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Planeta pe care s-ar putea ascunde extratereștri. La ce distanță de Pământ se află

Experții au descoperit planeta pe care s-ar putea ascunde extratereștri, capablă să susțină viața cu un fenomen inedit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 17 Iulie 2026, 16:07 | Actualizat Vineri, 17 Iulie 2026, 16:09
Planeta e considerată o premieră în astronomie | Shutterstock
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O planetă aflată în afara Sistemului Solar are mai multe elemente care ar putea ajuta la susținerea vieții, o premieră în astronomie.

Astronomii au detectat o atmosferă în jurul unei planete stâncoase, asemănătoare Pământului, aflată în zona locuibilă a stelei sale, scrie Space.com.

Planeta stâncoasă, numită LHS 1140 b, se află la aproximativ 48 de ani-lumină de Pământ, iar potrivit noului studiu, atmosfera sa conține heliu.

E, de asemenea, prima planetă stâncoasă la care atmosfera a fost detectată în mod direct.

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Planeta pe care s-ar putea ascunde extratereștri

Totodată, e prima planetă de acest tip aflată în zona locuibilă. Adică la distanța potrivită față de steaua sa pentru ca apa lichidă să poată exista la suprafață. În căutarea planetelor care ar putea fi considerate locuibile, LHS 1140 b bifează mai multe criterii decât aproape orice altă exoplanetă descoperită până acum.

„Am detectat direct heliul din atmosferă. Aceasta e prima detectare directă a unei atmosfere pe o exoplanetă stâncoasă, ceea ce e extraordinar. Iar faptul că planeta se află în zona locuibilă e un bonus incredibil pentru astrobiologie și pentru căutarea vieții,” a declarat autorul principal al studiului, Collin Cherubim. „Totul pare aproape ireal.”

Această exoplanetă, adică o planetă aflată în afara Sistemului Solar, a fost descoperită pentru prima dată în 2017 de o echipă condusă de astronomul Jason Dittmann, care e acum coautor al noului studiu.

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„Planeta a fost descoperită în urmă cu aproape 10 ani. Dar abia acum putem spune cu certitudine că are atmosferă,” a declarat Dittmann. „Încet, dar sigur, eliminăm necunoscutele și bifăm toate criteriile. E o planetă stâncoasă, are temperatura potrivită și acum știm că are și atmosferă.”

Fiind o planetă stâncoasă, „există cu siguranță o suprafață solidă, care e alcătuită din roci”, a explicat Dittmann. Cum arată acea suprafață nu se știe încă, însă cercetătorii cred că există șanse mari ca planeta să aibă și apă.

Deși orbitează o pitică roșie, o stea mai mică și mai rece decât Soarele, planeta se află suficient de aproape de aceasta pentru a menține o temperatură care o plasează în așa-numita „zonă Goldilocks”, unde apa lichidă ar putea exista la suprafață.

„Cel mai probabil, planeta conține și o cantitate semnificativă de apă,” susține Cherubim. „Dacă atmosfera produce chiar și un efect de seră moderat, iar acum știm că există atmosferă, atunci condițiile ar putea fi similare celor considerate locuibile pe Pământ și ar putea permite existența apei lichide.”

Exoplaneta e similară cu Pământul

Planeta poate fi considerată asemănătoare Pământului din 2 motive importante, susține Cherubim. În primul rând, e o planetă stâncoasă, probabil cu un nucleu bogat în fier și cu atmosferă. În al doilea rând, temperatura de la suprafață pare potrivită pentru existența apei lichide, un ingredient esențial pentru viață, cel puțin așa cum o cunoaștem noi.

Prima exoplanetă a fost confirmată în urmă cu puțin peste 30 de ani. De atunci, experții au descoperit peste 6.000 de exoplanete, iar numărul continuă să crească. Deși mai multe planete stâncoase au fost identificate în zonele locuibile ale stelelor lor, până acum niciuna nu avea o atmosferă confirmată.

Unul dintre motivele pentru care astfel de descoperiri sunt atât de dificile e faptul că LHS 1140 b orbitează o pitică roșie. Acesta e cel mai comun tip de stea din Univers, cu o dimensiune de aproximativ o treime din cea a Soarelui.

Aceste stele rămân active mult mai mult timp și emit frecvent erupții stelare și ejecții coronale de masă, radiații intense care, în mod normal, distrug atmosferele planetelor aflate în apropiere.

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„Această descoperire e extrem de importantă deoarece demonstrează că, cel puțin în cazul acestei planete, atmosfera a supraviețuit miliarde de ani,” susține Cherubim. „E o dovadă solidă că planetele stâncoase din jurul piticelor roșii pot păstra o atmosferă.”

Cercetătorii cred că atmosfera planetei conține probabil și alte gaze, nu doar heliu. E posibil ca o parte din atmosferă să fi fost pierdută în trecut din cauza radiațiilor stelei, însă aceasta are aproximativ 6 miliarde de ani, fiind suficient de bătrână încât activitatea sa violentă să se fi redus considerabil.

Chiar dacă heliul continuă să se piardă lent în spațiu, cercetătorii estimează că planeta își va păstra atmosfera pe termen lung. De altfel, și Pământul pierde în mod constant mici cantități de heliu în spațiu.

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