Mbappe a continuat cursa cu Lionel Messi pentru titlul de golgheter la Mondial ȋn direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. După dubla lui Messi cu Austria, Mbappe a răspuns cu o dublă în meciul cu Irak, ba chiar a trecut pe lângă hattrick după o fază superbă, finalizată cu un șut puternic care trece pe lângă vinclu, ȋn minutul 90 al partidei.

În această dimineaţă, Norvegia a câştigat meciul cu Senegal, din etapa a doua a grupei I de la Cupa Mondială 2026, scor 3-2, la capătul unui meci superb. Erling Haaland a realizat dubla pentru Norvegia, în timp ce Sarr şi-a trecut în cont două goluri pentru africani. Diferenţa a fost făcută de Pedersen, cel care a deschis scorul în minutul 93. Norvegia a obţinut astfel calificarea în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a debutat cu victorie la acest turneu final, scor 4-1, cu Irak.

De la ora 06.00, Iordania a ȋntâlnit Algeria ȋn grupa J, rezultat 1-2. Duelul învinselor din prima etapă din grupa J avea o favorită clară pe hârtie, Algeria, însă echipa lui Mahrez și Gouiri s-a chinuit teribil cu Iordania. Al Rashad a deschis scorul pentru Iordania înainte de pauză, iar Algeria a alergat o repriză întreagă să revină. A făcut-o pe final de meci, iar acum Algeria speră la calificarea în 16-imile Campionatului Mondial. În ultima etapă, Algeria joacă împotriva Austriei, în timp ce Iordania are o misiune imposibilă contra Argentinei.

Campionatul Mondial continuă cu ziua a 13-a, ziua în care se vor disputa ultimele meciuri din etapa a doua a fazei grupelor. Nume mari vor intra pe teren în această zi, când se vor disputa cele patru meciuri din grupele K şi L, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Portugalia – Uzbekistan (20:00)

Anglia – Ghana (23:00)

Panama – Croaţia (02:00)

jucător de fotbal pe teren pe un fundal deschis la culoare
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Columbia – RD Congo (05:00)

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