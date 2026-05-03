Fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an. Experții trag un semnal de alarmă

Experții avertizează că fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an va avea un impact și mai mare decât au prezis până acum.

Experți din întreaga lume au avertizat că ne vom confrunta cu un „super El Nino” în 2026, ce ar putea duce la temperaturi extreme la nivel global.

Fenomenul El Nino face parte dintr-un ciclu natural ce are loc la fiecare câțiva ani, scrie Daily Mail.

Acest sistem susține temperaturile mai ridicate în Oceanul Pacific și e vital pentru echilibrul ecosistemului.

Dar încălzirea globală a împins acest fenomen la limite extreme și întreaga planetă va fi afectată.

Fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an

Atunci când încălzirea suprafeței oceanului depășește 2 grade Celsius, fenomenul e adesea numit „super El Nino”. Potrivit celor mai recente date, se pare că ne vom confrunta cu un astfel de fenomen în acest an.

Organizația Meteorologică Mondială (WMO) avertizează că revenirea unor condiții puternice sau chiar de tip super El Nino e posibilă încă din mai sau iunie.

Măsurătorile actuale arată că temperaturile la suprafața apei în Pacificul tropical cresc mai rapid decât în orice alt moment din acest secol.

Deși nu e încă cert, acesta e un semnal foarte puternic că se formează un tipar meteorologic El Nino puternic.

„Modelele climatice sunt acum puternic aliniate și există un nivel ridicat de încredere în declanșarea fenomenului El Nino, urmată de o intensificare în lunile următoare,” a declarat Wilfran Moufouma Okia, șeful departamentului de prognoză climatică al WMO. „Modelele indică faptul că ar putea fi un eveniment puternic.”

Sistemul ENSO, din care face parte El Nino, e un tipar climatic natural care alternează între o fază caldă El Nino și o fază rece La Nina la fiecare 2 până la 7 ani.

În timpul fazei El Nino, apele calde care se acumulează în Pacific se extind și cresc temperatura medie a suprafeței Pământului. Această căldură se transferă în atmosferă, ceea ce crește temperatura planetei timp de mai multe luni.

Deși acest ciclu are loc de sute de mii de ani, semnele actuale din Pacific indică faptul că acest an ar putea avea unul dintre cele mai puternice episoade El Nino înregistrate vreodată.

Cum va afecta El Nino planeta în 2026

„Prognozele actuale indică o schimbare puternică în Pacificul tropical mai târziu în acest an, cu condiții din ce în ce mai favorabile dezvoltării fenomenului El Nino,” a declarat un reprezentant al Met Office.

Modelele Met Office sugerează că temperaturile la suprafața mării ar putea ajunge la 1.5 grade Celsius peste medie. Ca urmare, acesta ar putea fi „cel mai puternic eveniment El Nino din acest secol”.

Între timp, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) estimează că există o probabilitate de 25% pentru un El Nino „foarte puternic”, cu anomalii de temperatură de peste 2 grade Celsius.

Aceste avertismente au stârnit temeri că acest an ar putea fi unul dintre cele mai fierbinți înregistrate vreodată, deoarece El Nino declanșează un val de fenomene meteorologice extreme.

Un El Nino deosebit de puternic poate adăuga un surplus de căldură în atmosferă peste încălzirea deja cauzată de schimbările climatice. Când se întâmplă acest lucru, temperaturile au șanse foarte mari să atingă niveluri record.

Prognozele WMO pentru mai și iunie arată în prezent că temperaturile la suprafața uscatului vor fi peste medie aproape peste tot pe glob.

Aceste efecte vor fi resimțite în special în America de Nord, America Centrală, Caraibe, Europa și Africa de Nord.

El Nino nu doar încălzește planeta, el provoacă și perturbări majore ale tiparelor meteorologice globale. Un an tipic El Nino este asociat cu precipitații crescute și inundații în America de Sud, Statele Unite, Cornul Africii și Asia Centrală.

Între timp, Australia și Indonezia pot fi afectate de secete severe, cu un risc crescut de incendii de vegetație în Asia de Sud-Est.