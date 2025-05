Samsung a dezvăluit cel mai subțire smartphone Galaxy S25. Ce detaliu ascunde dispozitivul

Samsung a dezvăluit cel mai subțire smartphone Galaxy S25 lansat până acum, care vine și cu un detaliu important.

Samsung a prezentat recent cel mai subțire smartphone, cu un model Galaxy S25 care are o grosime de doar 5.8 milimetri.

Dispozitivul a fost dezvăluit în sfârșit după luni întregi de zvonuri, scrie Daily Mail.

Samsung Galaxy S25 Edge a fost prezentat oficial în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked.

Cu o greutate de doar 163 de grame, noul model e cu 32% mai ușor și 34% mai subțire decât iPhone 16 Pro Max, considerat și el unul dintre cele mai subțiri telefoane lansate în ultimii ani.

Samsung a dezvăluit cel mai subțire smartphone lansat până acum, noul Galaxy S25 Edge. Compania susține că, în ciuda grosimii record, telefonul are o baterie îndeajuns de puternică pentru a susține 24 de ore de uitat la video-uri.

Telefonul are o dimensiune de 6.7 inchi pe diagonală, așa că se află între Galaxy S25 Ultra (cu un ecran de 6.9 inchi) și modelul S25 de bază (ecran de 6.2 inchi).

Noul smartphone e disponibil în 3 culori: Titanium Silver, Titanium Jetblack și Titanium Icyblue.

Potrivit experților, acest smartphone e similar cu versiunea actuală a Samsung Galaxy S25 Plus. Are același display OLED, cipul Snapdragon 8 Elite for Galaxy și numeroase funcții AI, care sunt incluse în sistemul Galaxy AI.

Galaxy S25 Edge, cel mai subțire smartphone de până acum, are 2 camere pe spatele dispozitivului. Camera principală are 200 MP. E aceeași cameră inclusă pe modelul Galaxy S25 Ultra și o creștere semnificativă la nivel de MP față de Iphone 16 Pro Max, ce are o cameră principală de 48 MP.

Cât costă Galaxy S25 Edge

Deși telefonul e mai mic, vine cu un preț considerabil. Prețul de pornire pentru S25 Edge e de 1.099 de dolari, pentru varianta cu 256 GB spațiu de stocare. Sau 1.219 dolari pentru versiunea cu 512 GB.

În acest moment, Galaxy S25 Edge e disponibil pentru pre-comenzi, înainte să ajungă oficial pe piață pe 30 mai.

Dar un detaliu important e că S25 Edge nu are senzor cu zoom telefoto. Ca urmare, nu are un sistem de camere la fel de versatil ca alte modele.

În același timp, o dimensiune mai mică a telefonului de obicei ridică semne de întrebare cu privire la nivelul bateriei. S25 Edge are o baterie de 3.900 mAh, în comparație cu 5.000 mAh, capacitatea bateriei S25 Ultra.

Chiar și așa, Samsung susține că bateria rezistă chiar dacă te uiți la 24 de ore la video-uri încontinuu.

Pentru a asigura rezistență, în ciuda dimensiunii record, Samsung a folosit o carcasă de titan, cu sticlă Corning Gorilla Glass Ceramic 2.

Din punct de vedere al software-ului, Samsung folosește aceeași versiune One UI 7 a Android, disponibilă pe modelele actuale Samsung.

Galaxy S25 Edge include cele mai recente funcții AI incluse în sistemul de inteligență artificială Galaxy AI. Inclusiv funcțiile care vin de la sistemul Gemini AI, creat de Google.