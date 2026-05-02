Antena Căutare
Home News Inedit România se află în top 3 cu cea mai mare creștere a morților subite din Europa. Riscul a crescut în rândul femeilor

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 07:00 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 15:23
Morțile subite sunt în creștere la nivel european, în rândul femeilor | Shutterstock

România ocupă locul 3 în topul țărilor europene cu cea mai mare creștere a morților subite, potrivit unui studiu recent.

Cercetarea a scos la iveală și faptul că numărul morților subite a crescut în rândul femeilor, scrie Medical Express.

Anual, au loc milioane de morți subiecte pe continentul european, din diferite cauze.

Potrivit datelor, prima poziție din Europa e Spania.

Articolul continuă după reclamă

România se află în top 3 cu cea mai mare creștere a morților subite din Europa

Studiul a scos în evidență faptul că, între 2010 și 2020, au existat peste 2.5 milioane de decese subite. Acestea sunt decese naturale neașteptate care apar în decurs de o oră de la debutul simptomelor. Aceste decese au fost înregistrate în 26 de țări europene, potrivit unui nou studiu publicat în The Lancet Regional Health-Europe.

Decesul subit e cel mai frecvent cauzat de probleme cardiace, inclusiv boala coronariană care duce la insuficiență cardiacă. Totuși, include și cauze non-cardiace. Precum hemoragii cerebrale severe, supradoze de droguri sau embolii pulmonare, care sunt blocaje bruște ale unei artere din plămâni.

Există variații mari în modul în care e definit și raportat decesul subit. Ceea ce face dificilă adunarea datelor precise și actualizate privind tendințele la nivel european și mondial.

În studiu, experții au analizat baza de date a mortalității a OMS pentru perioada 2010–2020. Ei au constatat că, în acest deceniu, au fost înregistrate 2.583.559 de decese subite. Dintre acestea, 1.935.741 au fost înregistrate la bărbați și 647.818 la femei, în 26 de țări europene.

Decesele subite au reprezentat aproape 5% din totalul deceselor din această perioadă. Ceea ce corespunde aproximativ unui deces subit la fiecare 2.2 minute în țările analizate.

Pe parcursul deceniului, rata deceselor subite a crescut cu aproximativ 30%, de la circa 38 de persoane la un milion în 2010 la 50 de persoane la un milion în 2020.

A crescut numărul de morți subite în rândul femeilor

Deși majoritatea deceselor subite au avut loc la bărbați, creșterea ratei a fost mai accentuată în rândul femeilor între 2010 și 2020.

Au existat diferențe semnificative între țările europene. În Europa de Vest s-au înregistrat scăderi ale ratei deceselor subite, în timp ce în Spania, Germania, Polonia și România s-au observat creșteri notabile.

Experții cred că rezultatele evidențiază faptul că decesul subit rămâne o cauză importantă de mortalitate în Europa.

Studiul nu a analizat motivele din spatele acestei tendințe, dar autorii presupun că diferențele în profilul riscului cardiovascular, accesul la servicii medicale și sistemele de intervenție de urgență ar putea contribui la aceste variații.

La nivel mondial, bărbații au probleme cardiovasculare mai accentuate. În plus, de obicei, femeile merg mai des la analize și la doctor decât bărbații, un alt factor ce poate contribui la astfel de probleme. Mai ales în contextul în care problemele cardiovasculare reprezintă principalul motiv pentru decesele subite.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x