Prima eclipsă solară vizibilă în Europa după 27 de ani. Când și unde o poți admira

Pentru prima dată în 27 de ani, în Europa continentală va fi vizibilă o eclipsă solară totală, fenomen ce promite un spectacol astronomic inedit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 08 Mai 2026, 13:05 | Actualizat Vineri, 08 Mai 2026, 13:08
Experții au dezvăluit de unde poate fi admirată eclipsa totală de soare din 2026
În 2026 și 2027 vom avea parte de 2 eclipse solare impresionante. În timp ce eclipsa din 2027 va fi mai vizibilă din Egipt și Nordul Africii, cea ce de acum poate fi admirată chiar din Europa.

Eclipsa solară totală va avea loc pe data de 12 august 2026, scrie Daily Mail.

În zonele în care va fi vizibilă, deja sunt organizate petreceri și evenimente speciale, pentru a marca momentul.

Datorită evenimentului astronomic, aceste destinații vor fi aglomerate, potrivit numeroaselor rezervări la hotelurile din aceste zone.

Prima eclipsă solară vizibilă în Europa după 27 de ani

Pe 12 august 2026, în țări precum Spania și Islanda, eclipsa totală de soare va fi cea mai vizibilă. În timpul unei eclipse, Luna acoperă soarele.

În Spania, una dintre cele mai bune zone pentru a admira eclipsa e Navarra, o locație de obicei liniștită, situată în nordul Spaniei. Navarra are sate pașnice și întinderi de peisaje rurale.

În Navarra, vizitatorii pot explora Bardenas Reales, un parc natural și rezervație a biosferei UNESCO. Castildetierra, aflat în această regiune, ar urma să ofere o vizibilitate clară asupra eclipsei. Și regiunea vecină La Rioja e un loc excelent pentru observare, mai ales zona Alfaro.

Eclipsa va fi vizibilă și în Mallorca și Menorca, zone care se pregătesc pentru un sezon estival extrem de aglomerat din acest motiv. Cu cer senin de vară și temperaturi ridicate, astfel de destinații oferă condiții ideale pentru a admira spectacolul.

Ibiza va avea parte vara aceasta de o eclipsă totală de Soare unică în viață, prima observată pe celebra insulă spaniolă în ultimii 121 de ani.

Destinația faimoasă pentru petreceri va atrage mulțimi de turiști, mulți fiind tentați de promisiunea „celui mai spectaculos apus din istoria insulei”.

Eclipsa va fi vizibilă și din Islanda

Potrivit Forbes, peninsula Snaefellsnes din Islanda va beneficia de eclipsă totală timp de 2 minute și 9 secunde. În Spania, eclipsa va fi vzibilă timp de aproximativ 1 minut. În Parcul Național Snaefellsjokull vor exista numeroase locuri excelente pentru observare, în jurul orei 17:45.

Cei interesați vor putea urca pe craterul Saxholl din Hellissandur, însă vremea schimbătoare ar putea să nu ofere vizibilitatea perfectă.

Și părți din Reykjavík se află pe traseul eclipsei totale, inclusiv aeroportul Reykjavík, Golful Faxafloi și Peninsula Reykjanes, precum și faimoasa Blue Lagoon din apropiere.

Eclipsa va fi vizibilă și în Groenlanda, în Scoresby Sund, timp de 2 minute și 17 secunde.

Și Portugalia va fi traversată de eclipsă, complet vizibilă din Parcul Natural Montesinho. În plus, în satul Guadramil din apropierea orașului Braganca, eclipsa va putea fi observată cu și mai mare intensitate. Orașul medieval fortificat și castelul din secolul al XII-lea reprezintă oricum locații de vizitat inedite.

Eclipsa din 2027 va putea fi admirată din nordul Africii, mai ales în Egipt, unde se vor strânge mulțimi de turiști, la fel cum se va întâmpla în Europa anul acesta.

