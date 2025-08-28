Ce sumă au fost nevoiți să plătească stăpânii unei pisici pentru că a mieunat în tren. Călătoria a fost destul de costisitoare

Un cuplu a avut parte de o călătorie costisitoare pe care și-o vor aminti toată viața. Iată cât au fost nevoiți să plătească pentru pisica lor.

Ce sumă au fost nevoiți să plătească stăpânii unei pisici pentru că a mieunat în tren | Shutterstock

O călătorie cu trenul de la Paris la Vannes s-a dovedit a fi mai costisitoare decât se așteptau stăpânii unei pisici.

Ce amendă au achitat stăpânii unei pisici după ce a mieunat în tren

Camille și Pierre nu s-au așteptat ca drumul de la Paris la Vannes cu trenul să le pună probleme. Aceștia nu bănuiau că animăluțul lor de companie le va aduce o amendă costisitoare.

Pe 21 august, cei doi turiști s-au urcat cu pisica lor, Monet, în trenul TGV care îi ducea de la Paris la Vannes. Pe lângă biletul pe care l-au cumpărat pentru fiecare dintre ei, cei doi au achitat bilet și pentru Monet. Biletul pisicii a costat 7 euro, însă călătoria s-a dovedit mai costisitoare de atât.

Monet a atras rapid atenția celor din vagon în urma mieunatului. Unul dintre călători, deranjat de animal, i-a cerut controlorului să-i amendeze pe stăpâni.

Astfel că, Pierre și Camille au plătit 110 euro pentru mienuatul pisicii lor. Cu toate acestea, stăpânii lui Monet susțin că este obișnuit cu călătorii și că a mienunat doar la începutul călătoriei.

„A mieunat puțin la începutul călătoriei și, în urma plângerii unui pasager, un controlor de bilete ne-a amendat”, a declarat Camille, potrivit unei surse.

În motivația amenzii era notat faptul că „pisica nu s-a oprit din mieunat” și că „plângerea a venit din partea mai multor pasageri”, dar și „tulburaea ordinii publice”.

De asemenea, înainte de a-i amenda, controlorul le-a cerut să își schimbe locul, însă aceștia au refuzat. Căile Ferate Naționale Franceze (SNCF) susțin că cei doi au fost amendați în mare măsură pentru tensiunile create cu ceilalți pasageri. Totodată, au specificat că nu mieunatul a constat o problemă, cât mai mult o neînțelegere. Mai mult decât atât, au precizat că amenda poate fi contestată și au declarat că vor lua legătura din nou cu Camille pentru a lămuri situația.

Camille consideră că decizia SNCF a fost nedreaptă și susține că nu va mai călători cu trenul până nu se remediază situația.