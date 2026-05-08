Peste 50% din parolele compromise se termină cu o cifră. Cum îți poți proteja mai bine conturile, potrivit datelor Kaspersky

Potrivit celor mai recente date Kaspersky, peste 50%dn parolele compromise, la nivel mondial, se termină cu o cifră.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 12:15 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 12:19
Cele mai multe parole includ o greșeală comună
De-a lungul anilor, experții au emis mai multe avertismente despre securitatea parolelor și protejarea conturilor.

La nivel global, multe persoane folosesc în continuare parole care sunt foarte ușor de spart.

Dar, potrivit unui nou studiu realizat de Kaspersky, există câteva detalii comune atunci când vine vorba de parole slabe.

Printre acestea se numără și simbolurile care sunt folosite de utilizatori în crearea unei parole.

Experții Kaspersky au analizat 231 de milioane de parole unice, rezultate din scurgeri majore de parole în perioada 2023–2026. Astfel, au descoperit câteva puncte comune în structura acestora.

În primul rând, 68% dintre parolele moderne pot fi sparte în mai puțin de o zi. Cele mai multe parole compromise fie încep, fie se termină cu o cifră. Acesta e un tipar comun care le face potențial vulnerabile la atacuri de tip forța brută.

Îngrijorător, utilizatorii preferă cuvinte aflate în tendințe. De exemplu, în ultimii ani, utilizarea cuvântului „Skibidi” în parolele analizate a crescut de 36 de ori, ceea ce reflectă popularitatea acestui trend de pe internet.

În ultimii ani, regulile pentru parole sigure au devenit un subiect intens discutat. Tot mai multe servicii solicită parole de cel puțin 10 caractere, care să includă o literă mare și un număr sau un simbol.

Cu toate acestea, o analiză comparativă a parolelor compromise din ultimii ani arată că nici respectarea unora dintre aceste reguli nu garantează rezistența la atacuri de tip forță brută sau atacuri bazate pe inteligență artificială.

Cum poți crea o parolă sigură

Experții Kaspersky oferă recomandări despre cum pot fi create parole mai complexe și mai sigure și despre greșelile comune care trebuie evitate.

Dintre parolele compromise care conțin un singur simbol, caracterul „@” se află pe primul loc și a apărut în 10% dintre cazuri. Următorul simbol ca frecvență epunctul (.), întâlnit în 3% dintre parole. În totalul parolelor analizate, „@” ocupă locul al 2-lea ca popularitate, iar pe locul 3 se află „!”.

Potrivit datelor, 53% dintre parolele analizate se termină cu cifre, 17% încep cu cifre, aproape 12% includ o secvență numerică asemănătoare unei date (între 1950 și 2030). În plus, 3% dintre parolele compromise includ secvențe de tastatură precum „qwerty” sau „ytrewq”, însă cele mai multe conțin secvențe numerice precum „1234”

Experții Kaspersky subliniază că simbolurile, numerele sau datele utilizate frecvent simplifică semnificativ atacurile pentru infractorii cibernetici. De aceea, e recomandat să fie folosite caractere mai puțin utilizate și să fie evitate secvențele numerice sau de tastatură.

Experții Kaspersky au analizat și frecvența cuvintelor pozitive și negative în parole și au descoperit că cele pozitive sunt mult mai frecvente. Printre cele mai întâlnite se numără „love”, „magic”, „friend”, „team”, „angel”, „star” și „eden”. Interesant e că termenii pozitivi apar mult mai des decât cei negativi. Totuși, apar și cuvinte precum „hell”, „devil”, „nightmare” și „scar”.

Se știe că parolele mai lungi sunt mai greu de spart, iar analiza parolelor compromise confirmă acest principiu. Totuși, odată cu apariția instrumentelor bazate pe inteligență artificială, o parolă lungă nu mai garantează securitatea. Chiar și parolele lungi pot fi compromise dacă urmează tipare previzibile.

Cercetarea arată că parolele scurte, de până la 8 caractere, apărute în scurgerile de date, sunt de regulă sparte în mai puțin de o zi. Cu toate acestea, datorită algoritmilor inteligenți bazați pe AI, peste 20% dintre parolele de 15 caractere pot fi compromise în mai puțin de un minut.

