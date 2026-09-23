Antena Căutare
Home News Inedit Elon Musk, predicție despre cum vom trăi în viitor. Munca ar putea deveni opțională, iar banii și-ar pierde importanța

Elon Musk, predicție despre cum vom trăi în viitor. Munca ar putea deveni opțională, iar banii și-ar pierde importanța

Elon Musk a dezvăluit cum crede că vom trăi în viitor, ce s-ar putea întâmpla cu banii și cu piața de muncă.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 23 Septembrie 2026, 14:20 | Actualizat Miercuri, 23 Septembrie 2026, 14:23
Opiniile lui Elon Musk au fost contrazise de mai mulți experți din industria AI | Getty Images
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, are numeroase opinii legate de cum va arăta viitorul și cum se va schimba societatea.

Multe dintre predicțiile lui Musk, de care părea cel mai convins, nu par să devină realitate prea curând, precum promisiunea sa că oamenii vor ajunge pe Marte până la finalul deceniului.

Potrivit miliardarului, dezvoltarea inteligenței artificiale și a roboților umanoizi, industrii în care el a investit semnificativ, ar putea schimba radical modul în care oamenii muncesc.

Musk estimează că în aproximativ 10-20 de ani, munca, cel puțin pentru oameni, ar putea deveni opțională.

Articolul continuă după reclamă

Elon Musk, predicție despre cum vom trăi în viitor

Elon Musk a făcut o predicție surprinzătoare despre cum vom trăi în viitor. El a comparat munca din ziua de azi cu grădinăritul. În cadrul Davos 2026, Musk a dezvăluit că oamenii vor putea munci pentru că le place, nu pentru că vor avea nevoie de ea pentru a supraviețui.

Miliardarul susține că schimbarea se va datora dezvoltării inteligenței artificiale și modului în care vor fi integrați roboții umanoizi pe piața de muncă.

În timpul unei prezentări din cadrul G20, Musk a declarat că aproximativ 1 miliard de roboți umanoizi vor ajunge pe piața de muncă globală în următorii 10 ani, scrie Yahoo News.

Musk a estimat, de asemenea, că fiecare dintre acești roboți umanoizi va fi de aproximativ 5 ori mai productiv decât un angajat uman.

Citește și: Elon Musk și Jeff Bezos au planuri care ar putea fi „catastrofale” pentru Pământ. Ce vor să facă miliardarii

Pe baza acestei estimări, cei 1 miliard de roboți umanoizi prevăzuți de Musk ar fi mai productivi decât toți oamenii de pe Pământ la un loc.

În viitorul prezis de Musk, roboții vor prelua o mare parte din producție și servicii. Miliardarul crede că ne îndreptăm spre un viitor plin de abundență, în care vor exista mai mulți roboți decât oameni.

În cadrul aceleiași discuții de la Davos, Musk a declarat că inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât orice om, până la finalul anului 2026. Acest lucru nu s-a întâmplat până acum.

Musk a estimat și că, în perioada 2030-2031, AI ar putea deveni mai inteligentă decât întreaga omenire. Mai mulți experți din domeniu nu sunt, însă, de acord cu această predicție.

Piața de muncă, așa cum există azi, se va schimba semnificativ, potrivit miliardarului. Roboții vor produce bunuri într-o cantitate mai mare decât cerința. Ca urmare, Musk crede că banii nu vor mai fi relevanți și a făcut o paralelă cu societatea descrisă în opera Culture, a lui Iain M. Banks, scrie Fortune.

Ce se va întâmpla cu banii pe viitor, potrivit lui Elon Musk

Miliardarul, care are acum o avere de aproape 1 trilion de dolari, a descris un „venit mare universal”. În viziunea lui, oamenii ar primi bani de la guvern, ca soluție la șomajul produs de AI, scrie Washington Post.

Citește și: Cum l-a înfruntat o româncă pe Elon Musk. Inițialele ei erau gravate pe bateriile Tesla, dar s-a luptat ani întregi cu firma

Mulți nu sunt de acord cu această perspectivă, însă, și au criticat opiniile lui Musk, scrie Fortune. Argumentul său de bază e că bunurile și serviciile vor fi produse atât de rapid și ieftin de către roboți, încât banii nu vor mai fi necesari. Dar Musk nu a oferit o alternativă, în afara unor sume enorme plătite de guvern cetățenilor, pentru a putea cumpăra aceste bunuri.

În esență, Musk prezintă un viitor cu „abundență pentru toți”, chiar dacă experții nu sunt de acord. Potrivit cercetătorilor, automatizarea muncii la nivel mondial implică numeroase obstacole.

Printre acestea se numără costurile automatizării, la care se adaugă și dezvoltarea și implementarea roboților.

23 septembrie 2026 are o semnificație aparte în numerologie. Ce arată cifra ascunsă în această dată... Sporturile în care și milionarii ajung să cheltuiască averi. O singură pasiune poate costa milioane de euro...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: &#8222;În sfârșit&#8221;
Observatornews.ro "Ăsta mi-a omorât fata". O dispariție, o descoperire macabră și o crimă. Filmul tragediei din Vâlcea "Ăsta mi-a omorât fata". O dispariție, o descoperire macabră și o crimă. Filmul tragediei din Vâlcea
Antena 3 Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
SpyNews Maria Covașa spune că l-ar ispiti pe Dany Boy! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut declarații incendiare Maria Covașa spune că l-ar ispiti pe Dany Boy! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut declarații incendiare
Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu, Serghei Mizil & Florin Stamin, fără filtru despre noul sezon Asia. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
23 septembrie 2026 are o semnificație aparte în numerologie. Ce arată cifra ascunsă în această dată
23 septembrie 2026 are o semnificație aparte în numerologie. Ce arată cifra ascunsă în această dată
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Invenția din piese Lego a unui copil de 12 ani a uimit giganții tech. Ce poate face la un cost redus
Invenția din piese Lego a unui copil de 12 ani a uimit giganții tech. Ce poate face la un cost redus
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x