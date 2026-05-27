Zgarda AI care ar putea traduce lătratul câinilor. Compania susține că are o precizie de 95%

O zgardă AI promite să traducă lătratul câinilor, cu o precizie de 95%, potrivit datelor companiei care a creat-o.

Dacă te-ai întrebat vreodată ce înseamnă lătratul câinelui tău, o nouă zgardă AI promite să traducă aceste sunete într-un limbaj pe care îl pot înțelege oamenii.

Zgarda a fost creată și lansată de compania chineză Meng Xiaoyi, ce susține că dispozitivul poate traduce sunetele patrupezilor, scrie Daily Mail.

Dispozitivul, numit PettiChat, folosește inteligența artificială pentru a interpreta zgomotele scoase de câini.

Compania susține că aceste traduceri au o precizie de 95%.

Zgarda AI care ar putea traduce lătratul câinilor

Potrivit unui raport recent, aproximativ 10.000 de unități au fost deja rezervate, după ce precomenzile au fost deschise la începutul acestei luni.

„Cercetările științifice arată că animalele de companie au tipare sonore emoționale unice,” scrie pe site-ul companiei. „PettiChat merge dincolo de modelele existente. Folosește inteligență artificială avansată pentru a oferi o precizie de traducere în timp real de 94.6%, pe care te poți baza.”

Dispozitivul poate fi atașat la o zgardă standard. Compania susține că poate traduce cuvinte și expresii „în doar 1.2 secunde”.

Totuși, unii oameni au pus la îndoială validitatea acestor afirmații, deoarece nu par să existe date publicate privind precizia dispozitivului.

Potrivit companiei, traducătorul AI a fost construit pe baza a milioane de puncte de date de tip „amprentă vocală” colectate de la animale de companie.

Acest lucru ar permite, susține compania, recunoașterea vocalizărilor, emoțiilor și „limbajului comportamental” cu o precizie ridicată.

Exemple de fraze traduse oferite de companie includ: „lasă-mă în pace, mă deranjezi”, „vreau recompensele alea” și „bagă-mă în seamă”.

Compania susține, de asemenea, că zgarda poate traduce cuvinte și expresii umane într-un limbaj pe care animalul îl poate înțelege.

Cât costa dispozitivul AI

Dispozitivul costă în prezent 120 de euro pe site-ul companiei. E necesar și un abonament anual la o aplicație.

„PettiChat a fost fondat de o echipă multidisciplinară formată din ingineri AI, oameni de știință în comportamentul animalelor, medici veterinari și iubitori de animale,” scrie pe site-ul companiei.

„Prin combinarea cercetării științifice cu inteligența artificială avansată, PettiChat deschide o nouă eră a comunicării între specii. Întărește legătura dintre oameni și animalele lor de companie,” continuă descrierea. „Imaginați-vă că în sfârșit înțelegeți fiecare lătrat, fiecare mișcare din coadă și fiecare mică stare a prietenului vostru blănos.”

Videoclipuri distribuite online par să arate dispozitivul în funcțiune. În imagini, câinii le cer stăpânilor să se joace cu ei, iar pisicile întreabă dacă e timpul pentru o gustare. Totuși, nu toată lumea e convinsă că dispozitivul chiar funcționează.

Dispozitivul, care e rezistent la apă, poate fi oprit atunci când nu este folosit, a spus compania.

Acesta păstrează istoricul conversațiilor cu animalul și poate urmări mișcările acestuia și trimite alerte dacă animalul se îndepărtează prea mult.

„PettiChat e conceput pentru a susține conștientizarea și îngrijirea,” susține compania. „Nu înlocuiește judecata, experiența sau legătura ta cu animalul de companie.”

Experții au dezvăluit anterior că inteligența artificială ar putea permite în curând oamenilor să comunice cu delfinii.

Un nou model creat de Google ar putea dezvălui pentru prima dată secretele modului în care comunică aceste animale, cu speranța că în viitor am putea „vorbi cu delfinii”.

DolphinGemma, dezvoltat de Google DeepMind, a fost antrenat pe cea mai mare colecție din lume de sunete de delfini, inclusiv clicuri, fluierături și vocalizări înregistrate de-a lungul mai multor ani de Wild Dolphin Project.