Antena Căutare
Home News Inedit Fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an. Experții trag un semnal de alarmă

Fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an. Experții trag un semnal de alarmă

Experții avertizează că fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an va avea un impact și mai mare decât au prezis până acum.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 03 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Luni, 27 Aprilie 2026, 16:25
Temperaturile din acest an ar atinge un nivel record | Shutterstock

Experți din întreaga lume au avertizat că ne vom confrunta cu un „super El Nino” în 2026, ce ar putea duce la temperaturi extreme la nivel global.

Fenomenul El Nino face parte dintr-un ciclu natural ce are loc la fiecare câțiva ani, scrie Daily Mail.

Acest sistem susține temperaturile mai ridicate în Oceanul Pacific și e vital pentru echilibrul ecosistemului.

Dar încălzirea globală a împins acest fenomen la limite extreme și întreaga planetă va fi afectată.

Articolul continuă după reclamă

Fenomenul extrem care va aduce temperaturi record în acest an

Atunci când încălzirea suprafeței oceanului depășește 2 grade Celsius, fenomenul e adesea numit „super El Nino”. Potrivit celor mai recente date, se pare că ne vom confrunta cu un astfel de fenomen în acest an.

Organizația Meteorologică Mondială (WMO) avertizează că revenirea unor condiții puternice sau chiar de tip super El Nino e posibilă încă din mai sau iunie.

Măsurătorile actuale arată că temperaturile la suprafața apei în Pacificul tropical cresc mai rapid decât în orice alt moment din acest secol.

Deși nu e încă cert, acesta e un semnal foarte puternic că se formează un tipar meteorologic El Nino puternic.

„Modelele climatice sunt acum puternic aliniate și există un nivel ridicat de încredere în declanșarea fenomenului El Nino, urmată de o intensificare în lunile următoare,” a declarat Wilfran Moufouma Okia, șeful departamentului de prognoză climatică al WMO. „Modelele indică faptul că ar putea fi un eveniment puternic.”

Citește și: Ghețarii lumii se apropie de punctul de prăbușire. Ce cantitate enormă au pierdut doar în 2025

Sistemul ENSO, din care face parte El Nino, e un tipar climatic natural care alternează între o fază caldă El Nino și o fază rece La Nina la fiecare 2 până la 7 ani.

În timpul fazei El Nino, apele calde care se acumulează în Pacific se extind și cresc temperatura medie a suprafeței Pământului. Această căldură se transferă în atmosferă, ceea ce crește temperatura planetei timp de mai multe luni.

Deși acest ciclu are loc de sute de mii de ani, semnele actuale din Pacific indică faptul că acest an ar putea avea unul dintre cele mai puternice episoade El Nino înregistrate vreodată.

Cum va afecta El Nino planeta în 2026

„Prognozele actuale indică o schimbare puternică în Pacificul tropical mai târziu în acest an, cu condiții din ce în ce mai favorabile dezvoltării fenomenului El Nino,” a declarat un reprezentant al Met Office.

Modelele Met Office sugerează că temperaturile la suprafața mării ar putea ajunge la 1.5 grade Celsius peste medie. Ca urmare, acesta ar putea fi „cel mai puternic eveniment El Nino din acest secol”.

Între timp, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) estimează că există o probabilitate de 25% pentru un El Nino „foarte puternic”, cu anomalii de temperatură de peste 2 grade Celsius.

Citește și: Fenomenul „Godzilla” care poate afecta întreaga lume în 2026. Ce fenomen îngrijorează experții

Aceste avertismente au stârnit temeri că acest an ar putea fi unul dintre cele mai fierbinți înregistrate vreodată, deoarece El Nino declanșează un val de fenomene meteorologice extreme.

Un El Nino deosebit de puternic poate adăuga un surplus de căldură în atmosferă peste încălzirea deja cauzată de schimbările climatice. Când se întâmplă acest lucru, temperaturile au șanse foarte mari să atingă niveluri record.

Prognozele WMO pentru mai și iunie arată în prezent că temperaturile la suprafața uscatului vor fi peste medie aproape peste tot pe glob.

Aceste efecte vor fi resimțite în special în America de Nord, America Centrală, Caraibe, Europa și Africa de Nord.

El Nino nu doar încălzește planeta, el provoacă și perturbări majore ale tiparelor meteorologice globale. Un an tipic El Nino este asociat cu precipitații crescute și inundații în America de Sud, Statele Unite, Cornul Africii și Asia Centrală.

Între timp, Australia și Indonezia pot fi afectate de secete severe, cu un risc crescut de incendii de vegetație în Asia de Sud-Est.

Un manuscris creștin pierdut a fost reconstruit. Ce scria în paginile nemaivăzute de sute de ani... Cea mai veche scrisoare de dragoste a fost decodificată după 540 de ani. Ce a dezvăluit o mireasă înaintea nunții...
Înapoi la Homepage
AS.ro În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase! În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Observatornews.ro Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate Cât mai durează până apar fructele românești în piețe. Anul acesta se lasă așteptate
Antena 3 Vine „Super El Niño” în Europa: Meteorologii avertizează că fenomenul va fi mai puternic se credea. Cum ne va afecta Vine „Super El Niño” în Europa: Meteorologii avertizează că fenomenul va fi mai puternic se credea. Cum ne va afecta
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Creatura rară de 1 la 50 de milioane a fost prinsă. Unde a fost găsită și de ce e atât de specială
Creatura rară de 1 la 50 de milioane a fost prinsă. Unde a fost găsită și de ce e atât de specială
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Costul ascuns al aplicațiilor „gratuite”. Cum le plătești și ce profit anual generezi, de fapt
Costul ascuns al aplicațiilor „gratuite”. Cum le plătești și ce profit anual generezi, de fapt
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x