Povestea incredibilă a femeii care are 2.03 metri. Cum arată lângă un bărbat cu înălțime normală

Una dintre cele mai înalte femei din lume a vorbit despre dezavantajele înălțimii sale și momentele grele prin care a trecut datorită acesteia.

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 07:45 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 16:36
Savanna Rae Trapp-Blanchfield are 28 de ani și o înălțime de 2,03 metri. Femeia din Duluth, Minnesota, este membră a familiei care a fost desemnată în 2022, de Guinness World Records, drept cea mai înaltă din lume.

Savvy provine dintr-o familie în care toți membrii sunt înalți. Tatăl ei are 2.04, mama ei 1.90, fratele 2.23 metri și sora ei mai mică 1.98. De la o vârstă fragedă, ea și frații săi au fost încurajați să își îmbrățișeze statura, mai degrabă decât să fie rușinați de faptul că sunt mai înalți decât ceilalți. Cu toate acestea, încercarea de a trăi o viață normală nu a fost foarte ușoară.

Savanna Rae Trapp-Blanchfield a mărturisit că primul lucru cu care se confruntă atunci când merge undeva este privirea insistentă a oamenilor.

„Străinii se uită mereu la mine când sunt în public. Filosofia mea este că oamenii oricum se vor uita, așa că mai bine fac ce vreau. Așa că mă vei vedea cântând și dansând în magazin sau făcând yoga în parcare, pentru că de ce nu? Viața e prea scurtă ca să nu dansezi prin ea”, a declarat Savanna Rae Trapp-Blanchfield, potrivit unei surse.

De asemenea, ea întâmpină dificultăți în a-și găsi haine și pantofi. Poartă mărimea 16 la încălțăminte. În adolescență își găsea foarte greu articole vestimentare, așa că a ajuns să și le confecționeze cu ajutorul bunicii sale.

„Ca adolescentă, m-am chinuit enorm să găsesc haine. Mânecile nu erau niciodată suficient de lungi, iar pantalonii erau prea scurți. Eu și bunica mea trebuia să coasem împreună pantalonii”, a mai mărturisit Savanna.

Femeia se confrunta cu probleme reale și în timpul somnului. Astfel, indiferent de mărimea patului, picioarele îi atârnă în afară, ceea ce o obligă să doarmă într-o poziție incomodă.

Totodată, spațiile obișnuite devin o adevărată capcană pentru ea. Savanna Rae Trapp-Blanchfield se lovește, adesea, cu capul de praguri, lămpi, ventilatoare sau de tavan.

„Cadrul standard al unei uși în America are 2,03 m, iar eu am aproape 2,04 m, deci sunt la fel de înaltă încât să cred că am loc, însă tot mă lovesc la cap”, a mai relatat tânăra, potrivit unei surse.

Pentru ea, chiar și dușul devine un chin, având dificultăți în momentul în care vrea să își spele părul sau să facă o baie fierbinte în cadă.

Una dintre cele mai mari provocări pentru Savanna Rae Trapp-Blanchfield este atunci când trebuie să conducă.

„Să conduc mașina nu e amuzant, aproape că nu încap. Trebuie să mă aplec ca să văd prin parbriz. Picioarele mele nu încap în majoritatea mașinilor”, a mărturisit femeia.

Tânăra se confruntă cu probleme și în viața sentimentală

Înălțimea impresionantă nu îi afectează doar viața de zi cu zi, ci și pe cea sentimentală. Savanna spune că trebuie să fie extrem de atentă la intențiile celor care o abordează.

„Trebuie să fiu atentă la motivele celor care vor să se întâlnească cu mine și să mă asigur că sunt sinceri și autentici și că nu mă văd doar ca pe un obiect exotic de bifat”, a recunoscut Savanna Rae Trapp-Blanchfield, potrivit sursei citate mai sus.

Deși trece prin momente dificile din cauza înălțimii sale, Savanna Rae Trapp-Blanchfield a avut parte și de oportunități. Ea a lucrat ani de zile ca model, perioadă în care câștiga între 6.000 și 8.000 de dolari pe lună.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.


