Un bărbat a reușit să fotografieze o bufniță perfect camuflată în natură. Imaginea s-a transformat într-o iluzie optică virală. Încearcă să descoperi unde se află pasărea.

Iluziile optice și testele de inteligență sunt adevărate instrumente prin care psihologii și terapeuții nu doar că pot desluși modul de gândire al unei persoane, dar pot și îmbunătăți atenția și capacitățile cognitive ale unei persoane. Dacă vrei să exersezi sau să îți testezi spiritul de observație, atunci cu siguranță îți va plăcea această provocare din poza de mai jos.

Un bărbat se plimba prin natură atunci când a observat o bufniță perfect camuflată. Încearcă să te uiți cu multă băgare de seamă la imagine și să descoperi unde se află pasărea, de fapt. Ține cont de faptul că doar cei cu ochi de vultur găsesc bufnița în cel mult 10 secunde. Tu te numeri printre norocoșii cu privire ageră?

Iluzie optică virală! Privește poza și descoperă unde se află bufnița, de fapt. Pasărea nu e deloc ascunsă. Care e răspunsul

Un bărbat se plimba prin natură atunci când ceva i-a atras atenția. S-a uitat mai atent și a văzut o bufniță, perfect camuflată. Uimit de modul în care penajul păsării se „ascunde” prin decorul natural, ca o iluzie optică perfectă, omul nu a mai stat deloc pe gânduri, ci a fotografiat totul.

Ulterior, acesta a publicat imaginea pe Reddit și poza a devenit virală, făcând senzație printre internauți. Nu puțini au fost cei care au dorit să își testeze spiritul de observație și au încercat să descopere unde se află pasărea, de fapt.

Deși nu e deloc ascunsă, doar cei cu ochi de vultur reușesc să o vadă în cel mult 10 secunde. Dacă vrei să vezi cât de bine stai la capitolul simț de observație, atunci privește atent imaginea și încearcă să descoperi unde se află bufnița, de fapt.

Ține cont de faptul că orice detaliu poate să fie un indiciu foarte bun ca să descoperi unde se află pasărea. Dacă te numeri printre cei care au reușit să găsească înaripata în cel mult 10 secunde, atunci ai în mod clar o privire ageră. Dacă nu, atunci iată soluția: bufnița se află printre florile galbene.

Iată mai jos o altă provocare care a făcut senzație pe Reddit, trimisă de un alt utilizator. De data aceasta, tot ce ai de făcut este să te uiți atent la imaginea cu pietrișul alb și să încerci să îți dai seama unde se află mingea de golf, de fapt:

