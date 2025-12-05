Cum te protejezi de înșelătoriile de Crăciun, potrivit experților. Criminalii sunt mai activi de sărbători

Experții au dezvăluit cum te protejezi de înșelătoriile de Crăciun, într-o perioadă în care criminalii devin mai activi.

În perioada sărbătorilor, criminalii cibernetici devin mult mai activi. Din acest motiv, experții au dezvăluit cum te protejezi de înșelătoriile de Crăciun.

Aceste înșelătorii online sunt create pentru a profita de o perioadă în care oamenii își fac cumpărăturile de sărbători, căută să doneze pentru diferite ONG-uri sau căută metode să facă bani în plus, scrie Reader’s Digest.

Mai mult, criminalii cibernetici folosesc metode din ce în ce mai avansate pentru a-și păcăli victimele.

Experții au dezvăluit câteva metode prin care te poți proteja de aceste încercări de a-ți goli conturile sau fura datele.

Cum te protejezi de înșelătoriile de Crăciun, potrivit experților

Chiar și cu funcțiile moderne de securitate, precum autentificarea în 2 pași, criminalii cibernetici reprezintă o amenințare importantă. Un studiu McAfee din 2024 a raportat că până la 1 din 3 americani a fost victima unei escrocherii de cumpărături de sărbători. Dintre aceștia, aproape 10% au pierdut peste 1.000 de dolari.

Frauda online continuă să devină din ce în ce mai comună. Ca urmare, e important să știi cum să te protejezi. Iată cele mai comune escrocherii de cumpărături de sărbători, la ce să fii atent și cum să le eviți, potrivit experților:

Magazine online false

Magazinele false sunt o metodă comună prin care hackerii îți fură banii și/sau informațiile bancare.

„Astăzi, criminalii sofisticați creează o replică totală a unui site legitim și folosesc exact același logo, aceleași culori, fonturi și chiar același design pentru a imita un brand cunoscut,” susține Michael Kruse, avocat specializat pe fraudă comercială.

„În multe cazuri, consumatorii cred în mod eronat că achiziționează un produs autentic la un preț mult mai mic. Totuși, site-ul e doar un instrument de furt al datelor de pe cardul consumatorului,” avertizează Kruse. „De îndată ce tranzacția e finalizată, site-ul dispare, iar informațiile financiare ale consumatorului sunt listate spre vânzare pe dark web.”

Din fericire, site-urile false pot fi evitate, susțin experții. Trebuie să fii atent atunci când îți faci cumpărăturile online, mai ales în perioade în care astfel de platfome devin mai coune.

„Verificați legitimitatea vânzătorului online înainte de a furniza orice informații de plată,” spune Kruse. „Înainte de a introduce datele de plată, verificați URL-ul pentru greșeli de ortografie.”

Caută „HTTPS” înaintea URL-ului sau pictograma lacătului, care se găsește în stânga link-ului în bara de căutare. Acest lucru arată că traficul (inclusiv datele de plată) e criptat. Nu garantează singur că site-ul e legitim, dar magazinele reale îl folosesc obligatoriu pentru protecția clienților.

Alerta de expediere și livrare false

O altă tactică comună e trimiterea de notificări false de livrare. Acestea au devenit din ce în ce mai comune și în România în ultimii ani.

„Atenție la escrocheriile prin SMS,” avertizează experta în securitate cibernetică Stephanie Schneider. „Pentru că acestea se pierd ușor printre mesajele reale despre livrări, reduceri sau plăți.”

De obicei, mesajul pretinde că o livrare e blocată sau întârziată. Escrocul poate cere o plată suplimentară sau te poate trimite pe un site fals unde ți se cere să introduci date importante.

Această tactică e cunoscută drept phishing (sau „smishing” când este prin SMS). Uneori, atacatorii încearcă chiar să instaleze malware prin aceste mesaje.

„Smishing-ul funcționează pentru că profită de panica și confuzia din perioada sărbătorilor,” spune Kruse. „E important să rămâi vigilent și să nu reacționezi impulsiv doar pentru că ești îngrijorat de livrarea cadourilor.”

Experții recomandă să nu dai click pe linkuri din SMS-uri sau e-mailuri, chiar dacă par reale. Mergi direct pe site-ul comerciantului sau curierului și verifică acolo statusul livrării. De asemenea, verifică adresa expeditorului, numerele sau domeniile ciudate sunt un mare semn de alarmă.

Înșelătorii pe rețele sociale

Rețelele sociale, precum Facebook, sunt tot mai des folosite de criminalii cibernetici. Aceștia publică anunțuri de vânzare pentru produse căutate la prețuri foarte atractive, apoi cer plata online pentru a fura banii sau datele bancare.

Chiar și platformele precum Etsy, unde micile afaceri își vând produsele, pot conține magazine false create special pentru a păcăli cumpărătorii.

Experții recomandă să nu oferi detalii de plată unei persoane necunoscute. Dacă cumperi prin Facebook Marketplace sau OLX, finalizează tranzacția în persoană, într-un loc public și sigur.

Site-uri ca eBay și Etsy oferă mai multă protecție pentru cumpărători, dar tot trebuie să verifici profilul vânzătorului, vechimea contului și recenziile.