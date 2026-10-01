A plătit 2.48 dolari pentru o hârtie uitată. S-a dovedit a fi unul dintre cele mai importante documente din istorie

Un bărbat a plătit 2.48 dolari pentru o hârtie uitată dintr-un magazin second hand, fără să știe că a cumpărat unul dintre cele mai importante documente din istorie.

Documentul fusese vândut cu doar câteva săptămâni înainte să ajungă la magazinul second hand | Shutterstock

În 2006, Michael Sparks a cumpărat un document îngălbenit și rulat cu doar 2.48 de dolari, de la un magazin cu obiecte second hand din Nashville, SUA.

Deși documentul părea vechi, bărbatul nu știa că are de-a face cu o versiune rară a unuia dintre cele mai importante documente din istorie, scrie Times of India.

După ce a aflat cu ce are de-a face, documentul a fost vândut la licitație cu o sumă impresionantă.

Prețul final a fost mult mai mare decât anticipau chiar și experții.

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A plătit 2.48 dolari pentru o hârtie uitată dintr-un magazin second hand

Deși povestea cu un bărbat care a plătit 2.48 dolari pentru o hârtie uitată dintr-un magazin second hand pare neobișnuită, e complet reală, scrie Snopes.

Michael Sparks, tehnician în domeniul echipamentelor muzicale, a cumpărat documentul în martie 2006, în timp ce căuta obiecte de decor pentru casă.

Acesta s-a dovedit a fi o copie oficială extrem de rară a Declarației de Independență a Statelor Unite, din 1823.

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Copia era 1 din cele doar 200 de copii oficiale comandate de John Quincy Adams în anii 1820.

Documentul a fost scos la licitație în Burlington, Carolina de Nord, și s-a vândut pentru o sumă mult mai mare decât se anticipa. Licitația organizată de Raynors’ Historical Collectible Auctions a început de la 125.000 de dolari, înainte ca prețul final să ajungă la 477.650 de dolari.

Potrivit KSL, Sparks mergea aproape săptămânal la Music City Thrift Store. În ziua respectivă, a cumpărat un sfeșnic, un set de recipiente pentru sare și piper și documentul rulat. Managerul magazinului, Kay Boner, a declarat că suma de 2.48 dolari era pur și simplu prețul standard pentru un astfel de obiect la acea vreme.

Sparks căuta adesea obiecte istorice interesante în magazinele second hand. I s-a părut că documentul ar putea fi mai vechi decât un suvenir modern obișnuit. L-a dus acasă și l-a analizat cu atenție timp de luni întregi pentru a afla de unde provine.

„Mă gândeam, „Doamne, oare chiar e un exemplar original?”,” a declarat Sparks, scrie NBC News.

Cercetările sale au confirmat că descoperise o copie autentică a Declarației de Independență, cunoscută drept „Stone print”. Aceasta poartă numele gravorului William J. Stone.

Documentul fusese vândut cu 10 dolari cu doar câteva săptămâni înainte

Până în 1820, pergamentul original al Declarației de Independență din 1776 se deteriorase din cauza manipulării repetate și a expunerii la lumină. John Quincy Adams, care ocupa atunci funcția de secretar de stat, i-a cerut lui Stone să realizeze o copie exactă a documentului.

Stone a petrecut 3 ani creând o placă de cupru gravată cu textul Declarației. În 1823, Congresul a comandat tipărirea a 200 de copii oficiale pe pergament. Acestea urmau să fie oferite semnatarilor încă în viață, liderilor guvernamentali și instituțiilor oficiale.

Înainte ca Sparks să-și descopere exemplarul, istoricii cunoșteau locul în care se aflau doar 35 dintre cele 200 de copii originale. Descoperirea sa a devenit cea de-a 36-a copie cunoscută care s-a păstrat până în prezent.

Exemplarul se afla, de asemenea, într-o stare neobișnuit de bună, cu cerneală intensă și închisă la culoare. Starea sa de conservare i-a determinat pe experții care au evaluat documentul să estimeze că acesta ar putea valora mult mai mult decât alte exemplare care ajunseseră anterior pe piață.

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În spatele vânzării spectaculoase s-a aflat o coincidență care implica un alt localnic. Cu doar 2 zile înainte ca Sparks să cumpere documentul, acesta fusese expus într-un garaj aflat la doar câteva minute distanță.

Locuitorul din Nashville, Stan Caffy, păstrase documentul pe peretele garajului timp de 10 ani, după ce îl cumpărase cu 10 dolari de la o vânzare de vechituri.

Când soția sa i-a cerut să facă ordine în garaj și să scape de obiectele pe care nu le mai doreau, Caffy a donat cu reticență documentul către Music City Thrift Store, împreună cu alte obiecte pentru casă.

Ulterior, Caffy a spus că s-a bucurat pentru Sparks, chiar dacă el a ratat ocazia de a câștiga banii. A declarat că era mulțumit că documentul ajunsese la cineva care i-a recunoscut importanța istorică.

Deși vânzarea a schimbat considerabil situația financiară a lui Sparks, el a păstrat o perspectivă realistă asupra sumei care i-a rămas după taxe și comisioane.

„Te gândești că e o avere uriașă, dar când faci calculele și pui deoparte banii pentru taxe, nu mai este. Nu e o avere uriașă, ci mai degrabă o avere mică,” a declarat Sparks.

Organizatorii licitației au confirmat că oferta câștigătoare a venit din partea unui cumpărător anonim, care a participat prin telefon. Vânzarea a devenit una dintre cele mai valoroase descoperiri făcute vreodată într-un magazin de obiecte second hand din istoria Statelor Unite.