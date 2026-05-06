Singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând. Când poate fi admirată

Experții au dezvăluit că singura Lună Albastră a anului va avea loc în curând și va putea fi admirată din întreaga lume.

Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 15:45 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 15:47
Experții au dezvăluit când va avea loc singura Lună Albastră din 2026 | Shutterstock
Prima Lună Plină din mai a avut loc pe data de 1. Cunoscută în anumite culturi drept Luna Florilor, aceasta nu e singura Lună Plină din mai.

La finalul lunii, vom avea parte și de o Lună Albastră, singura din anul 2026, scrie Royal Museum Greenwich.

Pe data de 16 mai vom avea parte de o Lună Nouă, ceea ce va permite admirarea ploii de meteoriți Eta Aquaride, ce va avea loc până pe data de 28 mai.

Cum e o Lună Nouă, cerul o să pară mai întunecat. Astfel, „stelele căzătoare” vor fi mai vizibile.

Luna mai se încheie cu o a 2-a Lună Plină, singura Lună Albastră a anului. Luna plină din 31 mai 2026 are loc chiar înainte ca Luna să atingă apogeul pe 1 iunie.

Apogeul reprezintă punctul în care Luna se află cel mai departe de Pământ. Atunci când Luna plină are loc în apropierea acestui punct, e clasificată drept „microlună”, adică opusul unei superluni. Ceea ce înseamnă că va părea ușor mai mică și mai puțin luminoasă decât de obicei.

Luna orbitează Pământul pe o traiectorie eliptică, cu o parte mai apropiată și una mai îndepărtată. Deși acest lucru îi influențează dimensiunea și luminozitatea, diferența e prea subtilă pentru a fi observată cu ochiul liber. Ceea ce face adesea ca Luna să pară mai mare e, de fapt, „iluzia Lunii”.

Acesta e un efect optic care apare atunci când aceasta e aproape de orizont. Deoarece această microlună va fi sus pe cer, e puțin probabil să pară la fel de mare sau impresionantă ca o Lună plină aflată aproape de orizont.

Ciclul fazelor Lunii durează aproximativ o lună și există 12 luni într-un an, avem, în mod normal, 12 Luni pline anual. Totuși, ciclul complet al fazelor Lunii durează de fapt 29.5 zile. Ceea ce înseamnă aproximativ 354 de zile pentru 12 cicluri complete.

Acest număr e mai mic decât cele 365 sau 366 de zile ale unui an calendaristic. Prin urmare, aproximativ 1 dată la 2.5 ani apare o a 13-a Lună plină. Această Lună plină suplimentară nu se încadrează în schema obișnuită de denumire și e numită Lună Albastră.

Lunile Albastre apar, de obicei, la câțiva ani

În mod normal, acestea apar o dată la 2 sau 3 ani. În 2018, însă, în mod neobișnuit, au fost 2 Luni Albastre în același an, la doar 2 luni distanță. Una dintre ele a coincis cu o eclipsă de Lună. Următoarea dată când vor exista două Luni albastre într-un an va fi în 2037.

Care dintre cele 13 Luni Pline este considerată Lună albastră depinde de definiție.

Definiția tradițională spune că Luna albastră e a 3-a Lună plină dintr-un sezon astronomic care conține 4 Luni pline. Aceasta e o definiție mai dificil de urmărit pentru cei care folosesc calendarul obișnuit, deoarece anotimpurile astronomice încep și se termină la echinocții și solstiții.

A 2-a definiție, mai simplă și mai răspândită, descrie Luna albastră ca fiind a a 2-a Lună Plină dintr-o lună calendaristică care are 2 Luni Pline. Această interpretare a apărut, de fapt, dintr-o eroare în anii 1940 și a fost popularizată ulterior prin emisiuni radio.

De exemplu, în februarie 2018 nu a existat nicio Lună plină, astfel că atât ianuarie, cât și martie au avut câte 2 Luni Pline. Conform acestei definiții, ambele luni au avut câte o Lună albastră.

Interesant e că, în funcție de definiție și de fusul orar, nu toate regiunile lumii au avut același număr sau aceeași poziție a Lunilor Albastre într-un an. Acest lucru se datorează faptului că diferitele zone ale globului au fusuri orare diferite, în timp ce momentul în care Luna e plină e unic.

