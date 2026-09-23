Elon Musk, predicție despre cum vom trăi în viitor. Munca ar putea deveni opțională, iar banii și-ar pierde importanța

Elon Musk a dezvăluit cum crede că vom trăi în viitor, ce s-ar putea întâmpla cu banii și cu piața de muncă.

Opiniile lui Elon Musk au fost contrazise de mai mulți experți din industria AI | Getty Images

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, are numeroase opinii legate de cum va arăta viitorul și cum se va schimba societatea.

Multe dintre predicțiile lui Musk, de care părea cel mai convins, nu par să devină realitate prea curând, precum promisiunea sa că oamenii vor ajunge pe Marte până la finalul deceniului.

Potrivit miliardarului, dezvoltarea inteligenței artificiale și a roboților umanoizi, industrii în care el a investit semnificativ, ar putea schimba radical modul în care oamenii muncesc.

Musk estimează că în aproximativ 10-20 de ani, munca, cel puțin pentru oameni, ar putea deveni opțională.

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Elon Musk, predicție despre cum vom trăi în viitor

Elon Musk a făcut o predicție surprinzătoare despre cum vom trăi în viitor. El a comparat munca din ziua de azi cu grădinăritul. În cadrul Davos 2026, Musk a dezvăluit că oamenii vor putea munci pentru că le place, nu pentru că vor avea nevoie de ea pentru a supraviețui.

Miliardarul susține că schimbarea se va datora dezvoltării inteligenței artificiale și modului în care vor fi integrați roboții umanoizi pe piața de muncă.

În timpul unei prezentări din cadrul G20, Musk a declarat că aproximativ 1 miliard de roboți umanoizi vor ajunge pe piața de muncă globală în următorii 10 ani, scrie Yahoo News.

Musk a estimat, de asemenea, că fiecare dintre acești roboți umanoizi va fi de aproximativ 5 ori mai productiv decât un angajat uman.

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Pe baza acestei estimări, cei 1 miliard de roboți umanoizi prevăzuți de Musk ar fi mai productivi decât toți oamenii de pe Pământ la un loc.

În viitorul prezis de Musk, roboții vor prelua o mare parte din producție și servicii. Miliardarul crede că ne îndreptăm spre un viitor plin de abundență, în care vor exista mai mulți roboți decât oameni.

În cadrul aceleiași discuții de la Davos, Musk a declarat că inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât orice om, până la finalul anului 2026. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Musk a estimat și că, în perioada 2030-2031, AI ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga omenire. Mai mulți experți din domeniu nu sunt, însă, de acord cu această predicție.

Piața de muncă, așa cum există azi, se va schimba semnificativ, potrivit miliardarului. Roboții vor produce bunuri într-o cantitate mai mare decât cerința. Ca urmare, Musk crede că banii nu vor mai fi relevanți și a făcut o paralelă cu societatea descrisă în opera Culture, a lui Iain M. Banks, scrie Fortune.

Ce se va întâmpla cu banii pe viitor, potrivit lui Elon Musk

Miliardarul, care are acum o avere de aproape 1 trilion de dolari, a descris un „venit mare universal”. În viziunea lui, oamenii ar primi bani de la guvern, ca soluție la șomajul produs de AI, scrie Washington Post.

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Mulți nu sunt de acord cu această perspectivă, însă, și au criticat opiniile lui Musk, scrie Fortune. Argumentul său de bază e că bunurile și serviciile vor fi produse atât de rapid și ieftin de către roboți, încât banii nu vor mai fi necesari. Dar Musk nu a oferit o alternativă, în afara unor sume enorme plătite de guvern cetățenilor, pentru a putea cumpăra aceste bunuri.

În esență, Musk prezintă un viitor cu „abundență pentru toți”, chiar dacă experții nu sunt de acord. Potrivit cercetătorilor, automatizarea muncii la nivel mondial implică numeroase obstacole.

Printre acestea se numără costurile automatizării, la care se adaugă și dezvoltarea și implementarea roboților.