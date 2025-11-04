Cele mai periculoase parole din 2025. Ce combinații nu trebuie să folosești pentru a-ți proteja conturile

Experții au dezvăluit cele mai periculoase parole din 2025, care sunt extrem de comune și, astfel, prezintă cel mai mare risc să fie sparte.

Unele parole sunt folosite de milioane de oameni din întreaga lume | Shutterstock

Cele mai periculoase parole din 2025 sunt și cele mai folosite, cu milioane de utilizatori la nivel mondial. Pentru că sunt atât de comune, aceste parole sunt ușor de ghicit și spart.

Aceste parole continuă să fie utilizate și în 2025, în ciuda faptului că experții avertizează de ani de zile că acestea trebuie să fie evitate, scrie Daily Mail.

Experții din cadrul Peec AI au analizat peste 100 de milioane de parole, care au fost dezvăluit în breșe de securitate din ultimii 6 ani.

Astfel, au identificat cele mai comune combinații de litere, cifre și caractere, care trebuie să fie evitate.

Cele mai periculoase parole din 2025

Cele mai periculoase parole din 2025 continuă să fie și cele mai comune. Potrivit noului studiu, cea mai folosită parolă din lume e în continuare 123456. Experții avertizează utilizatorii de peste 10 ani să nu mai folosească această combinație. Dar experții au descoperit că aceasta apare în 6.621.933 de parole compromise.

De asemenea, cuvântul „password” (parolă) rămâne surprinzător de des folosit. Această parolă a apărut de 946.935 de ori.

„Având în vedere volumul uriaș de parole scurse în fiecare an, alături de creșterea numărului de escrocherii și atacuri de tip phishing, folosirea unor combinații evidente precum 123456, care apare de 6.6 milioane de ori, te expune pe tine și informațiile tale personale unui risc major,” a declarat Malte Landwehr, director de marketing în cadrul Peec AI.

„Aproape tot ce folosim online, de la servicii bancare și cumpărături, până la rețele sociale, necesită o parolă. Chiar dacă folosești predominant Face ID pe telefon,” a continuat Landwehr.

„Pe măsură ce infractorii cibernetici continuă să vizeze utilizatorii, securitatea parolelor nu a fost niciodată mai importantă,” a continuat expertul. „Atacatorii folosesc adesea dicționare și liste cu parole comune pentru a le sparge. Așa că e esențial să alegi o parolă cât mai greu de ghicit.”

Pentru studiu, echipa a analizat date dintr-o combinație de breșe de securitate globale care au avut loc după 2019. În total, au fost analizate peste 10 milioane de parole.

Parolele au fost apoi împărțite pe categorii, în funcție de nume, valori numerice, ani, echipe de fotbal, sporturi și personalități celebre.

Care sunt cele mai comune parole la nivel global

În categoria numelor, Michael a fost cel mai des folosit. Acesta a apărut în 107.678 dintre cele 10 milioane de parole. Michael e urmat de Daniel (99.399), Ashley (91.977), Jessica (86.410) și Charlie (82.348).

La categoria valorilor numerice, 123456 a ocupat primul loc, în timp ce peste 2 milioane de parole conțineau varianta puțin mai lungă 123456789.

Alte combinații populare au fost 123123 (666.404), 1234567 (730.840) și 111111 (968.155).

În rândul echipelor de fotbal, cele mai frecvent folosite au fost Liverpool, Chelsea, Barcelona, Arsenal și Juventus. La categoria sporturi, fotbalul s-a aflat pe primul loc, urmat de baseball.

Și vedetele rămân foarte populare ca sursă de parole. Trupa Blink–182 a apărut în 84.545 de parole, urmată de 50 Cent (55.897), Eminem (43.344) și Justin Bieber (34.296).

În ceea ce privește personajele fictive, Superman (folosit de 86.937 ori) a fost cel mai comun, urmat de Batman, Wall–E, Hello Kitty și SpongeBob.

Dacă folosești oricare dintre aceste cuvinte sau numere în parolele tale, Landwehr recomandă să le schimbi imediat.

„Ar trebui să ai o parolă de cel puțin 12 caractere, deoarece parolele mai lungi sunt, în general, mai sigure. Include o combinație de litere mari și mici, cifre și caractere speciale, cum ar fi ., !, @, #, $, %,” a sfătuit el. „De asemenea, încearcă să eviți tiparele previzibile, precum 12345 sau ‘qwerty’.”

„Hackerii pot ghici cu ușurință informații personale precum nume, date de naștere, membri ai familiei, animale de companie sau hobby-uri, mai ales dacă sunt publice. Așa că este mai bine să creezi parole care nu au legătură directă cu tine,” a continuat expertul. El recomandă, de asemenea, parole diferite pentru fiecare cont.