Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții. Ce efect au micile feline

Experții susțin că pisicile schimbă creierul stăpânilor, într-un efect care a început să fie studiat mai în amănunt în ultimii ani.

Publicat: Luni, 22 Septembrie 2025, 17:25 | Actualizat Luni, 22 Septembrie 2025, 17:27
Relația dintre stăpâni și pisici duce la un efect neașteptat


Potrivit unor noi studii, pisicile le schimbă stăpânilor creierul, într-o conexiune unică studiată în ultimii ani.

La baza acestei conexiuni ar sta chimie creierului și un element numit oxitocină, cunoscut și drept „hormonul iubirii”, scrie Live Science.

E același element care devine mai abundent atunci când o mamă își ține la piept copilul sau atunci când prietenii se iau în brațe.

Oxitocina ajută la stabilirea încrederii și afecțiunii și, se pare, face parte din conexiunea dintre pisici și oameni.

Pisicile schimbă creierul stăpânilor, susțin experții

Pisicile schimbă creierul stăpânilor, cel puțin la nivel chimic. Oxitocina are un rol important în legăturile sociale, încredere și reglarea stresului la multe animale, inclusiv la oameni.

Un experiment din 2005 a arătat că oxitocina i-a făcut pe voluntarii umani semnificativ mai dispuși să aibă încredere în alte persoane atunci când venea vorba de probleme financiare.

Oxitocina are, de asemenea, efecte calmante la oameni și animale. Acest element suprimă hormonul stresului, cortizolul, și activează sistemul nervos parasimpatic. Ceea ce ajută corpul să se relaxeze.

Citește și: Care este motivul pentru care pisicile se freacă pe lângă picioarele stăpânilor. Ce mesaj important transmit

Experții știau deja că interacțiunile prietenoase declanșează eliberarea de oxitocină atât la câini, cât și la stăpânii lor. Ceea ce creează un circuit în oglindă. Până de curând, însă, nu se știa prea mult despre efectele sale la pisici.

Pisicile, de obicei, își arată diferit afecțiunea. Dar stăpânii lor raportează adesea aceleași sentimente calde de companie și reducere a stresului pe care le raportează și stăpânii de câini. Acum, studiile confirmă tot mai mult aceste relatări.

Cercetători din Japonia, de exemplu, au raportat în 2021 că scurte sesiuni de mângâiere a pisicilor le-au crescut nivelul de oxitocină multor stăpâni.

În acel studiu, femeile au interacționat cu pisicile lor câteva minute în timp ce oamenii de știință le măsurau nivelul hormonilor. Rezultatele au sugerat că un contact prietenos (mângâierea pisicii, vorbitul cu o voce blândă) a fost asociat cu niveluri mai ridicate de oxitocină în saliva oamenilor. Cel puțin comparativ cu o perioadă liniștită, fără pisică.

Interacțiunea cu pisicile poate fi liniștitoare

Mulți oameni consideră că mângâierea unei pisici care toarce este liniștitoare. Cercetările arată că mângâierea și chiar sunetul torsului pot declanșa eliberarea de oxitocină în creierul nostru.

Un studiu din 2002 a descoperit că această „explozie” de oxitocină din contactul cu pisicile ajută la scăderea cortizolului (hormonul stresului). Ceea ce poate reduce tensiunea arterială și chiar durerea.

Citește și: Ce sumă au fost nevoiți să plătească stăpânii unei pisici pentru că a mieunat în tren. Călătoria a fost destul de costisitoare

Cercetările identifică momentele precise care declanșează eliberarea acestui hormon în acest context. Contactul fizic blând pare să fie declanșatorul principal pentru pisici.

Un studiu din februarie 2025 a constatat că atunci când stăpânii interacționau cu pisicile cu mângâieri relaxate, îmbrățișări sau ținerea pisicii în brațe, oxitocina stăpânilor tindea să crească. La fel se întâmplă și în cazul pisicilor dacă interacțiunea nu era forțată asupra animalului.

Pisicile atașate sigur, care inițiau contactul (precum statul în poală sau atingerea cu botul), prezentau o creștere a oxitocinei. Cu cât petreceau mai mult timp aproape de oameni, cu atât creșterea era mai mare.

Același studiu a a scos la iveală modele diferite la pisicile cu stiluri de atașament mai anxioase sau distante. Pisicile evitante (cele care stăteau departe) nu au prezentat nicio schimbare semnificativă. Ce pisicile anxioase (care-și caută mereu stăpânul, dar sunt ușor copleșite de mângâieri) aveau deja oxitocina ridicată de la început.

Nivelul de oxitocină al pisicilor evitante și anxioase scădea după o îmbrățișare forțată. Când interacțiunile respectă confortul pisicii, oxitocina crește. Dar atunci când pisica se simte constrânsă, acest proces nu mai are loc.

