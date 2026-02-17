Unde s-ar putea afla extratereștrii cu adevărat, potrivit experților. Președintele Obama susține că nu se află în Aria 51

Experții au dezvăluit unde s-ar putea afla extratereștrii, de fapt, după ce președintele Obama a afirmat că există, dar nu sunt ținuți în Aria 51.

Experții au dezvăluit unde există cele mai mari șanse să găsim forme de viață extraterestră | Shutterstock

În ultimii ani, cursa pentru explorarea spațiului a devenit mai acerbă, cu noua tehnologie care ne permite să studiem lumi îndepărtate mult mai detaliat decât până acum.

Recent, fostul președinte SUA, Barack Obama, a susținut că extratereștrii sunt reali, dar că nici el nu știe unde există, scrie Daily Mail.

Dar Obama susține că aceștia nu sunt ținuți în Aria 51, așa cum cred mulți.

Până acum, oficial, nu au fost descoperite forme de viață extraterestră, dar experții au dezvăluit unde s-ar putea afla acestea.

Unde s-ar putea afla extratereștrii cu adevărat, potrivit experților

„Nu există nicio facilitate subterană. Doar dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite,” a declarat Obama în cadrul unui interviu recent cu Brian Tyler Cohen.

După ce afirmația sa a devenit virală, Obama a clarificat declarațiile sale cu un mesaj publicat pe Instagram.

„Statistic vorbind, universul este atât de vast încât șansele sunt mari să existe viață undeva,” a scris Obama. „Dar distanțele dintre sistemele solare sunt atât de mari încât probabilitatea să fi fost vizitați de extratereștri este redusă și nu am văzut nicio dovadă în timpul președinției mele că ființe extraterestre au luat contact cu noi. Serios!”

Mulți experți sunt de acord cu fostul președinte. Statistic vorbind, există șanse să existe forme de viață extraterestră, dar acestea probabil nu arată ca în filmele SF.

„Ideea este că există atât de multe stele, atât de multe au planete, atât de multe planete se află în zona locuibilă, unde încălzirea solară permite existența apei lichide la suprafață, încât, într-un anumit procent din cazuri, se întâmplă ceva „magic” și apare viața,” a declarat prof. Mark Burchell, de la University of Kent.

De aceea astronomii caută sisteme solare care au lumi cu apă, deoarece există o mică șansă ca viața să apară acolo unde apa e prezentă. Iată unele dintre locurile în care s-ar putea afla extratereștrii cu adevărat, potrivit acestei teorii:

TRAPPIST-1e

Unul dintre cele mai bune exemple e sistemul TRAPPIST-1. La centrul sistemului se află o stea pitică roșie extrem de mică și rece, cu un diametru de aproximativ 84.180 km și o temperatură la suprafață de mai puțin de jumătate din cea a Soarelui.

3 dintre planetele care orbitează foarte aproape de această stea se află în „zona Goldilocks”, numită astfel deoarece temperatura e potrivită pentru existența apei lichide.

Dintre acestea, cea mai promițătoare locație e TRAPPIST-1e, a 4-a planetă de la stea, cu o masă de aproximativ 0.69 din cea a Pământului.

Într-un studiu recent, oamenii de știință au folosit James Webb Space Telescope pentru a analiza lumina care trece prin atmosfera planetei. Rezultatele sugerează că TRAPPIST-1e ar putea avea o atmosferă similară cu cea a Pământului, ceea ce crește șansele de a menține apă lichidă.

K2-18b

Un alt candidat promițător e K2-18b, situată la 124 de ani-lumină de Pământ, în constelația Leo.

E o lume gigantică acoperită în întregime de oceane, adică ceea ce cercetătorii numesc o „lume Hycean”. Planeta își orbitează steaua pitică roșie în 33 de zile terestre și se află în zona locuibilă.

Observațiile realizate cu telescopul James Webb au detectat cantități mari de substanțe chimice asociate pe Pământ cu organisme vii. Au fost identificate semnături ale sulfurii de dimetil (DMS) și disulfurii de dimetil (DMDS), compuși produși de obicei de organisme microscopice precum fitoplanctonul marin.

Kepler-62e și Kepler-62f

Aceste 2 planete orbitează steaua Kepler-62, situată la aproximativ 1.200 de ani-lumină de Pământ.

Ambele se află în zona locuibilă a stelei lor și ar putea găzdui apă lichidă. În 2015, NASA a numit Kepler-62f una dintre cele mai promițătoare planete descoperite pentru susținerea vieții extraterestre.

Enceladus

Surprinzător, unele dintre cele mai promițătoare locuri pentru viață ar putea fi chiar în sistemul nostru solar.

Enceladus, o lună a planetei Saturn, e considerată un candidat important datorită jeturilor de apă lichidă care apar constant la polul sud.

Sub suprafața înghețată se află un vast ocean de apă lichidă. În 2008, sonda Cassini–Huygens a trecut prin aceste jeturi și a colectat mostre de cristale de gheață, care conțineau molecule organice complexe, posibili precursori ai vieții.

Titan

Titan, o altă lună înghețată a lui Saturn, e și ea un candidat serios. Datele colectate de sonda Cassini au arătat că sub suprafață există „tuneluri pline de nămol”. Ceea ce sugerează un sistem subteran mai complex decât se credea anterior.

Deși dovezile directe ale vieții lipsesc, aceste descoperiri cresc șansele să găsim forme de viață extraterestră în curând.