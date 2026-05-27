NASA a dezvăluit cum va construi „un oraș pe Lună” în doar 6 ani. Cum e posibilă structura istorică

NASA a dezvăluit cum va construi „un oraș pe Lună” și că plănuiește ca așezarea să fie finalizată în doar 6 ani.

Publicat: Miercuri, 27 Mai 2026, 14:37 | Actualizat Miercuri, 27 Mai 2026, 14:39
NASA vrea ca baza lunară să fie finalizată până în 2032 | Shutterstock
NASA a dezvăluit un plan ambițios pentru a crea o așezare umană pe Lună, de mărimea unui oraș, în doar 6 ani.

Anunțul a fost făcut de Jared Isaacman, administratorul NASA, scrie Daily Mail.

În total, proiectul va costa 20 de miliarde de dolari și primele misiuni în acest scop vor fi trimise chiar de anul acesta.

Isaacman a numit proiectul „unele dintre cele mai ambițioase eforturi de inginerie și explorare din istoria umană”.

„America se întoarce pe Lună,” a declarat Isaacman în cadrul conferinței de săptămâna aceasta. „Și de data aceasta, pentru a rămâne.”

Isaacman a dezvăluit mai multe detalii legate de colonia lunară, cu un calendar în 3 etape, care vizează stabilirea unei colonii permanente pe Lună până în 2032.

În cele din urmă, baza va include mai multe clădiri care se vor întinde pe sute de mile pătrate, într-unul dintre „cele mai solicitante și periculoase medii imaginabile”.

Isaacman a descris efortul de a construi o așezare în astfel de condiții inospitaliere și a spus că baza de pe Lună va fi „la fel de frumoasă pe cât este de ostilă”.

„Ceea ce începem e extrem de dificil. Știm foarte puțin, având în vedere cele aproximativ 80 de ore cumulate de activitate extravehiculară a astronauților pe Lună din misiunile Apollo de acum jumătate de secol,” a continuat administratorul NASA.

Prima etapă a calendarului bazei lunare, numită faza „Învață, testează, construiește”, va începe mai târziu în acest an și va dura până în 2029.

În următorii 3 ani, NASA își propune să supravegheze un număr tot mai mare de misiuni comerciale lunare pentru a explora posibile zone de aselenizare și pentru a testa noi tehnologii.

Această nouă etapă a explorării lunare va începe cel mai devreme în această toamnă, odată cu lansarea de către compania Blue Origin a lui Jeff Bezos a landerului Blue Moon Mark 1, numit Endurance.

Sonda va aseleniza lângă Polul Sud al Lunii, pe marginea craterului Shackleton. Va livra echipamente științifice și va testa capacitățile de aterizare.

Acest lucru va fi urmat în de utilizarea sondelor Griffin de la Astrobotic și Nova-C Trinity de la Intuitive Machines, pentru a trimite un rover construit de Astrolab.

Până la finalul acestei prime etape, NASA plănuiește să folosească o flotă de drone elicopter MoonFall și roboți autonomi pentru a explora regiunea Polului Sud în căutarea apei și a altor resurse.

NASA vrea ca orașul să fie construit până în 2032

Între 2029 și 2032, NASA va intra în următoarea fază, numită „Habitație timpurie”. Va trimite primele echipaje umane să locuiască pe suprafața Lunii.

Această etapă va include livrarea a până la 60 de tone de marfă prin până la 24 de aselenizări, construind infrastructura de bază a viitoarei baze lunare.

NASA spune că va include și primele sisteme de energie nucleară, pentru a asigura o sursă fiabilă de energie pentru avanpostul lunar.

Astronauții ar putea fi trimiși chiar și în vehicule presurizate. Ceea ce le va permite să lucreze fără costume spațiale timp de până la 30 de zile în timp ce explorează regiunea Polului Sud.

În final, în 2032, NASA va trece la faza finală, „Prezență umană susținută”. Atunci va stabili o bază permanentă cu rotații regulate de echipaje și infrastructură consolidată.

„Ne mișcăm cu scop și competență, pentru a îndeplini misiunile pe care doar NASA le poate realiza și abia am început,” a continuat Isaacman. „Oamenii privesc din nou spre cer, cred din nou în lucruri mari.”

NASA și-a accelerat programul lunar, care este, la rândul său, o etapă intermediară către obiectivul final al agenției, respectiv trimiterea de echipaje pe Marte.

Noile planuri vin la o lună după ce 4 astronauți din misiunea Artemis II au realizat performanțe record în timpul misiunii de 10 zile, călătorind mai departe în spațiu decât orice om înainte.

Luni, Blue Origin a câștigat primul contract al proiectului pentru realizarea vehiculelor de teren lunar, într-un acord în valoare de 188 de milioane de dolari, care ar putea crește până la 270 de milioane.

Isaacman a subliniat că scopul bazei lunare e de a stimula o economie lunară, în paralel cu cercetarea științifică și pregătirea unei misiuni spre Marte.

