Provocare doar pentru experți! Găsește broasca din această iluzie optică. Unde se află vietatea, de fapt

Imaginea cu o broască aflată printre frunze s-a transformat într-o iluzie optică virală. Găsește vietatea din imagine, dacă te crezi un expert al provocărilor.

Publicat: Marti, 17 Februarie 2026, 18:12 | Actualizat Miercuri, 18 Februarie 2026, 01:23
Privește imaginea de mai jos și descoperă unde se află broasca, de fapt

Un bărbat se plimba prin natură atunci când a observat ceva mișcându-se printre frunze. S-a uitat mai atent și nu mică i-a fost surpriza atunci când a realizat că a descoperit o broască. Surprins de iluzia optică, acesta a pozat totul și i-a provocat pe internauți să caute amfibianul. Dacă îți plac provocările și te crezi expert la găsit detalii, atunci privește cu atenția poza de mai jos și găsește broasca.

Găsește broasca din această iluzie optică, dacă te crezi expert la găsit detalii. Unde se află vietatea, de fapt

Testele de inteligență și iluziile optice sunt adevărate instrumente prin care psihologii și terapeuții nu doar că pot desluși modul de gândire al unei persoane, dar pot și îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive ale unei persoane. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare din poza de mai jos.

Citește și: Iluzie optică virală! Privește poza și descoperă unde se află bufnița, de fapt. Pasărea nu e deloc ascunsă. Care e răspunsul

Un bărbat care se plimba toamna prin natură a observat că ceva se mișcă pe la picioarele sale. S-a uitat cu mai multă băgare de seamă și așa a descoperit că se uită, de fapt, la o broască perfect camuflată printre frunzele uscate și căzute pe sol, formând astfel o perfectă iluzie optică. Dacă te crezi expert la descoperit lucruri și la observat detalii fine, atunci privește extrem de atent imaginea de mai jos și încearcă să descoperi unde se află vietatea, de fapt.

Citește și: Iluzie optică virală! Privește fotografia cu frunze și descoperă unde este șarpele, de fapt. Unde se află reptila camuflată

Fascinat de cele descoperite, omul a pozat totul și a publicat imaginea pe Reddit, provocându-i totodată pe internauți să descopere unde se află amfibianul, de fapt.

imagine cu o broasca intre frunze

Provocarea poate părea simplă la prima vedere, dar apoi te vei convinge că nu e chiar așa. Trebuie să te uiți cu multă băgare de seamă la fotografia de mai jos și să încerci să îți dai seama unde s-a ascuns broasca, de fapt. Doar cei care sunt experți reușesc să descopere răspunsul corect. Dacă ți-ai pierdut răbdarea, atunci descoperă AICI răspunsul corect.

