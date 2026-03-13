„Taxiul zburător” imens care poate transporta 10 persoane a trecut de primul test. Cum arată vehiculul neobișnuit

„Taxiul zburător” imens care poate transporta până la 10 persoane a trecut cu succes de primul test, realizat în China.

O companie chineză a testat cu succes un vehicul electric de 5 tone care poate transporta oameni în aer (eVTOL).

Compania Fengfei Aviation susține că acesta e cel mai mare vehicul eVTOL care a încheiat cu succes un test de zbor, scrie Live Science.

În timpul testului, vehiculul V5000 a fost lansat în modul VTOL, după care a trecut în modul cu aripi pentru un zbor scurt.

După aceea, a trecut iar la testul VTOL pentru a ateriza cu succes.

Vehiculele VTOL imită elicopterele, ceea ce le permite să decoleze și să aterizeze vertical pe heliporturi sau în alte spații mici, fără a avea nevoie de infrastructură specială, precum pistele de aterizare utilizate de aeronavele cu aripi fixe.

Testul a avut loc pe 5 februarie la Kunshan Civil Unmanned Aerial Vehicle Test Flight Operation Base, un loc pe care Fengfei Aviation îl folosește pentru demonstrații publice și zboruri pentru presă.

Există mai multe variante ale aeronavei. O versiune complet electrică poate atinge o autonomie de 250 de kilometri, iar o alternativă hibridă poate zbura până la 1.500 de kilometri, potrivit unui comunicat al companiei.

Modelul V5000 există și el în 2 variante, în funcție de tipul de încărcătură pe care trebuie să îl transporte. Versiunea pentru pasageri, denumită „Sky Dragon”, poate transporta până la 10 pasageri. Brandul englez al companiei, AutoFlight, a dezvoltat și o versiune alternativă numită V5000 Matrix, capabilă să transporte aproximativ o tonă (907 de kilograme) de marfă.

Ambele versiuni sunt construite cu o aripă compusă cu anvergura de 20 de metri, susținută de o configurație aerodinamică cu 3 suprafețe și 20 de motoare de ridicare. Prezența a 20 de motoare permite aeronavei să poate continua să funcționeze chiar dacă unele dintre ele se defectează.

Mai multe companii creează taxiuri zburătoare

Mai multe companii explorează deja utilizarea eVTOL-urilor pentru servicii comerciale de taxi aerian. Joby Aviation a semnat un acord exclusiv pe 6 ani pentru operarea taxiurilor aeriene în Dubai. EHang a creat un vehicul fără pilot EH216-S care a fost aprobat pentru zboruri turistice comerciale la altitudine joasă în China.

Deși aceste vehicule sunt în general concepute pentru transport urban cu 4-6 pasageri și sunt semnificativ mai ușoare decât V5000, majoritatea sunt proiectate pentru zboruri scurte în oraș.

V5000 demonstrează posibilitatea transportului regional pe distanțe mai lungi. Unele companii, precum Joby Aviation și Archer Aviation, sunt susținute de companii aeriene majore, Delta Air Lines în cazul Joby și United Airlines în cazul Archer, ceea ce le oferă un avantaj în obținerea certificării de la Federal Aviation Administration.

Nu a fost anunțat public un calendar clar de certificare pentru V5000 Sky Dragon/Matrix după testul său. Însă modelul mai mic al companiei, V2000CG (un eVTOL de marfă de 2 tone), deține deja certificări importante în China privind aeronavigabilitatea, precum și standardele de sănătate și siguranță.

Compania Fengfei Aviation, în special brandul AutoFlight, are și avantajul unei investiții majore din partea dezvoltatorului de baterii Contemporary Amperex Technology (CATL), estimată la sute de milioane de dolari.