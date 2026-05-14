Substanțe chimice periculoase au fost descoperite în 98.8% din probele de sânge. Cum au ajuns în corpul uman

Experții au descoperit substanțe chimice periculoase în 98.8% dintre probele de sânge analizate într-un studiu recent.

Aceste substanțe chimice pot avea un impact semnificativ asupra corpului uman | Shutterstock

Aceste substanțe chimice mai sunt numite și „eterne” și mai multe studii le-au corelat cu efecte semnificative asupra sănătății.

Din păcate, aceste substanțe se găsesc pretutindeni în ziua de azi, de la mâncare și recipientele în care se află, până la aer și apă, scrie Science Alert.

În studiu, experții au analizat 10.566 de mostre de sânge din SUA. 98.8% din acestea aveau urme de aceste substanțe.

Astfel de substanțe chimice pot avea un impact semnificativ asupra sănătății, avertizează experții.

Articolul continuă după reclamă

Substanțe chimice periculoase au fost descoperite în 98.8% din probele de sânge

„Substanțele chimice eterne” sunt substanțe perfluoroalchilice și polifluoroalchilice (PFA). Până acum, toxicologii au identificat peste 15.000 de astfel de compuși. Acestea sunt numite „eterne” pentru că sunt foarte rezistente la degradare și persistă în mediu.

Folosite pe scară largă în numeroase procese industriale timp de decenii, aceste substanțe au ajuns în alimentele noastre, în sursele de apă potabilă și în ecosistemele planetei.

Experții știau deja că aceste substanțe pot pătrunde în organismul uman. În noua analiză, cercetătorii de la NMS Labs, din Statele Unite ale Amercii, au vrut să afle câte combinații diferite de PFA-uri sunt prezente în sângele nostru.

Datele din raport provin din 10.566 de probe de ser și plasmă trimise către NMS Labs din Pennsylvania, pentru testarea PFA.

Citește și: România se află în top 3 cu cea mai mare creștere a morților subite din Europa. Riscul a crescut în rândul femeilor

„Acest set de date de mari dimensiuni oferă o imagine din lumea reală a modului în care mai multe substanțe PFA apar frecvent împreună în oameni,” a declarat toxicologul Laura Labay de la NMS Labs.

Deși setul de date nu a specificat dacă mai multe probe provin de la aceeași persoană, acesta reprezintă un eșantion amplu din populația SUA, analizat cu ajutorul unor paneluri de testare PFA existente.

„Prin identificarea acestor tipare comune de expunere, studiul oferă o înțelegere mai bună a ceea ce ar putea însemna expunerea combinată și răspândită la PFA-uri pentru sănătatea umană,” susține Labay.

Cele mai multe probe de sânge conțineau mai multe tipuri de PFA

Doar 0.18% dintre probe conțineau un singur compus PFA, au descoperit experții. Majoritatea probelor conțineau un amestec complex de mai multe substanțe PFA.

„Evaluarea amestecurilor de substanțe chimice e esențială atunci când analizăm efectele biologice, din cauza posibilelor interacțiuni,” susțin Labay și colegul său, Lee Blum, în studiu.

Aceleași substanțe au apărut în majoritatea probelor de sânge. Unul dintre compuși, acidul perfluorohexan sulfonic (PFHxS), utilizat în textile, mobilă și adezivi, a fost detectat în 97.9% dintre probele testate.

Îngrijorările legate de PFHxS, inclusiv efectele observate în studii pe animale asupra ficatului și sistemului imunitar, au dus la restricționarea sau interzicerea sa în multe țări. Însă e posibil ca daunele să fie ireversibile.

Citește și: Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume

Cei mai mulți oameni au fost probabil expuși la un spectru larg de PFA-uri, în timp ce experții încă încearcă să înțeleagă efectele cumulative ale expunerii la mai mulți compuși simultan.

„Aceste rezultate confirmă că expunerea la PFA-uri rareori are loc sub forma unor compuși izolați,” susține Labay. „În schimb, indivizii prezintă de obicei o încărcătură corporală formată din 5 sau mai multe substanțe PFA, cu proprietăți diferite de bioacumulare și timpi de înjumătățire diferiți.”

Studiile au asociat PFA-urile cu îmbătrânirea celulară accelerată, modificări ale creierului și un risc crescut pentru unele tipuri de cancer.