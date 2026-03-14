Cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal. Experții au recreat vorbirea pierdută

Experții susțin că au descoperit cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal, după ce au recreat vorbirea pierdută.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Martie 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 15:09
Omul de Neanderthal si Homo sapiens ar fi putut comunica | Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată cum se auzea omul de Neanderthal? Experții susțin că au găsit în sfârșit răspunsul, cu ajutorul tehnologiei.

Experții au creat simulări complexe ale rudelor oamenilor și modului în care ar fi putut comunica, scrie Daily Mail.

Cea mai îndepărtată rudă a noastră, Australopithecus afarensis, a apărut în urmă cu 3.2 milioane de ani, cu mult înainte să apară limbajul complex.

Dar acela a reprezentat un punct de pornire pentru cercetarea care a scos la iveală și cum s-ar fi auzit vocea omului de Neanderthal.

În loc să folosească propoziții cu structură și gramatică, hominizii Australopithecus afarensis s-ar fi auzit mai degrabă ca un cimpanzeu decât ca un om modern.

Totuși, până în momentul în care a apărut omul de Neanderthal, în urmă cu aproximativ 50.000 de ani, strămoșii noștri Homo sapiens ar fi auzit un limbaj pe care l-ar fi putut înțelege și chiar folosi pentru a comunica.

„Cu siguranță ar fi existat un nivel comun de înțelegere; trebuie să fi fost capabili să comunicăm,” a declarat dr. James Cole, expert în evoluția limbajului de la Universitatea din Brighton.

Reconstrucțiile au fost realizate de dr. Amelie Vialet, paleoantropolog la Muzeul Național de Istorie Naturală din Paris, împreună cu o echipă de cercetători care colaborează cu Radio France.

Pentru a recrea sunetele speciilor umane dispărute de mult, dr. Vialet și colegii ei au analizat rămășițele fosilizate ale oamenilor preistorici. Misiunea a fost dificilă pentru că țesuturile moi, precum creierul, limba și laringele, au cel mai mare impact asupra capacității de vorbire.

Aceste țesuturi nu se păstrează în fosile. Dar experții pot observa totuși amprentele pe care aceste părți ale corpului dispărute le-au lăsat pe schelet.

Aceste urme pot dezvălui, de exemplu, forma și dimensiunea laringelui, poziția plămânilor sau modul în care ar fi putut fi modelată și mișcată limba. Impresiunile rămase în craniile oamenilor antici pot oferi chiar indicii despre dimensiunea și importanța anumitor zone ale creierului.

Dr. Vialet a creat modele biomecanice, adică reprezentări matematice ale modului în care funcționează corpul nostru, cu aceste date.

Combinate cu alte dovezi arheologice, aceste modele i-au permis să „își imagineze cu prudență” cum ar fi putut suna aceste specii antice.

Omul de Nenaderthal, cunoscut științific ca Homo neanderthalensis, a fost printre cele mai apropiate rude umane ale noastre. Specia trăit alături de Homo sapiens timp de câteva mii de ani.

Dovezile arheologice arată că Homo sapiens și neanderthalienii s-au întâlnit și chiar s-au împerecheat relativ frecvent. Ceea ce explică de ce mulți oameni de astăzi au încă gene neanderthaliene.

Din cauza diferențelor fiziologice dintre neanderthalieni și oamenii moderni, ei nu ar fi sunat exact ca noi.

„Ar fi sunat mai nazal din cauza nasurilor lor mari și ar fi putut vorbi mai tare și pentru perioade mai lungi fără să-și țină respirația, datorită pieptului și capacității pulmonare mai mari,” a declarat prof. Steven Mithen, expert de la Universitatea din Reading.

Cercetările profesorului Mithen sugerează, de asemenea, că ei ar fi folosit sunete explozive „p”, „t” și „b” mai puternice și mai pronunțate, datorită plămânilor lor mai mari.

Homo sapiens și omul de Neanderthal ar fi putut comunica

Experții susțin că Homo sapiens și neanderthalienii ar fi avut totuși un anumit nivel de înțelegere comună.

Profesorul Mithen spune că Homo sapiens și neanderthalienii ar fi putut comunica „la fel cum putem comunica astăzi cu persoane care vorbesc alte limbi, folosind gesturi și expresii faciale”.

„De asemenea, ar fi învățat rapid cuvinte din limbile celorlalți,” a declarat expertul.

Mai mult, Homo sapiens, neanderthalienii și chiar misterioșii Denisoveni s-ar fi putut recunoaște unii pe alții ca fiind cineva cu care merită să vorbească.

„Există clar elemente de diferență, dar cred că există și elemente de asemănare,” a declarat dr. Cole. „Tocmai în această asemănare e posibil să fi găsit un punct comun al spiritului uman, mai degrabă decât în diferențele pe care suntem atât de rapizi să le căutăm astăzi.”

Deși experții susțin că neanderthalienii și denisovenii aveau o formă de limbaj, apariția primelor dialecte vorbite a existat înaintea lor.

Homo erectus, care a apărut acum aproximativ 1.6 milioane de ani, a fost primul dintre strămoșii noștri care a stat drept, ca un om modern, a trăit pe sol și a început să folosească unelte.

Unii paleoantropologi sugerează acum că ei ar fi putut fi și primii hominizi care au dezvoltat o formă de limbaj.

Un Homo erectus de 12 ani, cunoscut sub numele de „Băiatul din Turkana”, prezenta o amprentă în craniul său lăsată de o regiune a creierului numită aria lui Broca, asociată cu limbajul și fabricarea uneltelor.

Dr. Cole susține că dovezile privind fabricarea uneltelor sunt cheia pentru a înțelege abilitățile lingvistice ale lui Homo erectus. Acești oameni timpurii au fost primii care au creat topoare de mână, primele unelte modelate intenționat de oameni pentru un scop specific.

„Pentru a face asta, trebuie să putem transforma o imagine din mintea noastră într-un obiect real,” susține dr. Cole. „Acesta e un indicator esențial al gândirii abstracte, care e necesară pentru limbaj și vorbire gramaticală.”

