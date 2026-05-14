Antena Căutare
Home News Inedit Substanțe chimice periculoase au fost descoperite în 98.8% din probele de sânge. Cum au ajuns în corpul uman

Substanțe chimice periculoase au fost descoperite în 98.8% din probele de sânge. Cum au ajuns în corpul uman

Experții au descoperit substanțe chimice periculoase în 98.8% dintre probele de sânge analizate într-un studiu recent.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 15:38 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 15:40
Aceste substanțe chimice pot avea un impact semnificativ asupra corpului uman | Shutterstock
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Aceste substanțe chimice mai sunt numite și „eterne” și mai multe studii le-au corelat cu efecte semnificative asupra sănătății.

Din păcate, aceste substanțe se găsesc pretutindeni în ziua de azi, de la mâncare și recipientele în care se află, până la aer și apă, scrie Science Alert.

În studiu, experții au analizat 10.566 de mostre de sânge din SUA. 98.8% din acestea aveau urme de aceste substanțe.

Astfel de substanțe chimice pot avea un impact semnificativ asupra sănătății, avertizează experții.

Articolul continuă după reclamă

Substanțe chimice periculoase au fost descoperite în 98.8% din probele de sânge

„Substanțele chimice eterne” sunt substanțe perfluoroalchilice și polifluoroalchilice (PFA). Până acum, toxicologii au identificat peste 15.000 de astfel de compuși. Acestea sunt numite „eterne” pentru că sunt foarte rezistente la degradare și persistă în mediu.

Folosite pe scară largă în numeroase procese industriale timp de decenii, aceste substanțe au ajuns în alimentele noastre, în sursele de apă potabilă și în ecosistemele planetei.

Experții știau deja că aceste substanțe pot pătrunde în organismul uman. În noua analiză, cercetătorii de la NMS Labs, din Statele Unite ale Amercii, au vrut să afle câte combinații diferite de PFA-uri sunt prezente în sângele nostru.

Datele din raport provin din 10.566 de probe de ser și plasmă trimise către NMS Labs din Pennsylvania, pentru testarea PFA.

Citește și: România se află în top 3 cu cea mai mare creștere a morților subite din Europa. Riscul a crescut în rândul femeilor

„Acest set de date de mari dimensiuni oferă o imagine din lumea reală a modului în care mai multe substanțe PFA apar frecvent împreună în oameni,” a declarat toxicologul Laura Labay de la NMS Labs.

Deși setul de date nu a specificat dacă mai multe probe provin de la aceeași persoană, acesta reprezintă un eșantion amplu din populația SUA, analizat cu ajutorul unor paneluri de testare PFA existente.

„Prin identificarea acestor tipare comune de expunere, studiul oferă o înțelegere mai bună a ceea ce ar putea însemna expunerea combinată și răspândită la PFA-uri pentru sănătatea umană,” susține Labay.

Cele mai multe probe de sânge conțineau mai multe tipuri de PFA

Doar 0.18% dintre probe conțineau un singur compus PFA, au descoperit experții. Majoritatea probelor conțineau un amestec complex de mai multe substanțe PFA.

„Evaluarea amestecurilor de substanțe chimice e esențială atunci când analizăm efectele biologice, din cauza posibilelor interacțiuni,” susțin Labay și colegul său, Lee Blum, în studiu.

Aceleași substanțe au apărut în majoritatea probelor de sânge. Unul dintre compuși, acidul perfluorohexan sulfonic (PFHxS), utilizat în textile, mobilă și adezivi, a fost detectat în 97.9% dintre probele testate.

Îngrijorările legate de PFHxS, inclusiv efectele observate în studii pe animale asupra ficatului și sistemului imunitar, au dus la restricționarea sau interzicerea sa în multe țări. Însă e posibil ca daunele să fie ireversibile.

Citește și: Substanțele chimice care afectează oasele copiilor. Se găsesc în case din întreaga lume

Cei mai mulți oameni au fost probabil expuși la un spectru larg de PFA-uri, în timp ce experții încă încearcă să înțeleagă efectele cumulative ale expunerii la mai mulți compuși simultan.

„Aceste rezultate confirmă că expunerea la PFA-uri rareori are loc sub forma unor compuși izolați,” susține Labay. „În schimb, indivizii prezintă de obicei o încărcătură corporală formată din 5 sau mai multe substanțe PFA, cu proprietăți diferite de bioacumulare și timpi de înjumătățire diferiți.”

Studiile au asociat PFA-urile cu îmbătrânirea celulară accelerată, modificări ale creierului și un risc crescut pentru unele tipuri de cancer.

ChatGPT poate să îți dezvăluie adresa și numărul de telefon. Avertismentul urgent al experților... De ce nu trebuie să îți arăți palma în poze. Experți au dezvăluit riscul la care te expui fără să îți da seama...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară” Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
Observatornews.ro În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere" În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari" Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x