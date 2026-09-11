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Scoarța Pământului se „desface ca un fermoar” sub Italia. Descoperirea făcută de oamenii de știință

Scoarța Pământului se „desface ca un fermoar” sub Italia, într-un proces numit delaminare. Ce au descoperit geologii sub Munții Apenini.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:37 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 15:58
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Scoarța Pământului se „desface ca un fermoar” sub Italia. Descoperirea făcută de oamenii de știință | Shutterstock
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Adânc sub picioarele noastre, Pământul este într-o continuă mișcare. Plăcile tectonice se deplasează, continentele se apropie sau se îndepărtează, iar scoarța terestră este modelată de procese care se desfășoară de-a lungul a milioane de ani. Pentru oameni, aceste schimbări par aproape imposibil de observat, însă geologii pot reconstitui ceea ce se întâmplă în adâncurile planetei analizând cutremurele, mișcările scoarței și structura rocilor.

Scoarța Pământului se „desface ca un fermoar” sub Italia

O echipă de oameni de știință condusă de Stefano Tavani, de la Universitatea din Florența, susține că a găsit o explicație pentru unul dintre cele mai interesante paradoxuri geologice din Italia. Sub Munții Apenini, scoarța terestră pare să se „desfacă” treptat, într-un proces asemănător deschiderii unui fermoar.

Descoperirea ar putea explica de ce în această regiune au loc simultan fenomene aparent contradictorii: în timp ce anumite zone ale Apeninilor sunt supuse compresiei, altele se întind și se desprind.

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Ce se întâmplă sub Munții Apenini

Apeninii se întind pe aproximativ 1.200 de kilometri de-a lungul Peninsulei Italiene și reprezintă unul dintre cele mai importante lanțuri muntoase din Europa. Formarea lor este legată de ciocnirea și deplasarea plăcilor tectonice, procese care au dus la comprimarea și îngroșarea scoarței terestre.

În timp, însă, situația tectonică din regiune s-a schimbat. Placa care se scufunda în manta s-a retras treptat, iar scoarța aflată în spatele Apeninilor a început să se întindă. Acest proces a contribuit inclusiv la formarea și extinderea Mării Tireniene.

Problema este că, în timp ce partea dinspre Marea Adriatică a lanțului muntos continua să fie comprimată, în spatele Apeninilor scoarța era întinsă.

Cu alte cuvinte, două procese aparent opuse aveau loc în același sistem geologic.

Scoarța se „desface” sub Italia

Cercetătorii cred că răspunsul se află la mare adâncime, acolo unde partea inferioară și mai densă a litosferei se desprinde de materialul aflat deasupra și coboară în manta. Fenomenul poartă numele de delaminare.

Potrivit noului model propus de cercetători, delaminarea nu are loc simultan pe întreaga lungime a Apeninilor. Procesul înaintează de-a lungul unui singur front, asemenea unui fermoar care se deschide treptat, scrie channelnewsasia.com.

Acest front, numit și „balama”, migrează lent pe sub Italia, către zona Adriaticii.

Pentru a ajunge la această concluzie, oamenii de știință au analizat date provenite din mai multe surse. Printre acestea se numără măsurători ale cutremurelor realizate de-a lungul mai multor decenii, date GPS, observații radar prin satelit și informații despre Moho, limita dintre scoarța terestră și mantaua Pământului.

Cutremurele oferă indicii importante

Una dintre cele mai interesante dovezi vine chiar din modul în care se produc cutremurele în regiune.

În anumite zone aflate în spatele și deasupra frontului de delaminare, mecanismele cutremurelor indică faptul că scoarța este supusă întinderii. În schimb, în fața acestui front, datele indică în principal comprimarea scoarței, relatează Byteseu.com.

Astfel, cutremurele par să marcheze tranziția dintre cele două tipuri de deformare.

Și măsurătorile GPS susțin această imagine. Cercetătorii au identificat o extensie de aproximativ 4 milimetri pe an de-a lungul zonei muntoase. În apropierea marginii exterioare a Apeninilor, o parte din această mișcare este compensată de o contracție de aproximativ 2 milimetri pe an.

Fenomenul a fost descris de cercetători ca o deformare „asemănătoare unui acordeon”: o parte a lanțului muntos se întinde, în timp ce alta se comprimă.

Un proces care se desfășoară extrem de lent

Deși expresia „scoarța Pământului se desface ca un fermoar” poate suna spectaculos, procesul geologic are loc într-un ritm extrem de lent. Nu este vorba despre o ruptură bruscă sau despre un eveniment care ar putea fi observat de oameni de la suprafață.

Schimbările se desfășoară pe scări de timp geologice, de-a lungul a milioane de ani. Totuși, efectele lor pot fi observate prin cutremure, prin deplasarea foarte lentă a scoarței și prin modificarea structurii profunde a regiunii.

Noua cercetare oferă astfel o posibilă explicație pentru unul dintre marile paradoxuri tectonice ale Italiei. Apeninii nu sunt pur și simplu comprimați sau întinși. În adâncurile Pământului, cele două procese pot avea loc în același timp, pe măsură ce scoarța inferioară se desprinde și se scufundă în manta.

Descoperirea le oferă geologilor o imagine mai clară asupra „mașinăriei” ascunse sub Italia și arată, încă o dată, cât de dinamică este planeta pe care trăim, chiar și atunci când suprafața ei pare neschimbată.

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