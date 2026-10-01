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Ce se întâmplă cu un copil care petrece prea mult timp în fața ecranelor. Studiu uriaș pe aproape trei milioane de copii

O perioadă mai mare petrecută în fața ecranelor poate avea un impact semnificativ asupra stării de bine a copiilor și adolescenților, potrivit unui studiu uriaș realizat pe această temă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Octombrie 2026, 16:37 | Actualizat Vineri, 02 Octombrie 2026, 11:52
Ce se întâmplă cu un copil care petrece prea mult timp în fața ecranelor. Studiu uriaș pe aproape trei milioane de copii | Shutterstok
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Cercetătorii au precizat că efectele sunt „similare ca amploare sau chiar mai mari” decât cele ale altor factori importanți care influențează dezvoltarea și sănătatea mintală a copiilor, printre care veniturile familiei, modul în care părinții își cresc copiii și nașterea prematură.

Folosirea excesivă a ecranelor poate fi asociată cu rezultate școlare mai slabe și probleme în dezvoltarea limbajului, arată studiul care a inclus date despre aproape trei milioane de copii din 64 de țări, potrivit independent.co.uk.

De asemenea, copiii care petrec prea mult timp în fața ecranelor au fost identificați ca prezentând mai multe dificultăți „socio-emoționale” și psihologice, potrivit cercetătorilor citați de sursa menționată mai sus.

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Aproape trei milioane de copii incluși în analiză

Studiul reprezintă o analiză care reunește și evaluează rezultatele mai multor cercetări anterioare. Publicată în revista medicală JAMA Pediatrics, și citată de independent.co.uk, cercetarea a analizat date referitoare la peste 2,8 milioane de copii din 64 de țări.

Cercetătorii au observat că perioadele mai lungi de utilizare a ecranelor au fost asociate cu „rezultate mai puțin favorabile în mai multe domenii (dar nu în toate cele analizate) ale dezvoltării și sănătății copiilor”.

Una dintre concluziile analizei a fost legătura dintre expunerea mai mare la ecrane și rezultatele școlare generale mai slabe.

Atunci când cercetătorii au analizat separat materiile precum matematica, literatura și științele, nu au identificat, însă, o asociere clară între timpul petrecut în fața ecranelor și performanța la aceste discipline.

Echipa a mai constatat că utilizarea intensă a dispozitivelor digitale a fost asociată și cu afectarea abilităților de limbaj, potrivit independent.co.uk.

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Probleme emoționale și dificultăți în relația cu ceilalți

În ceea ce privește sănătatea mintală, cercetătorii au constatat că expunerea mai mare la ecrane a fost asociată cu probleme emoționale și dificultăți în relația cu cei din jur, dar și cu „comportamente internalizante”, categorie care include simptome de anxietate și depresie.

De asemenea, a fost observată o asociere cu „probleme externalizante”, precum agresivitatea și simptomele asociate ADHD.

„Analiza noastră a arătat că dozele mai mari de expunere la ecrane sunt asociate cu rezultate școlare generale mai slabe și cu o dezvoltare deficitară a limbajului, precum și cu niveluri mai ridicate de comportamente internalizante și externalizante, probleme emoționale și dificultăți în relația cu colegii”, au scris autorii, citați de sursa menționată mai sus.

„Este important de remarcat faptul că amploarea acestor efecte este similară sau chiar mai mare decât cea raportată în cazul altor factori care influențează rezultatele copiilor, precum statutul socioeconomic, comportamentul părinților și nașterea prematură”, au adăugat aceștia.

Nu toate aspectele dezvoltării sunt afectate

Cercetătorii au subliniat că studiul nu a identificat asocieri între timpul petrecut în fața ecranelor și toate aspectele dezvoltării copiilor.

„Această analiză-umbrelă oferă dovezi cantitative care indică faptul că perioadele mai lungi de expunere la mediul digital și la rețelele de socializare au fost asociate cu anumite aspecte ale dezvoltării și sănătății mintale, inclusiv cu rezultate școlare mai slabe, o dezvoltare mai slabă a limbajului și un nivel mai ridicat al problemelor socio-emoționale și de sănătate mintală, dar nu și cu alte aspecte (de exemplu, funcțiile executive, comportamentul prosocial și rezultatele la literatură, matematică și științe)”, mai relatează independent.co.uk.

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