Cea mai veche scrisoare de dragoste a fost decodificată după 540 de ani. Ce a dezvăluit o mireasă înaintea nunții

Experții au reușit să decodifice cea mai veche scrisoare de dragoste descoperită până acum, ce a rămas secretă timp de 540 de ani.

Cea mai veche scrisoare de dragoste din lume a fost descifrată după 540 de ani și a scos la iveală o dilemă clasică legată de alegerea dragostei sau banilor.

Experți din cadrul MyHeritage au folosit unealta AI Scribe pentru a analiza scrisoarea, scrie Daily Mail.

Aceasta a fost scrisă în februarie 1477, de către o femeie numită Margery Brews.

Scrisoarea era destinată logodnicului său, John Paston al III-lea și include detalii despre zestrea ei.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai veche scrisoare de dragoste a fost decodificată după 540 de ani

Scrisoarea a fost greu de descrifrat în aceste secole deoarece e scrisă într-un stil informal, cu mai multe note personale și „fără o preocupare specială pentru consecvența în ortografie”, susțin experții.

Din fericire, inteligența artificială a reușit să analizeze textul și să dezvăluie ce înseamnă în limbajul de astăzi.

„Multe scrisori istorice sunt dificil de interpretat la prima vedere pentru cititorii moderni,” a explicat un purtător de cuvânt MyHeritage. „Dar un rezumat al informațiilor esențiale explică rapid persoanele, emoțiile, contextul istoric și semnificația documentului.”

Scrisoarea de dragoste face parte din „Scrisorile Paston”. Aceasta e o colecție care conține peste 400 de scrisori, scrise de-a lungul a 3 generații de o familie din Norfolk.

Citește și: Cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal. Experții au recreat vorbirea pierdută

Cum familia Paston și-a schimbat statutul de la țărani la mica aristocrație, scrisorile reflectă mobilitatea socială a vremii. Multe dintre ele, inclusiv scrisoarea de dragoste, sunt scrise de femei, iar unele sunt schimbate între rude sau persoane care se cunosc bine.

Scrisoarea de dragoste e una dintre cele mai dificile de descifrat din întreaga colecție. Brews a folosit litera anglo-saxonă „thorn”, precum și unele abrevieri vechi, inclusiv un semn deasupra unei litere pentru a indica omiterea unui „m” și diverse suprascrieri.

„Limbajul poate părea neobișnuit pentru cititorii moderni, deoarece ortografia, gramatica și pronunția erau foarte diferite de engleza pe care o folosim astăzi,” a adăugat reprezentantul MyHeritage.

Ce a dezvăluit mireasa înaintea nunții

Cercetătorii au introdus o imagine a scrisorii în Scribe AI, care a reușit rapid să descifreze sensul real. Potrivit programului, scrisoarea a fost scrisă în Topcroft în februarie 1477, ulterior notată ca februarie 1476/7.

În scrisoare, Brews îi spune logodnicului său că are „inima foarte apăsată”, deoarece mama ei nu a reușit să-l convingă pe tatăl ei să-i mărească zestrea.

Citește și: Cea mai veche hartă astronomică din lume a fost descoperită. Cum a fost ascunsă sub un text religios

Totuși, îl asigură pe John de dragostea ei și susține că nu l-ar părăsi nici dacă ar avea „jumătate din mijloacele de trai” pe care le are. De asemenea, îl roagă să păstreze scrisoarea confidențială.

Totul s-a încheiat cu bine pentru Margery și John, care s-au căsătorit și au avut un fiu, William, în 1479. Din păcate, Margery a murit în 1495, iar John în 1503.

Unii dintre descendenții lor, identificați anterior prin MyHeritage, au vorbit despre părerea lor legată de scrisoare.

„Îți amintește cu adevărat că oamenii pe care îi studiezi sunt foarte asemănători cu noi,” a spus Rob Edwards, descendent al acestei familii și arheolog. „Au aceleași sentimente, iar faptul că sunt rude adaugă cu adevărat o dimensiune în plus. Îți poți imagina situația. Să încerci să obții puțin mai mult pentru nuntă de la părinți. Banii aceștia urmau să te ajute să îți începi viața.”