Singur în mijlocul oceanului. Povestea românului care a traversat Atlanticul într-o barcă

Regata Mini-Transat 2017 La Boulangere

Vreme de 10 ani a participat la mai multe competiții pe mare organizate în zonă, iar într-o zi s-a hotărât să participe și el la un regat solitar, Regata Mini-Transat 2017 La Boulangere, Clasa Mini-Proto. Traversarea Atlanticului era o provocare, pe care românul a fost gata să o accepte, dar, bineînețeles, călătoria de peste 4.500 de mile a întâmpinat mai multe obstacole.

„În prima noapte când am plecat din Las Palmas, pe la ora 2 noaptea, am rupt catargul. Am vrut să mă odihnesc și am pus barca pe pilot automat. O școtă nu a fost bine legată, a venit o rafală de vânt din spate și atunci s-a rupt catargul”

Regulile au fost stricte, motorul și telefonul nu aveau ce să caute pe barcă, însă i-a fost permisă o escală de trei zile prin care a putut să repare catargul. Deși, a avut parte de probleme încă de la început, acest lucru nu a fost un impediment pentru Dorel Nacou, a decis să continue cursa, cu toate că rivalii săi au avansat cu cel puțin 900 de mile.

,,Voiam însă să mă duc până la capăt, să nu abandonez. Am plecat de acolo, nu am avut vânt așa de mult. Am ajuns la Capul Verde și acolo mi-a apărut o fisură pe catargul pe care îl reparasem. Nu puteam să folosesc barca 100%”, spune Dorel Nacou. O barcă de acest tip poate ajunge până la 20 de noduri, adică circa 36 de kilometri pe oră. Viteza medie înregistrată de român a fost de 4,88 noduri/h”, a spus românul.