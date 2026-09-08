Un templu Shiva vechi de 175 de ani s-a prăbușit în Gange, pe fondul inundațiilor severe din Malda. Eroziunea amenință locuințe, școli și terenuri.

Momentul în care un templu Shiva vechi de 175 de ani se prăbușește în Gange. Inundații severe în India | VIDEO | Captura/Instagram

Un templu Shiva vechi de 175 de ani s-a prăbușit în Gange, în districtul Malda din India, pe măsură ce inundațiile și eroziunea malurilor se agravează. Templul din zona Muniramtola, Ratua, a fost înghițit de apele fluviului sub privirile localnicilor, care nu au mai putut face nimic pentru a salva construcția.

Situația din Malda este tot mai dificilă, iar experții avertizează că nivelul apei urma să continue să crească până pe 9 septembrie, pe fondul unui aflux puternic de apă provenit din Bihar. În mai multe zone, problema nu este reprezentată doar de inundații, ci și de eroziunea rapidă a malurilor Gangelui, care amenință locuințe, terenuri agricole și infrastructura locală.

Templul vechi de 175 de ani a fost înghițit de ape

Templul din Muniramtola se confrunta cu amenințarea eroziunii încă de anul trecut. Lucrările temporare de protecție au reușit să mențină construcția în picioare până acum, însă creșterea nivelului apei a accelerat procesul de degradare a malului.

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Potrivit unui localnic citat de Times of India, în urmă cu mai multe decenii, Gangele se afla la aproximativ 15 kilometri distanță de templu. Însă, în timp, eroziunea a apropiat tot mai mult fluviul de construcție. Sâmbătă, o porțiune importantă a malului s-a prăbușit, iar duminică întreaga structură a fost înghițită de ape.

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Inundațiile au afectat grav mai multe localități

Pe insula Bhutni, una dintre cele mai afectate zone din blocul Manikchak, singurul spital local a fost nevoit să își suspende activitatea, iar serviciile medicale primare au fost mutate la sediul administrației locale. Femeile însărcinate au fost relocate în spații sigure din Manikchak, inclusiv în clădiri ale unor școli.

Problemele nu se limitează la Manikchak și Ratua. Și English Bazar a fost afectat, iar suprafețe importante de teren și livezi de mango din zona Khaskol au fost pierdute din cauza eroziunii.

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Situația afectează inclusiv sistemul educațional. Mai multe școli din district au fost închise sau relocate temporar din cauza riscului ca fluviul să înghită clădirile. În unele zone, localnicii au început să își demonteze propriile locuințe și să își mute bunurile înainte ca eroziunea să ajungă la casele lor.

Autoritățile monitorizează în continuare situația și desfășoară operațiuni de intervenție și sprijin pentru persoanele afectate, în timp ce creșterea nivelului Gangelui menține comunitățile din Malda în stare de alertă.

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