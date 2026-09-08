Antena Căutare
Home News Inedit Momentul în care un templu Shiva vechi de 175 de ani se prăbușește în Gange. Inundații severe în India | VIDEO

Momentul în care un templu Shiva vechi de 175 de ani se prăbușește în Gange. Inundații severe în India | VIDEO

Un templu Shiva vechi de 175 de ani s-a prăbușit în Gange, pe fondul inundațiilor severe din Malda. Eroziunea amenință locuințe, școli și terenuri.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 11:15 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 14:06
Momentul în care un templu Shiva vechi de 175 de ani se prăbușește în Gange. Inundații severe în India | VIDEO | Captura/Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un templu Shiva vechi de 175 de ani s-a prăbușit în Gange, în districtul Malda din India, pe măsură ce inundațiile și eroziunea malurilor se agravează. Templul din zona Muniramtola, Ratua, a fost înghițit de apele fluviului sub privirile localnicilor, care nu au mai putut face nimic pentru a salva construcția.

Situația din Malda este tot mai dificilă, iar experții avertizează că nivelul apei urma să continue să crească până pe 9 septembrie, pe fondul unui aflux puternic de apă provenit din Bihar. În mai multe zone, problema nu este reprezentată doar de inundații, ci și de eroziunea rapidă a malurilor Gangelui, care amenință locuințe, terenuri agricole și infrastructura locală.

Templul vechi de 175 de ani a fost înghițit de ape

Templul din Muniramtola se confrunta cu amenințarea eroziunii încă de anul trecut. Lucrările temporare de protecție au reușit să mențină construcția în picioare până acum, însă creșterea nivelului apei a accelerat procesul de degradare a malului.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit unui localnic citat de Times of India, în urmă cu mai multe decenii, Gangele se afla la aproximativ 15 kilometri distanță de templu. Însă, în timp, eroziunea a apropiat tot mai mult fluviul de construcție. Sâmbătă, o porțiune importantă a malului s-a prăbușit, iar duminică întreaga structură a fost înghițită de ape.

Citește și: Povestea lui Piki, câinele erou care și-a salvat stăpânul din inundațiile de la Galați. L-a trezit când apa era deja până la brâu

Inundațiile au afectat grav mai multe localități

Pe insula Bhutni, una dintre cele mai afectate zone din blocul Manikchak, singurul spital local a fost nevoit să își suspende activitatea, iar serviciile medicale primare au fost mutate la sediul administrației locale. Femeile însărcinate au fost relocate în spații sigure din Manikchak, inclusiv în clădiri ale unor școli.

Problemele nu se limitează la Manikchak și Ratua. Și English Bazar a fost afectat, iar suprafețe importante de teren și livezi de mango din zona Khaskol au fost pierdute din cauza eroziunii.

Citește și: Imaginile dezastrului creat de inundațiile din Spania. Ce se întâmplă cu românii dați dispăruți. Anunțul MAE!

Situația afectează inclusiv sistemul educațional. Mai multe școli din district au fost închise sau relocate temporar din cauza riscului ca fluviul să înghită clădirile. În unele zone, localnicii au început să își demonteze propriile locuințe și să își mute bunurile înainte ca eroziunea să ajungă la casele lor.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și desfășoară operațiuni de intervenție și sprijin pentru persoanele afectate, în timp ce creșterea nivelului Gangelui menține comunitățile din Malda în stare de alertă.

Vezi mai multe stiri externe pe observatornews.ro

Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă. Unde se ascundea șarpele de 3,5 metri | VIDEO...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj Prietenul miliardar al lui Ion Ţiriac, arestat pe aeroport. Ce i s-a putut găsit în bagaj
Observatornews.ro Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează" Comuna unde se dau castraveţi gratis, cu o condiţie: "Puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează"
Antena 3 Joheirry Mola este noua Miss World. Republica Dominicană câştigă un nou titlu după 44 de ani Joheirry Mola este noua Miss World. Republica Dominicană câştigă un nou titlu după 44 de ani
SpyNews Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori” Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă. Unde se ascundea șarpele de 3,5 metri | VIDEO
Un bărbat a găsit un piton uriaș în propria casă. Unde se ascundea șarpele de 3,5 metri | VIDEO
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce flori se plantează în septembrie. Plantele care trebuie puse în pământ înainte de frig
Ce flori se plantează în septembrie. Plantele care trebuie puse în pământ înainte de frig
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă!
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a agresat-o: ”Am intentat divorțul de trei ori”
Ioana Năstase, primele declarații despre conflictul cu Ilie Năstase! L-a acuzat pe fostul tenismen că a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
"Am fost avertizați". Imagini virale cu un robot care atacă un client într-un magazin. "Împărţea pumni ca un... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier!
Surpriza lui Nicușor Dan! Diplomatul Luca Niculescu ar putea fi noul premier! BZI
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul
Țeapa de la Jurilovca: Falsele agenții de turism care au prostit și AI-ul Jurnalul
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul!
Începe de MIERCURI! 5 zodii la care se întoarce, în sfârșit, norocul! Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă
Pedeapsa primită de o mamă din America după ce și-a lăsat copilul de 5 ani să se plimbe singur pe stradă Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x